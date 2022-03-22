https://arabic.sputniknews.com/20220322/السعودية-التصعيد-العسكري-للحوثيين-وهجماتهم-ضد-المملكة-والإمارات-تعكس-تعنتهم-ورفضهم-الحل-السياسي-1060290063.html
السعودية: التصعيد العسكري للحوثيين وهجماتهم ضد المملكة والإمارات تعكس تعنتهم ورفضهم الحل السياسي
السعودية: التصعيد العسكري للحوثيين وهجماتهم ضد المملكة والإمارات تعكس تعنتهم ورفضهم الحل السياسي
قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، إن التصعيد العسكري الأخير لجماعة "أنصار الله" اليمنية في المملكة والإمارات يعكس "تعنت ورفض للحل... 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T07:45+0000
2022-03-22T07:45+0000
2022-03-22T07:45+0000
أخبار السعودية اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أنصار الله
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104455/95/1044559542_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_eb21b29d5736fc4585864ac70c1851d9.jpg
القاهرة- سبوتنيك. ودعا الوزير السعودي، خلال اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في العاصمة الباكستانية إسلام أباد،الدول الأعضاء في المنظمة والمجتمع الدولي بشكل عام، إلى "الضغط على الحوثي لوقف عبثيتهم وتهديدهم للأمن والملاحة البحرية".وانطلقت، اليوم الثلاثاء، أعمال الدورة الـ 48 لمجلس وزراء خارجيَّة منظمة التعاون الإسلاميّ في إسلام آباد تحت عنوان (بناء الشراكات من أجل الوحدة والعدالة والتنمية).وأعلنت جماعة "أنصار الله" تنفيذ هجمات بصواريخ مجنحة وباليستية وطائرات مسيّرة مفخخة على منشآت لشركة أرامكو السعودية وأهداف أخرى في مناطق عدة بالمملكة.وتوعد المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للجماعة، العميد يحيى سريع، السعودية بشن هجمات وصفها بـ "النوعية" على أهداف "حساسة"، وقال إن "القوات المسلحة اليمنية قادمة على تنفيذ عمليات عسكرية نوعية لكسر الحصار الظالمِ ستشمل أهدافاً حساسةً لم تكن في حسبان العدو المجرم".وتقود السعودية، منذ 26 آذار/ مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات مسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة، ومنشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو الفاعل في التحالف.وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220320/التحالف-الدولي-يدعم-الموقف-الخليجي-لإنهاء-الأزمة-في-اليمن-ويحذر-أنصار-الله-1060146954.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104455/95/1044559542_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1bf7060eb283bf337ef50185473402aa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أنصار الله
السعودية: التصعيد العسكري للحوثيين وهجماتهم ضد المملكة والإمارات تعكس تعنتهم ورفضهم الحل السياسي
تابعنا عبر
قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، إن التصعيد العسكري الأخير لجماعة "أنصار الله" اليمنية في المملكة والإمارات يعكس "تعنت ورفض للحل السياسي".
القاهرة- سبوتنيك
. ودعا الوزير السعودي، خلال اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في العاصمة الباكستانية إسلام أباد،
الدول الأعضاء في المنظمة والمجتمع الدولي بشكل عام، إلى "الضغط على الحوثي لوقف عبثيتهم وتهديدهم للأمن والملاحة البحرية".
وانطلقت، اليوم الثلاثاء، أعمال الدورة الـ 48 لمجلس وزراء خارجيَّة منظمة التعاون الإسلاميّ
في إسلام آباد تحت عنوان (بناء الشراكات من أجل الوحدة والعدالة والتنمية).
وأعلنت جماعة "أنصار الله" تنفيذ هجمات بصواريخ مجنحة وباليستية وطائرات مسيّرة مفخخة
على منشآت لشركة أرامكو السعودية وأهداف أخرى في مناطق عدة بالمملكة.
وتوعد المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للجماعة، العميد يحيى سريع، السعودية بشن هجمات وصفها بـ "النوعية" على أهداف "حساسة"، وقال إن "القوات المسلحة اليمنية قادمة على تنفيذ عمليات عسكرية نوعية لكسر الحصار
الظالمِ ستشمل أهدافاً حساسةً لم تكن في حسبان العدو المجرم".
وتقود السعودية، منذ 26 آذار/ مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات مسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة، ومنشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو الفاعل في التحالف.
وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.