https://arabic.sputniknews.com/20220322/باشاغا-يصدر-منشورا-في-ليبيا-يحظر-تنفيذ--قرارات-حكومة-الدبيبة-1060306489.html

باشاغا يصدر منشورا في ليبيا يحظر تنفيذ قرارات حكومة الدبيبة

باشاغا يصدر منشورا في ليبيا يحظر تنفيذ قرارات حكومة الدبيبة

أصدر فتحي باشاغا، رئيس الحكومة الليبية التي شكلها مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، منشورا يحظر تنفيذ قرارات حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة. 22.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-22T13:28+0000

2022-03-22T13:28+0000

2022-03-22T13:28+0000

أخبار ليبيا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/12/1060056587_0:0:1277:718_1920x0_80_0_0_2bae17390527ce2586a7d01ee4b017b7.jpg

وحسب المنشور الذي حصل عليه مراسل سبوتنيك في ليبيا، عمم "رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا لكل رؤوساء المؤسسات والمصالح والهيئات والأجهزة والشركات العامة العاملة بالدولة، بالمنع البات تنفيذ أي قرارات أو تعليمات صادرة عن حكومة تصريف الأعمال منتهية الولاية".ودعا باشاغا إلى "عدم إجراء أي تعديل في المراكز القانونية والإدارية لمجالس الإدارات في القطاعات المذكورة"، محددا تاريخ عدم التعامل بتاريخ صدور قرار مجلس النواب الصادر في الأول من مارس/ آذار الجاري بشأن منح الثقة لحكومته.وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في البلاد، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً، بسبب الخلافات بين الأطراف الداخلية.ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

https://arabic.sputniknews.com/20220319/الدبيبة-يعلن-البدء-في-حراك-واسع-لدعوة-كل-الليبيين-للاحتجاج-والضغط-من-أجل-إجراء-الانتخابات-1060104046.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار ليبيا اليوم