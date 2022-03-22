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السفارة الصينية لدى واشنطن: القيود الأمريكية انتهاك للعلاقات الدولية
السفارة الصينية لدى واشنطن: القيود الأمريكية انتهاك للعلاقات الدولية
قال المتحدث باسم السفارة الصينية في الولايات المتحدة، ليو بنغ يو، أن العقوبات الأمريكية ضد المسؤولين الصينيين تنتهك العلاقات الدولية. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T02:57+0000
2022-03-22T02:57+0000
الصين
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واشنطن- سبوتنيك. وأضاف الدبلوماسي الصيني معلقا على القيود التي فرضتها الولايات المتحدة ضد المسؤولين الصينيين، "ما يسمى بمشاكل حقوق الإنسان في الصين، وفقا للجانب الأمريكي غير موجودة. حرية الدين وحرية الصحافة وغيرها من الحقوق للشعب الصيني محمية بشكل كامل".وتابع، "مهما كانت القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على المسؤولين الصينيين بحجة أو بأخرى، هم (في الولايات المتحدة) ينتهكون بشكل خطير القواعد الأساسية المنظمة للعلاقات الدولية ويتدخلون في الشؤون الداخلية للصين. والصين تعارضهم بشدة".وبوقت سابق، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن أن واشنطن ستفرض قيودًا على منح تأشيرات لمسؤولين صينيين متهمين بالضلوع في "قمع الأقليات العرقية والدينية".
https://arabic.sputniknews.com/20220321/بلينكن-واشنطن-تفرض-قيودا-على-إصدار-تأشيرات-لمسؤولين-صينيين-بسبب-القمع-1060286493.html
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الصين

السفارة الصينية لدى واشنطن: القيود الأمريكية انتهاك للعلاقات الدولية

02:57 GMT 22.03.2022
© REUTERS / Jason Leeعلم أمريكا و الصين
علم أمريكا و الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
© REUTERS / Jason Lee
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قال المتحدث باسم السفارة الصينية في الولايات المتحدة، ليو بنغ يو، أن العقوبات الأمريكية ضد المسؤولين الصينيين تنتهك العلاقات الدولية.
واشنطن- سبوتنيك. وأضاف الدبلوماسي الصيني معلقا على القيود التي فرضتها الولايات المتحدة ضد المسؤولين الصينيين، "ما يسمى بمشاكل حقوق الإنسان في الصين، وفقا للجانب الأمريكي غير موجودة. حرية الدين وحرية الصحافة وغيرها من الحقوق للشعب الصيني محمية بشكل كامل".
وتابع، "مهما كانت القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على المسؤولين الصينيين بحجة أو بأخرى، هم (في الولايات المتحدة) ينتهكون بشكل خطير القواعد الأساسية المنظمة للعلاقات الدولية ويتدخلون في الشؤون الداخلية للصين. والصين تعارضهم بشدة".
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2022
بلينكن: واشنطن تفرض قيودا على إصدار تأشيرات لمسؤولين صينيين بسبب "القمع"
أمس, 23:23 GMT
وبوقت سابق، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن أن واشنطن ستفرض قيودًا على منح تأشيرات لمسؤولين صينيين متهمين بالضلوع في "قمع الأقليات العرقية والدينية".
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