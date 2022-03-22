https://arabic.sputniknews.com/20220322/الولايات-المتحدة-تعفي-من-الرسوم-توريدات-الصلب-والألمنيوم-من-بريطانيا-1060328383.html
الولايات المتحدة تعفي من الرسوم توريدات الصلب والألمنيوم من بريطانيا
الولايات المتحدة تعفي من الرسوم توريدات الصلب والألمنيوم من بريطانيا
سمحت الولايات المتحدة بتوريد الصلب والألمنيوم من بريطانيا دون خضوعهما للرسوم. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T23:03+0000
2022-03-22T23:03+0000
2022-03-22T23:03+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وبدورها، أعفت بريطانيا توريدات السلع الأمريكية بقيمة نصف مليار دولار من الرسوم الجوابية.وجاء في بيان وزارة التجارة الأمريكية، "أعلنت وزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو والممثلة التجارية الأمريكية كاترين تاي عن اتفاق جديد مع بريطانيا، الذي يسمح بتوريد إلى السوق الأمريكية كميات محددة تاريخيا ومستدامة من الصلب والألمنيوم، دون خضوعها للرسوم من فئة 232".ووفقا لبيانات وكالة رويترز، تشمل هذه التدابير 500 ألف طن من الصلب البريطاني سنويا والبضائع الأمريكية المميزة مثل دراجات نارية "هارلي دافيدسون"، جينز "ليفيز" وبعض المشروبات الكحولية.
https://arabic.sputniknews.com/20220322/مستشار-الأمن-القومي-الأمريكي-بايدن-يحذر-نظيره-الصيني-من-عواقب-إمداد-روسيا-بالسلاح-1060321377.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة تعفي من الرسوم توريدات الصلب والألمنيوم من بريطانيا
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سمحت الولايات المتحدة بتوريد الصلب والألمنيوم من بريطانيا دون خضوعهما للرسوم.
وبدورها، أعفت بريطانيا توريدات السلع الأمريكية
بقيمة نصف مليار دولار من الرسوم الجوابية.
وجاء في بيان وزارة التجارة الأمريكية، "أعلنت وزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو والممثلة التجارية الأمريكية كاترين تاي عن اتفاق جديد مع بريطانيا، الذي يسمح بتوريد إلى السوق الأمريكية كميات محددة تاريخيا ومستدامة من الصلب والألمنيوم، دون خضوعها للرسوم من فئة 232".
ووفقا لبيانات وكالة رويترز، تشمل هذه التدابير 500 ألف طن من الصلب البريطاني سنويا والبضائع الأمريكية المميزة مثل دراجات نارية "هارلي دافيدسون"، جينز "ليفيز" وبعض المشروبات الكحولية.