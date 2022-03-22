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Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220322/الكرملين-روسيا-يمكن-أن-تستخدم-الأسلحة-النووية-فقط-في-حال-وجود-تهديد-حقيقي-للبلاد---1060321751.html
الكرملين: روسيا يمكن أن تستخدم الأسلحة النووية فقط في حال وجود تهديد حقيقي للبلاد
الكرملين: روسيا يمكن أن تستخدم الأسلحة النووية فقط في حال وجود تهديد حقيقي للبلاد
قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن روسيا يمكن أن تستخدم الأسلحة النووية فقط في حال وجود تهديد حقيقي للبلاد. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T18:49+0000
2022-03-22T19:22+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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قال بيسكوف لشبكة "سي إن إن": "لدينا مفهوم للأمن القومي، إذا كان هناك تهديد لوجود البلد، فيمكن استخدامها وفقا لمفهومنا".ووفقا لبيسكوف، فإن جدول المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا مرن تمامًا، ولهذا السبب لم يخوض في التفاصيل حول موعد الجولة التالية من المفاوضات.وأضاف بيسكوف: "إنها معروفة (المطالب) للجانب الأوكراني، وتم توضيحها شفويا وصياغتها في صورة كتابية، وقد تم تسليم مسودات الوثائق منذ عدة أيام مضت للأوكرانيين. الجانب الأوكراني رد على بعضها ولم يرد على البعض الآخر".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220317/بيسكوف-تصريح-بايدن-بشأن-الرئيس-بوتين-غير-مقبول-1060014728.html
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الكرملين: روسيا يمكن أن تستخدم الأسلحة النووية فقط في حال وجود تهديد حقيقي للبلاد

18:49 GMT 22.03.2022 (تم التحديث: 19:22 GMT 22.03.2022)
© Sputnik . Valeriy Belousovالكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
© Sputnik . Valeriy Belousov
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قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن روسيا يمكن أن تستخدم الأسلحة النووية فقط في حال وجود تهديد حقيقي للبلاد.
قال بيسكوف لشبكة "سي إن إن": "لدينا مفهوم للأمن القومي، إذا كان هناك تهديد لوجود البلد، فيمكن استخدامها وفقا لمفهومنا".
ووفقا لبيسكوف، فإن جدول المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا مرن تمامًا، ولهذا السبب لم يخوض في التفاصيل حول موعد الجولة التالية من المفاوضات.
وأضاف بيسكوف: "إنها معروفة (المطالب) للجانب الأوكراني، وتم توضيحها شفويا وصياغتها في صورة كتابية، وقد تم تسليم مسودات الوثائق منذ عدة أيام مضت للأوكرانيين. الجانب الأوكراني رد على بعضها ولم يرد على البعض الآخر".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
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