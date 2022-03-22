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Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220322/الكرملين-موسكو-ترغب-في-مفاوضات-أكثر-موضوعية-مع-كييف--1060297264.html
الكرملين: موسكو ترغب في مفاوضات أكثر موضوعية مع كييف
الكرملين: موسكو ترغب في مفاوضات أكثر موضوعية مع كييف
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن موسكو ترغب في مفاوضات أكثر موضوعية مع كييف. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T10:38+0000
2022-03-22T10:38+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وقال بيسكوف للصحفيين معلقا على عملية التفاوض بين روسيا وأوكرانيا: "هناك عملية مفاوضات جارية، لكننا نرغب في مفاوضات أكثر نشاطا وموضوعية".وأكد بيسكوف أن روسيا سلمت الجانب الأوكراني مسودة وثائق في إطار عملية التفاوض، كييف ردت على بعضها ولم ترد على البعض الآخر.وأضاف بيسكوف، معلقا على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي قال فيها إن هناك احتمال أن تقوم روسيا بهجمات سيبرانية ضد الولايات المتحدة، أن اللصوصية هي أمر لا تمارسه موسكو.وقال بيسكوف للصحفيين في إجابة عن سؤال عما إذا كان من الممكن أن تستخدم موسكو المجال السيبراني لمواجهة الغرب: "روسيا على عكس العديد من الدول، بما فيها الولايات المتحدة، لا تمارس اللصوصية على مستوى الدولة".
https://arabic.sputniknews.com/20220316/بيسكوف-حول-تصريحات-بايدن-عن-بوتين-كلام-لا-يغتفر-من-رئيس-دولة-قتلت-الآلاف-بالقنابل-1059997842.html
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روسيا

الكرملين: موسكو ترغب في مفاوضات أكثر موضوعية مع كييف

10:38 GMT 22.03.2022
© Sputnik . Valeriy Belousovالكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
© Sputnik . Valeriy Belousov
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن موسكو ترغب في مفاوضات أكثر موضوعية مع كييف.
وقال بيسكوف للصحفيين معلقا على عملية التفاوض بين روسيا وأوكرانيا: "هناك عملية مفاوضات جارية، لكننا نرغب في مفاوضات أكثر نشاطا وموضوعية".
وأكد بيسكوف أن روسيا سلمت الجانب الأوكراني مسودة وثائق في إطار عملية التفاوض، كييف ردت على بعضها ولم ترد على البعض الآخر.
وأضاف بيسكوف، معلقا على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي قال فيها إن هناك احتمال أن تقوم روسيا بهجمات سيبرانية ضد الولايات المتحدة، أن اللصوصية هي أمر لا تمارسه موسكو.
وقال بيسكوف للصحفيين في إجابة عن سؤال عما إذا كان من الممكن أن تستخدم موسكو المجال السيبراني لمواجهة الغرب: "روسيا على عكس العديد من الدول، بما فيها الولايات المتحدة، لا تمارس اللصوصية على مستوى الدولة".
دميتري بيسكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
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