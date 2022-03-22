https://arabic.sputniknews.com/20220322/الصهاريج-تحاصر-وزارة-الطاقة-اللبنانية-4000-عائلة-مهددة-بلقمة-عيشها-1060297959.html

الصهاريج تحاصر وزارة الطاقة اللبنانية "4000 عائلة مهددة بلقمة عيشها"

الصهاريج تحاصر وزارة الطاقة اللبنانية "4000 عائلة مهددة بلقمة عيشها"

نفّذ عدد كبير من الصهاريج تجمّع أمام وزارة الطاقة اللبنانية في بيروت، اليوم الثلاثاء 22 آذار/مارس، بدعوة من نقابة أصحاب الصهاريج ومتعهدي وموزعي نقل المحروقات،... 22.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-22T10:55+0000

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العالم العربي

تقارير سبوتنيك

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ومنذ الصباح الباكر، احتشد عدد كبير من الصهاريج على أوتوستراد الرئيس لحود بالاتجاهين أمام وزارة الطاقة، الأمر الذي سبب بزحمة سير خانقة، رافعين لافتات كتب عليها: "نحن حريصين على السلامة العامة أكثر مِن مَن يدعي ذلك يا سعادة المديرة"، و"لن نقف متفرجين على قراراتكم التعسفية"، و"نحن أصحاب حق يا معالي الوزير لمصلحة من قرار إعدام 4000 عائلة مستورة".وقال أحد أصحاب الصهاريج لوكالة "سبوتنيك": "وبدوره قال رئيس اتحاد نقابات النقل البري بسام طليس، إن "الصهاريج يمثلون حوالي 4 آلاف عائلة على جميع الأراضي اللبنانية ولن يكونوا لقمة سائغة فهم يؤمنون جميع الشعب اللبناني في ظل غياب الدولة".وبالرغم من التطمينات التي طرحت على النقابة، يوم أمس، إلا أنها أصرت على تنفيذ التحرك اليوم من خلال بيان قالت فيه: "البيان الذي تناقلته بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي الصادر عن وزارتي الطاقة والمياه والاقتصاد والتجارة متضمنا أسبابا لا علاقة لمطلب النقابة وأصحاب الصهاريج بها".وأعلنت أنها "غير معنية بهذا البيان المبهم، الذي لا يستند إلى قرار رسمي واضح وموقع من قبل الوزيرين المعنيين، لا سيما ما يتعلق بالمادة الثالثة من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الحالي رقم 7/1/أت تاريخ 10/3/2022".وكانت قد عقدت نقابة أصحاب الصهاريج ومتعهدي وموزعي نقل المحروقات في لبنان جمعية عمومية في 17 من آذار الماضي، قال فيها رئيس النقابة إبراهيم سرعيني إنه:وأضاف: "لذلك أمام هذا الواقع المستجد نحمّل المسؤولية إلى كل من وزيري الطاقة والمياه والاقتصاد والتجارة لعدم معرفتهما بخفايا الأمور وعدم اطلاعهما على كلّ التفاصيل الفنية والتقنية وشروط السلامة العامة وأكلاف تصنيع خزانات جديدة للصهاريج الـ1400 التي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو الخمسين مليون دولار أمريكي نقداً مع صعوبة تأمين هذه الأموال في ظل ظروف اقتصادية صعبة وخطيرة تمر بها البلاد".وأشار إلى أن "هذه الصهاريج حصلت على الموافقات والتراخيص اللازمة من جميع الإدارات والوزارات المعنية (وزارة الطاقة والمياه وهيئة إدارة شؤون السير لجهة تحديد الأوزان ومن معهد البحوث الصناعية وشهادات الكيل من وزارة الاقتصاد والتجارة) وهذه الموافقات والتراخيص بحدّ ذاتها هي حق شرعي قانوني مكتسب لا يمكن إلغاؤها ولا القبول بمهل بل يجب أن يبقى القديم على قدمه، علماً إننا مع تطبيق شروط السلامة العامة والمحافظة على قطاع نقل المحروقات".وأكّد أننا "حريصون على السلامة العامة وسلامة المواطنين وسلامة سائقي صهاريجنا والبضاعة المنقولة فيها أكثر من الذين يدعون الحرص على السلامة العامة لتمرير هذه القرارات التعسفية المشبوهة التي لا تؤدي إلّا إلى تشريد أكثر من 4000 عائلة لإننا غير قادرين على تطبيق هذه القرارت الاعتباطية، خصوصاً وإننا بحاجة إلى أموال نقدية من الدولار الأميركي"، لافتاً إلى أنّ "مهلة السنوات الثلاث التي أعطيت في السابق تزامنت مع بداية تحركات ثورة تشرين والحجر من جرّاء جائحة كورونا وانفجار المرفأ وغيرها من الكوارث التي حلّت بالبلاد وما زاد الطينة بلّة حجز اموالنا في المصارف".

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