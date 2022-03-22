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https://arabic.sputniknews.com/20220322/باشاغا-يصدر-منشورا-في-ليبيا-يحظر-تنفيذ--قرارات-حكومة-الدبيبة-1060306489.html
باشاغا يصدر منشورا في ليبيا يحظر تنفيذ قرارات حكومة الدبيبة
باشاغا يصدر منشورا في ليبيا يحظر تنفيذ قرارات حكومة الدبيبة
أصدر فتحي باشاغا، رئيس الحكومة الليبية التي شكلها مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، منشورا يحظر تنفيذ قرارات حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T13:28+0000
2022-03-22T13:28+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وحسب المنشور الذي حصل عليه مراسل سبوتنيك في ليبيا، عمم "رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا لكل رؤوساء المؤسسات والمصالح والهيئات والأجهزة والشركات العامة العاملة بالدولة، بالمنع البات تنفيذ أي قرارات أو تعليمات صادرة عن حكومة تصريف الأعمال منتهية الولاية".ودعا باشاغا إلى "عدم إجراء أي تعديل في المراكز القانونية والإدارية لمجالس الإدارات في القطاعات المذكورة"، محددا تاريخ عدم التعامل بتاريخ صدور قرار مجلس النواب الصادر في الأول من مارس/ آذار الجاري بشأن منح الثقة لحكومته.وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في البلاد، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً، بسبب الخلافات بين الأطراف الداخلية.ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220319/الدبيبة-يعلن-البدء-في-حراك-واسع-لدعوة-كل-الليبيين-للاحتجاج-والضغط-من-أجل-إجراء-الانتخابات-1060104046.html
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أخبار ليبيا اليوم

باشاغا يصدر منشورا في ليبيا يحظر تنفيذ قرارات حكومة الدبيبة

13:28 GMT 22.03.2022
© Photoفتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان، وعبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة المعترف بها دوليا
فتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان، وعبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة المعترف بها دوليا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
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أصدر فتحي باشاغا، رئيس الحكومة الليبية التي شكلها مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، منشورا يحظر تنفيذ قرارات حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وحسب المنشور الذي حصل عليه مراسل سبوتنيك في ليبيا، عمم "رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا لكل رؤوساء المؤسسات والمصالح والهيئات والأجهزة والشركات العامة العاملة بالدولة، بالمنع البات تنفيذ أي قرارات أو تعليمات صادرة عن حكومة تصريف الأعمال منتهية الولاية".
رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2022
الدبيبة يعلن البدء في حراك واسع لدعوة كل الليبيين للاحتجاج والضغط من أجل إجراء الانتخابات
19 مارس, 15:24 GMT
ودعا باشاغا إلى "عدم إجراء أي تعديل في المراكز القانونية والإدارية لمجالس الإدارات في القطاعات المذكورة"، محددا تاريخ عدم التعامل بتاريخ صدور قرار مجلس النواب الصادر في الأول من مارس/ آذار الجاري بشأن منح الثقة لحكومته.
وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في البلاد، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً، بسبب الخلافات بين الأطراف الداخلية.
ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
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