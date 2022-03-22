https://arabic.sputniknews.com/20220322/اليابان-تحتج-على-روسيا-بسبب-موقفها-الأخير-من-معاهدة-السلام-مع-طوكيو-1060288170.html

اليابان تحتج على روسيا بسبب موقفها الأخير من معاهدة السلام مع طوكيو

اليابان تحتج على روسيا بسبب موقفها الأخير من معاهدة السلام مع طوكيو

وصف وزير الخارجية الياباني، وشيماسا هاياسي، اليوم الثلاثاء، محاولات روسيا الربط بين رد فعل بلاده تجاه الأحداث في أوكرانيا والعلاقات الثنائية مع موسكو بأنها غير... 22.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-22T06:18+0000

2022-03-22T06:18+0000

2022-03-22T06:18+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

العالم

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وقال وزير الخارجية الياباني في مؤتمر صحفي: "إن عدوان روسيا على أوكرانيا انتهاك صارخ للقانون الدولي ويخالف النظام العالمي، وغير مقبول إطلاقا".وتابع الوزير الياباني: "إن محاولات الجانب الروسي الربط بين رد الفعل والعلاقات الثنائية غير عادلة بالمرة وغير مقبولة على الإطلاق. نحن نحتج بشدة على هذا. وقد نقل نائب وزير الخارجية يامادا موقفنا إلى سفير روسيا السيد ميخائيل غالوزين".وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت، اليوم الاثنين، أن موسكو ترفض التفاوض على معاهدة سلام مع طوكيو بسبب تصرفات اليابان غير الودية فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا.وفرضت اليابان، في الـ15 من الشهر الجاري، عقوبات شخصية على 17 مواطنا روسيا آخرين، بينهم رئيس اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الروسي غينادي زيوغانوف، والمشرع في مجلس الدوما، ورجل الأعمال فيكتور فيكسيلبيرغ.كما فرضت اليابان عقوبات تصدير على 49 شركة ومؤسسة، بما في ذلك جهاز الأمن الفدرالي ومديرية الاستخبارات العامة، وشركتي "سوخوي" و"ميغ"، والشركة الحكومية الكبرى "روستيخ" وغيرها، في الأول من مارس/آذار الجاري.

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العالم