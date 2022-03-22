https://arabic.sputniknews.com/20220322/السودان-عصيان-مدني-يوقف-الحياة-في-الخرطوم-1060292542.html
السودان... عصيان مدني يوقف الحياة في الخرطوم
السودان... عصيان مدني يوقف الحياة في الخرطوم
أصيبت العاصمة السودانية، الخرطوم، صباح اليوم الثلاثاء، بشلل تام. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T08:25+0000
2022-03-22T08:25+0000
2022-03-22T08:25+0000
أخبار السودان اليوم
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وأوقفت المدارس في الخرطوم، اليوم، الدراسة وأعادت التلاميذ إلى منازلهم، وأغلقت أبواها استجابة للعصيان المدني، حسب صحيفة الانتباهة السودانية. وأغلقت لجان المقاومة شوارع العاصمة لمنع مرور المركبات والمواطنين. وتعطلت الحياة في الخرطوم، وانقطعت العاصمة عن المحليات.وحسب "الانتباهة"، أكد الثوار أن العصيان المدني مستمر حتى مساء الغد.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم
السودان... عصيان مدني يوقف الحياة في الخرطوم
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أصيبت العاصمة السودانية، الخرطوم، صباح اليوم الثلاثاء، بشلل تام.
وأوقفت المدارس في الخرطوم، اليوم، الدراسة وأعادت التلاميذ إلى منازلهم، وأغلقت أبواها استجابة للعصيان المدني، حسب صحيفة الانتباهة السودانية
.
وأغلقت لجان المقاومة شوارع العاصمة
لمنع مرور المركبات والمواطنين. وتعطلت الحياة في الخرطوم، وانقطعت العاصمة عن المحليات.
وحسب "الانتباهة"، أكد الثوار أن العصيان المدني مستمر حتى مساء الغد.