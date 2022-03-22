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السودان... عصيان مدني يوقف الحياة في الخرطوم
السودان... عصيان مدني يوقف الحياة في الخرطوم
أصيبت العاصمة السودانية، الخرطوم، صباح اليوم الثلاثاء، بشلل تام. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T08:25+0000
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أخبار السودان اليوم
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وأوقفت المدارس في الخرطوم، اليوم، الدراسة وأعادت التلاميذ إلى منازلهم، وأغلقت أبواها استجابة للعصيان المدني، حسب صحيفة الانتباهة السودانية. وأغلقت لجان المقاومة شوارع العاصمة لمنع مرور المركبات والمواطنين. وتعطلت الحياة في الخرطوم، وانقطعت العاصمة عن المحليات.وحسب "الانتباهة"، أكد الثوار أن العصيان المدني مستمر حتى مساء الغد.
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أخبار السودان اليوم

السودان... عصيان مدني يوقف الحياة في الخرطوم

08:25 GMT 22.03.2022
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAHمتظاهرون يحتجون ضد الانقلاب العسكري في خرطوم، السودان 30 أكتوبر 2021
متظاهرون يحتجون ضد الانقلاب العسكري في خرطوم، السودان 30 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
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أصيبت العاصمة السودانية، الخرطوم، صباح اليوم الثلاثاء، بشلل تام.
وأوقفت المدارس في الخرطوم، اليوم، الدراسة وأعادت التلاميذ إلى منازلهم، وأغلقت أبواها استجابة للعصيان المدني، حسب صحيفة الانتباهة السودانية.
وأغلقت لجان المقاومة شوارع العاصمة لمنع مرور المركبات والمواطنين. وتعطلت الحياة في الخرطوم، وانقطعت العاصمة عن المحليات.
وحسب "الانتباهة"، أكد الثوار أن العصيان المدني مستمر حتى مساء الغد.
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