https://arabic.sputniknews.com/20220322/السفير-الأمريكي-لدى-روسيا-الولايات-المتحدة-لا-تخطط-لإغلاق-سفارتها-في-موسكو-1060319260.html
السفير الأمريكي لدى روسيا: الولايات المتحدة لا تخطط لإغلاق سفارتها في موسكو
السفير الأمريكي لدى روسيا: الولايات المتحدة لا تخطط لإغلاق سفارتها في موسكو
قال السفير الأمريكي لدى روسيا جون سوليفان، إن الولايات المتحدة لا تخطط لإغلاق سفارتها في موسكو، مشيرا إلى أن واشنطن تدرك جيدا مدى أهمية وجود تمثيل دبلوماسي لها... 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T17:49+0000
2022-03-22T17:49+0000
2022-03-22T17:49+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وأكد سوليفان، في تصريحات لصحيفة نوفايا غازيتا "أن واشنطن تعتبر أن الوجود الدبلوماسي الأمريكي في موسكو أمر مهم للغاية"، مضيفًا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يخطط لاستعادته إلى الولايات المتحدة.في الوقت نفسه، نوه سوليفان بأن "الولايات المتحدة ترى علامات من روسيا على احتمال قطع العلاقات الدبلوماسية".وتستمر روسيا في الوقت نفسه في التصدي لعقوبات فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون.وقال نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي ريابكوف إن سلوك واشنطن التي لا توقف التصعيد لا يؤثر على "عزمنا على التأقلم مع الظروف الناتجة عن العقوبات الأمريكية".وتهدف العملية العسكرية التي بدأتها روسيا في أوكرانيا إلى توفير الأمن للناس الذين يحاربهم نظام الحكم الأوكراني منذ عام 2014، وإخلاء أوكرانيا من الأسلحة التي تستخدمها السلطة الأوكرانية ضد المواطنين وتهدد باستخدامها ضد روسيا، وتخليص أوكرانيا من نظام الحكم الذي يديره المتطرفون النازيون.
https://arabic.sputniknews.com/20220309/السفير-الأمريكي-في-موسكو-يقول-إنه-لن-يغادر-روسيا-لكن-يمكن-طرده-1059677945.html
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روسيا
السفير الأمريكي لدى روسيا: الولايات المتحدة لا تخطط لإغلاق سفارتها في موسكو
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قال السفير الأمريكي لدى روسيا جون سوليفان، إن الولايات المتحدة لا تخطط لإغلاق سفارتها في موسكو، مشيرا إلى أن واشنطن تدرك جيدا مدى أهمية وجود تمثيل دبلوماسي لها في روسيا.
وأكد سوليفان، في تصريحات لصحيفة نوفايا غازيتا "أن واشنطن تعتبر أن الوجود الدبلوماسي الأمريكي في موسكو أمر مهم للغاية"، مضيفًا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يخطط لاستعادته إلى الولايات المتحدة.
في الوقت نفسه، نوه سوليفان بأن "الولايات المتحدة ترى علامات من روسيا على احتمال قطع العلاقات الدبلوماسية".
وتستمر روسيا في الوقت نفسه في التصدي لعقوبات فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون.
وقال نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي ريابكوف إن سلوك واشنطن التي لا توقف التصعيد لا يؤثر على "عزمنا على التأقلم مع الظروف الناتجة عن العقوبات الأمريكية".
وتهدف العملية العسكرية التي بدأتها روسيا في أوكرانيا إلى توفير الأمن للناس الذين يحاربهم نظام الحكم الأوكراني منذ عام 2014، وإخلاء أوكرانيا من الأسلحة التي تستخدمها السلطة الأوكرانية ضد المواطنين وتهدد باستخدامها ضد روسيا، وتخليص أوكرانيا من نظام الحكم الذي يديره المتطرفون النازيون.