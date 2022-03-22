عربي
Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220322/السفارة-الروسية-في-واشنطن-تكذب-التقارير-الغربية-بشأن-إقامة-معسكرات-تصفية-في-ماريوبول-1060291113.html
السفارة الروسية في واشنطن تكذب التقارير الغربية بشأن إقامة "معسكرات تصفية" في ماريوبول
السفارة الروسية في واشنطن تكذب التقارير الغربية بشأن إقامة "معسكرات تصفية" في ماريوبول
نفت السفارة الروسية في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، الأخبار والمزاعم المنشورة في وسائل الإعلام الغربية بإنشاء وجود "معسكرات تصفية" في مدينة ماريوبول. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T07:49+0000
2022-03-22T07:49+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103127/40/1031274093_0:182:3500:2151_1920x0_80_0_0_3dbd9d6857f067e4b9bc9716922eb21b.jpg
وأصدرت السفارة الروسية في واشنطن بيانا رسميا جاء فيه: " تواصل وسائل الإعلام الغربية بنشر الأكاذيب والتضليل الإعلامي الاحترافي وآخرها من خلال نشر معلومات عن إنشاء معسكرات للتصفية في مدينة ماريوبول". وأشارت السفارة الروسية في واشنطن إلى أن "غياب الاحترافية ونشر الكذب يتجاوز كل الحدود من خلال وسائل الإعلام الغربية". وأضافت السفارة الروسية "هناك نقاط تفتيش للمدنيين يغادرون منطقة القتال الفعلي، حيث يقوم العسكريون الروس بفحص كل المركبات المتجهة إلى المناطق الآمنة لمنع التخريب من قبل الكتائب القومية الأوكرانية. ودعت السفارة وسائل الإعلام الأمريكية "التركيز على الأعمال الإجرامية للقوات الأوكرانية التي تستخدم مواطنيها كدروع بشرية وتضع أسلحة ثقيلة في مناطق سكنية".وعبرت البعثة الدبلوماسية عن ثقتها في أن جميع دول العالم يجب أن تكون مهتمة بنزع سلاح "الشباب الفاشي وتقديمهم لمحاكمة عادلة".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103127/40/1031274093_194:0:3306:2334_1920x0_80_0_0_64a5312eb23eeb5d2668f44495d495b2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

السفارة الروسية في واشنطن تكذب التقارير الغربية بشأن إقامة "معسكرات تصفية" في ماريوبول

07:49 GMT 22.03.2022
© REUTERS / JOSHUA ROBERTSالسفارة الروسية في واشنطن
السفارة الروسية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
© REUTERS / JOSHUA ROBERTS
تابعنا عبرGoogle news
نفت السفارة الروسية في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، الأخبار والمزاعم المنشورة في وسائل الإعلام الغربية بإنشاء وجود "معسكرات تصفية" في مدينة ماريوبول.
وأصدرت السفارة الروسية في واشنطن بيانا رسميا جاء فيه: " تواصل وسائل الإعلام الغربية بنشر الأكاذيب والتضليل الإعلامي الاحترافي وآخرها من خلال نشر معلومات عن إنشاء معسكرات للتصفية في مدينة ماريوبول".
وأشارت السفارة الروسية في واشنطن إلى أن "غياب الاحترافية ونشر الكذب يتجاوز كل الحدود من خلال وسائل الإعلام الغربية".
وأضافت السفارة الروسية "هناك نقاط تفتيش للمدنيين يغادرون منطقة القتال الفعلي، حيث يقوم العسكريون الروس بفحص كل المركبات المتجهة إلى المناطق الآمنة لمنع التخريب من قبل الكتائب القومية الأوكرانية.
ودعت السفارة وسائل الإعلام الأمريكية "التركيز على الأعمال الإجرامية للقوات الأوكرانية التي تستخدم مواطنيها كدروع بشرية وتضع أسلحة ثقيلة في مناطق سكنية".
وعبرت البعثة الدبلوماسية عن ثقتها في أن جميع دول العالم يجب أن تكون مهتمة بنزع سلاح "الشباب الفاشي وتقديمهم لمحاكمة عادلة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة...اليوم السابع والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала