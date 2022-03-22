https://arabic.sputniknews.com/20220322/اليابان-تحتج-على-روسيا-بسبب-موقفها-الأخير-من-معاهدة-السلام-مع-طوكيو-1060288170.html
اليابان تحتج على روسيا بسبب موقفها الأخير من معاهدة السلام مع طوكيو
اليابان تحتج على روسيا بسبب موقفها الأخير من معاهدة السلام مع طوكيو
وصف وزير الخارجية الياباني، وشيماسا هاياسي، اليوم الثلاثاء، محاولات روسيا الربط بين رد فعل بلاده تجاه الأحداث في أوكرانيا والعلاقات الثنائية مع موسكو بأنها غير... 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T06:18+0000
2022-03-22T06:18+0000
2022-03-22T06:18+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
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وقال وزير الخارجية الياباني في مؤتمر صحفي: "إن عدوان روسيا على أوكرانيا انتهاك صارخ للقانون الدولي ويخالف النظام العالمي، وغير مقبول إطلاقا".وتابع الوزير الياباني: "إن محاولات الجانب الروسي الربط بين رد الفعل والعلاقات الثنائية غير عادلة بالمرة وغير مقبولة على الإطلاق. نحن نحتج بشدة على هذا. وقد نقل نائب وزير الخارجية يامادا موقفنا إلى سفير روسيا السيد ميخائيل غالوزين".وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت، اليوم الاثنين، أن موسكو ترفض التفاوض على معاهدة سلام مع طوكيو بسبب تصرفات اليابان غير الودية فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا.وفرضت اليابان، في الـ15 من الشهر الجاري، عقوبات شخصية على 17 مواطنا روسيا آخرين، بينهم رئيس اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الروسي غينادي زيوغانوف، والمشرع في مجلس الدوما، ورجل الأعمال فيكتور فيكسيلبيرغ.كما فرضت اليابان عقوبات تصدير على 49 شركة ومؤسسة، بما في ذلك جهاز الأمن الفدرالي ومديرية الاستخبارات العامة، وشركتي "سوخوي" و"ميغ"، والشركة الحكومية الكبرى "روستيخ" وغيرها، في الأول من مارس/آذار الجاري.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
اليابان تحتج على روسيا بسبب موقفها الأخير من معاهدة السلام مع طوكيو
تابعنا عبر
وصف وزير الخارجية الياباني، وشيماسا هاياسي، اليوم الثلاثاء، محاولات روسيا الربط بين رد فعل بلاده تجاه الأحداث في أوكرانيا والعلاقات الثنائية مع موسكو بأنها غير عادلة وغير مقبولة.
وقال وزير الخارجية الياباني في مؤتمر صحفي: "إن عدوان روسيا على أوكرانيا انتهاك صارخ للقانون الدولي ويخالف النظام العالمي، وغير مقبول إطلاقا".
وتابع الوزير الياباني: "إن محاولات الجانب الروسي الربط بين رد الفعل والعلاقات الثنائية غير عادلة بالمرة وغير مقبولة على الإطلاق. نحن نحتج بشدة على هذا. وقد نقل نائب وزير الخارجية يامادا موقفنا إلى سفير روسيا السيد ميخائيل غالوزين".
وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت، اليوم الاثنين، أن موسكو ترفض التفاوض على معاهدة سلام مع طوكيو
بسبب تصرفات اليابان غير الودية فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا.
وفرضت اليابان، في الـ15 من الشهر الجاري، عقوبات شخصية على 17 مواطنا روسيا آخرين، بينهم رئيس اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الروسي غينادي زيوغانوف، والمشرع في مجلس الدوما، ورجل الأعمال فيكتور فيكسيلبيرغ.
كما فرضت اليابان عقوبات تصدير على 49 شركة ومؤسسة، بما في ذلك جهاز الأمن الفدرالي ومديرية الاستخبارات العامة، وشركتي "سوخوي" و"ميغ"، والشركة الحكومية الكبرى "روستيخ" وغيرها، في الأول من مارس/آذار الجاري.