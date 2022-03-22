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https://arabic.sputniknews.com/20220322/السعودية-تكشف-عن-إنشاء-مطار-ضخم-في-الرياض-هذا-موعد-أولى-رحلاته-1060293312.html
السعودية تكشف عن إنشاء مطار ضخم في الرياض... هذا موعد أولى رحلاته
السعودية تكشف عن إنشاء مطار ضخم في الرياض... هذا موعد أولى رحلاته
كشفت وزارة النقل والخدمات اللوجستية في السعودية، عن النية في إنشاء مطار ضخم جديد في مدينة الرياض. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T08:56+0000
2022-03-22T08:56+0000
أخبار السعودية اليوم
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وقال وزير النقل والخدمات اللوجستية في السعودية، صالح الجاسر، خلال لقائه ببرنامج "في الصورة" على قناة "روتانا خليجية"، إن "هناك نية في إنشاء مطار ضخم جديد في مدينة الرياض"، متوقعا أن "يكون المطار الجديد في نفس موقعه الحالي، ولكن بصالات وقاعات جديدة".وثمّن الجاسر دور صندوق الاستثمارات العامة، قائلا: "نحن محظوظون أن لدينا شريكا قويا جدا، ومساعدا في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وهو صندوق الاستثمارات".وعن موعد جاهزية المطار للعمل، أوضح وزير النقل أن "الشركة ما زالت تحت التأسيس"، مضيفا: "يمكن سنتين أو ثلاث سنوات، يقوم بأولى رحلاته".
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أخبار السعودية اليوم

السعودية تكشف عن إنشاء مطار ضخم في الرياض... هذا موعد أولى رحلاته

08:56 GMT 22.03.2022
© AP Photo / Amr Nabilالخطوط الجوية السعودية، مطار الملك عبدالعزيز الدولي، جدة، المملكة العربية السعودية يوليو 2020
الخطوط الجوية السعودية، مطار الملك عبدالعزيز الدولي، جدة، المملكة العربية السعودية يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
© AP Photo / Amr Nabil
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كشفت وزارة النقل والخدمات اللوجستية في السعودية، عن النية في إنشاء مطار ضخم جديد في مدينة الرياض.
وقال وزير النقل والخدمات اللوجستية في السعودية، صالح الجاسر، خلال لقائه ببرنامج "في الصورة" على قناة "روتانا خليجية"، إن "هناك نية في إنشاء مطار ضخم جديد في مدينة الرياض"، متوقعا أن "يكون المطار الجديد في نفس موقعه الحالي، ولكن بصالات وقاعات جديدة".
وثمّن الجاسر دور صندوق الاستثمارات العامة، قائلا: "نحن محظوظون أن لدينا شريكا قويا جدا، ومساعدا في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وهو صندوق الاستثمارات".
وعن موعد جاهزية المطار للعمل، أوضح وزير النقل أن "الشركة ما زالت تحت التأسيس"، مضيفا: "يمكن سنتين أو ثلاث سنوات، يقوم بأولى رحلاته".
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