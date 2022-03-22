https://arabic.sputniknews.com/20220322/السفير-الروسي-لدى-اليابان-يقدم-شرحا-تفصيليا-بشأن-مواقف-روسيا-الأخيرة-تجاه-طوكيو-1060301953.html
السفير الروسي لدى اليابان يقدم شرحا مفصلا بشأن مواقف روسيا الأخيرة تجاه طوكيو
السفير الروسي لدى اليابان يقدم شرحا مفصلا بشأن مواقف روسيا الأخيرة تجاه طوكيو
أوضح السفير الروسي لدى اليابان، ميخائيل غالوزين، خلال اجتماعه مع النائب الأول لوزير الخارجية الياباني تاكيو موري، أن روسيا تتصرف بموجب مادة ميثاق الأمم المتحدة... 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T12:29+0000
2022-03-22T12:29+0000
2022-03-22T12:33+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/16/1049631301_0:167:3051:1883_1920x0_80_0_0_cdd421be46d46c679bfd8faea9edd993.jpg
وأصدرت السفارة الروسية في اليابان بيانا جاء فيه: "التقى السفير الروسي لدى اليابان غالوزين بالنائب الأول لوزير الخارجية الياباني تي موري وشرح رئيس البعثة الدبلوماسية بالتفصيل أسباب وأهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا".وأضاف البيان: "تم التأكيد أولاً وقبل كل شيء أن روسيا تتصرف وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة بشأن الحق في الدفاع عن النفس في الظروف التي ينطلق فيها تهديد عسكري مباشر من أراضي أوكرانيا ضد بلدنا وحلفائها في دونيتسك ولوغانسك المستقليتين".وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت، اليوم الاثنين، أن موسكو ترفض التفاوض على معاهدة سلام مع طوكيو بسبب تصرفات اليابان غير الودية فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا.وفرضت اليابان، في الـ15 من الشهر الجاري، عقوبات شخصية على 17 مواطنا روسيا آخرين، بينهم رئيس اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الروسي غينادي زيوغانوف، والمشرع في مجلس الدوما، ورجل الأعمال فيكتور فيكسيلبيرغ.كما فرضت اليابان عقوبات تصدير على 49 شركة ومؤسسة، بما في ذلك جهاز الأمن الفيدرالي ومديرية الاستخبارات العامة، وشركتي "سوخوي" و"ميغ"، والشركة الحكومية الكبرى "روستيخ" وغيرها، في الأول من مارس/آذار الجاري.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/16/1049631301_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_31a0a720b6fb548dc6e9b57f935f6c55.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
السفير الروسي لدى اليابان يقدم شرحا مفصلا بشأن مواقف روسيا الأخيرة تجاه طوكيو
12:29 GMT 22.03.2022 (تم التحديث: 12:33 GMT 22.03.2022) تابعنا عبر
أوضح السفير الروسي لدى اليابان، ميخائيل غالوزين، خلال اجتماعه مع النائب الأول لوزير الخارجية الياباني تاكيو موري، أن روسيا تتصرف بموجب مادة ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بعلاقاتها مع الدول الأخرى.
وأصدرت السفارة الروسية في اليابان بيانا جاء فيه: "التقى السفير الروسي لدى اليابان غالوزين بالنائب الأول لوزير الخارجية الياباني تي موري وشرح رئيس البعثة الدبلوماسية بالتفصيل أسباب وأهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا".
وأضاف البيان: "تم التأكيد أولاً وقبل كل شيء أن روسيا تتصرف وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة بشأن الحق في الدفاع عن النفس في الظروف التي ينطلق فيها تهديد عسكري مباشر من أراضي أوكرانيا ضد بلدنا وحلفائها في دونيتسك ولوغانسك المستقليتين".
وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت، اليوم الاثنين، أن موسكو ترفض التفاوض على معاهدة سلام مع طوكيو
بسبب تصرفات اليابان غير الودية فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا.
وفرضت اليابان، في الـ15 من الشهر الجاري، عقوبات شخصية على 17 مواطنا روسيا آخرين، بينهم رئيس اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الروسي غينادي زيوغانوف، والمشرع في مجلس الدوما، ورجل الأعمال فيكتور فيكسيلبيرغ.
كما فرضت اليابان عقوبات تصدير على 49 شركة ومؤسسة، بما في ذلك جهاز الأمن الفيدرالي ومديرية الاستخبارات العامة، وشركتي "سوخوي" و"ميغ"، والشركة الحكومية الكبرى "روستيخ" وغيرها، في الأول من مارس/آذار الجاري.