https://arabic.sputniknews.com/20220322/الدفاع-الروسية-استهداف-مئات-الأهداف-العسكرية-وتدمير-9-دبابات-أوكرانية-و7-مدرعات-خلال-يوم-واحد-1060289949.html
الدفاع الروسية: إصابة وتدمير مئات الأهداف العسكرية الأوكرانية بينها 9 دبابات و7 مدرعات خلال يوم واحد
الدفاع الروسية: إصابة وتدمير مئات الأهداف العسكرية الأوكرانية بينها 9 دبابات و7 مدرعات خلال يوم واحد
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الجوية الروسية استهدفت 137 هدفا عسكريا أوكرانيا خلال يوم واحد. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T07:36+0000
2022-03-22T07:36+0000
2022-03-22T07:42+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، أن الطيران الحربي الروسي قام بإصابة 137 هدفا عسكريا أوكرانيا خلال يوم واحد.وقال كوناشينكوف في إحاطة: "خلال يوم واحد، قامت مقاتلات ومروحيات القوات المسلحة الروسية بإصابة 137 هدفا عسكريا أوكرانيا، من بينهم: 6 نقاط قيادة، 2 راجمة صواريخ، منظومة صواريخ واحدة، 8 مستودعات لتخزين الصواريخ وقذائف المدفعية، و101 مكانا لتكديس المعدات العسكرية".وأضاف المتحدث: "قامت وسائل الدفاع الجوي الروسية بإسقاط 14 مسيّرة أوكرانية، من بينها مسيرة واحدة من طراز "بيرقدار تي بي-2".وتابع كوناشينكوف: "كما قام تشكيل من مروحيات "الصياد الليلي" "كا-52" و"مي-28 إن" خلال القصف الليلي، بتدمير 9 دبابات أوكرانية و7 مدرعات".وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
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روسيا
الدفاع الروسية: إصابة وتدمير مئات الأهداف العسكرية الأوكرانية بينها 9 دبابات و7 مدرعات خلال يوم واحد
07:36 GMT 22.03.2022 (تم التحديث: 07:42 GMT 22.03.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الجوية الروسية استهدفت 137 هدفا عسكريا أوكرانيا خلال يوم واحد.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، أن الطيران الحربي الروسي قام بإصابة 137 هدفا عسكريا أوكرانيا خلال يوم واحد.
وقال كوناشينكوف في إحاطة: "خلال يوم واحد، قامت مقاتلات ومروحيات القوات المسلحة الروسية بإصابة 137 هدفا عسكريا أوكرانيا، من بينهم: 6 نقاط قيادة، 2 راجمة صواريخ، منظومة صواريخ واحدة، 8 مستودعات لتخزين الصواريخ وقذائف المدفعية، و101 مكانا لتكديس المعدات العسكرية".
وأضاف المتحدث: "قامت وسائل الدفاع الجوي الروسية بإسقاط 14 مسيّرة أوكرانية، من بينها مسيرة واحدة من طراز "بيرقدار تي بي-2".
وتابع كوناشينكوف: "كما قام تشكيل من مروحيات "الصياد الليلي" "كا-52" و"مي-28 إن" خلال القصف الليلي، بتدمير 9 دبابات أوكرانية و7 مدرعات".
وبدأت روسيا
عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.