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السعودية تعلن عودة الاعتكاف بالحرمين الشريفين في العشر الأواخر من شهر رمضان
السعودية تعلن عودة الاعتكاف بالحرمين الشريفين في العشر الأواخر من شهر رمضان
أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن عودة الاعتكاف بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، في العشر الأواخر من شهر رمضان المقبل. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
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وحسب بيان الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، فإن عودة الاعتكاف بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، سيكون وفق ضوابط ومعايير محددة.وأكد البيان أنه سيسمح بالاعتكاف في الحرمين الشريفين بالعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك اقتداء بسنة النبي (صلى الله عليه وسلم).كما أشار البيان إلى أن استخراج التصاريح سيكون من خلال الموقع الرسمي للرئاسة قريباً.ولم يذكر البيان تفاصيل الضوابط والمعايير التي تم تحديدها.وكانت السعودية قد أعلنت مؤخراً تخفيف العديد من القيود المتعلقة بجائحة كورونا، حيث تم إلغاء التباعد بين المصلين، وإلغاء التصاريح للصلاة في المسجد الحرام، ولم يعد إبراز حالة التطعيم عند دخول الحرمين إلزامياً.
https://arabic.sputniknews.com/20220311/السعودية-الحج-والعمرة-تكشف-حقيقة-اكتمال-حجوزات-موسم-رمضان-1059780097.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
السعودية تعلن عودة الاعتكاف بالحرمين الشريفين في العشر الأواخر من شهر رمضان
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أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن عودة الاعتكاف بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، في العشر الأواخر من شهر رمضان المقبل.
وحسب بيان الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، فإن عودة الاعتكاف بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، سيكون وفق ضوابط ومعايير محددة.
وأكد البيان أنه سيسمح بالاعتكاف في الحرمين الشريفين بالعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك اقتداء بسنة النبي (صلى الله عليه وسلم).
كما أشار البيان إلى أن استخراج التصاريح سيكون من خلال الموقع الرسمي للرئاسة قريباً.
ولم يذكر البيان تفاصيل الضوابط والمعايير التي تم تحديدها.
وكانت السعودية
قد أعلنت مؤخراً تخفيف العديد من القيود المتعلقة بجائحة كورونا، حيث تم إلغاء التباعد بين المصلين، وإلغاء التصاريح للصلاة في المسجد الحرام، ولم يعد إبراز حالة التطعيم عند دخول الحرمين إلزامياً.