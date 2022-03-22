https://arabic.sputniknews.com/20220322/السفارة-الروسية-في-واشنطن-تكذب-التقارير-الغربية-بشأن-إقامة-معسكرات-تصفية-في-ماريوبول-1060291113.html
السفارة الروسية في واشنطن تكذب التقارير الغربية بشأن إقامة "معسكرات تصفية" في ماريوبول
السفارة الروسية في واشنطن تكذب التقارير الغربية بشأن إقامة "معسكرات تصفية" في ماريوبول
نفت السفارة الروسية في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، الأخبار والمزاعم المنشورة في وسائل الإعلام الغربية بإنشاء وجود "معسكرات تصفية" في مدينة ماريوبول. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T07:49+0000
2022-03-22T07:49+0000
2022-03-22T07:49+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وأصدرت السفارة الروسية في واشنطن بيانا رسميا جاء فيه: " تواصل وسائل الإعلام الغربية بنشر الأكاذيب والتضليل الإعلامي الاحترافي وآخرها من خلال نشر معلومات عن إنشاء معسكرات للتصفية في مدينة ماريوبول". وأشارت السفارة الروسية في واشنطن إلى أن "غياب الاحترافية ونشر الكذب يتجاوز كل الحدود من خلال وسائل الإعلام الغربية". وأضافت السفارة الروسية "هناك نقاط تفتيش للمدنيين يغادرون منطقة القتال الفعلي، حيث يقوم العسكريون الروس بفحص كل المركبات المتجهة إلى المناطق الآمنة لمنع التخريب من قبل الكتائب القومية الأوكرانية. ودعت السفارة وسائل الإعلام الأمريكية "التركيز على الأعمال الإجرامية للقوات الأوكرانية التي تستخدم مواطنيها كدروع بشرية وتضع أسلحة ثقيلة في مناطق سكنية".وعبرت البعثة الدبلوماسية عن ثقتها في أن جميع دول العالم يجب أن تكون مهتمة بنزع سلاح "الشباب الفاشي وتقديمهم لمحاكمة عادلة".
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سبوتنيك عربي
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روسيا
السفارة الروسية في واشنطن تكذب التقارير الغربية بشأن إقامة "معسكرات تصفية" في ماريوبول
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نفت السفارة الروسية في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، الأخبار والمزاعم المنشورة في وسائل الإعلام الغربية بإنشاء وجود "معسكرات تصفية" في مدينة ماريوبول.
وأصدرت السفارة الروسية في واشنطن بيانا رسميا جاء فيه: " تواصل وسائل الإعلام الغربية بنشر الأكاذيب والتضليل الإعلامي الاحترافي وآخرها من خلال نشر معلومات عن إنشاء معسكرات للتصفية في مدينة ماريوبول".
وأشارت السفارة الروسية في واشنطن إلى أن "غياب الاحترافية ونشر الكذب يتجاوز كل الحدود من خلال وسائل الإعلام الغربية".
وأضافت السفارة الروسية "هناك نقاط تفتيش للمدنيين يغادرون منطقة القتال الفعلي، حيث يقوم العسكريون الروس بفحص كل المركبات المتجهة إلى المناطق الآمنة لمنع التخريب من قبل الكتائب القومية الأوكرانية.
ودعت السفارة وسائل الإعلام الأمريكية "التركيز على الأعمال الإجرامية للقوات الأوكرانية التي تستخدم مواطنيها كدروع بشرية وتضع أسلحة ثقيلة في مناطق سكنية".
وعبرت البعثة الدبلوماسية عن ثقتها في أن جميع دول العالم يجب أن تكون مهتمة بنزع سلاح "الشباب الفاشي وتقديمهم لمحاكمة عادلة".