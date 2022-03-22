https://arabic.sputniknews.com/20220322/بالأسماء-الكتاب-المرشحون-للفوز-بالجائزة-العالمية-للرواية-العربية-2022-1060318423.html
بالأسماء... الكتاب المرشحون للفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية 2022
بالأسماء... الكتاب المرشحون للفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية 2022
أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية، اليوم الثلاثاء، عن القائمة القصيرة لجائزة عام 2022، والتي شملت 6 كتّاب، من 6 بلدان عربية مختلفة. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T17:29+0000
2022-03-22T17:29+0000
2022-03-22T17:29+0000
منوعات
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103756/20/1037562000_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_6860c6b03deee56762e652bb6e5a7ab6.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وبحسب بيان لإدارة الجائزة، فإن الروايات التي وصلت إلى القائمة القصيرة للجائزة في دورتها الخامسة عشرة، هي:- "ماكيت القاهرة" للكاتب المصري طارق إمام.- "دلشاد - سيرة الجوع والشبع" للكاتبة العمانية بشرى خلفان.- "يوميات روز" للكاتبة الإماراتية ريم الكمالي.- "الخط الأبيض من الليل" للكاتب الكويتي خالد النصرالله.- "خبز على طاولة الخال ميلاد" للكاتب الليبي محمد النعّاس.- "أسير البرتغاليين" للكاتب المغربي محسن الوكيلي.ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الرواية الفائزة بالجائزة في 22 أيار/ مايو المقبل.ولفتت الجائزة إلى أن الكتّاب المرشحين في القائمة القصيرة لهذا العام وصلوا إليها لأول مرة.وكانت القائمة الطويلة لهذا العام قد شملت 16 كاتباً من 9 بلدان مختلفة.والجائزة العالمية للرواية العربية هي جائزة سنوية تختص بمجال الإبداع الروائي في اللغة العربية، ويرعى الجائزة مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بينما تحظى الجائزة بدعم من مؤسسة جائزة بوكر في لندن.وفاز بالجائزة العام الماضي الكاتب الأردني جلال برجس عن روايته دفاتر الوراق.
https://arabic.sputniknews.com/20220126/إعلان-القائمة-الطويلة-لجائزة-البوكر-العربية-16-كاتبا-بينهم-4-مصريين-1057199399.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103756/20/1037562000_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_e7814ee3e7154564da33c8c42452761f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, مجتمع
بالأسماء... الكتاب المرشحون للفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية 2022
تابعنا عبر
أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية، اليوم الثلاثاء، عن القائمة القصيرة لجائزة عام 2022، والتي شملت 6 كتّاب، من 6 بلدان عربية مختلفة.
القاهرة - سبوتنيك
. وبحسب بيان لإدارة الجائزة، فإن الروايات التي وصلت إلى القائمة القصيرة للجائزة في دورتها الخامسة عشرة، هي:
- "ماكيت القاهرة" للكاتب المصري طارق إمام.
- "دلشاد - سيرة الجوع والشبع" للكاتبة العمانية بشرى خلفان.
- "يوميات روز" للكاتبة الإماراتية ريم الكمالي.
- "الخط الأبيض من الليل" للكاتب الكويتي خالد النصرالله.
- "خبز على طاولة الخال ميلاد" للكاتب الليبي محمد النعّاس.
- "أسير البرتغاليين" للكاتب المغربي محسن الوكيلي.
ويحصل كل من المرشحين الستة في القائمة القصيرة على 10 آلاف دولار، كما يحصل الفائز بالجائزة على 50 ألف دولار إضافية.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الرواية الفائزة بالجائزة في 22 أيار/ مايو المقبل.
ولفتت الجائزة إلى أن الكتّاب المرشحين في القائمة القصيرة لهذا العام وصلوا إليها لأول مرة.
وكانت القائمة الطويلة لهذا العام قد شملت 16 كاتباً من 9 بلدان مختلفة.
والجائزة العالمية للرواية العربية
هي جائزة سنوية تختص بمجال الإبداع الروائي في اللغة العربية، ويرعى الجائزة مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بينما تحظى الجائزة بدعم من مؤسسة جائزة بوكر في لندن.
وفاز بالجائزة العام الماضي الكاتب الأردني جلال برجس عن روايته دفاتر الوراق.