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https://arabic.sputniknews.com/20220322/بالأسماء-الكتاب-المرشحون-للفوز-بالجائزة-العالمية-للرواية-العربية-2022-1060318423.html
بالأسماء... الكتاب المرشحون للفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية 2022
بالأسماء... الكتاب المرشحون للفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية 2022
أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية، اليوم الثلاثاء، عن القائمة القصيرة لجائزة عام 2022، والتي شملت 6 كتّاب، من 6 بلدان عربية مختلفة. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T17:29+0000
2022-03-22T17:29+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وبحسب بيان لإدارة الجائزة، فإن الروايات التي وصلت إلى القائمة القصيرة للجائزة في دورتها الخامسة عشرة، هي:- "ماكيت القاهرة" للكاتب المصري طارق إمام.- "دلشاد - سيرة الجوع والشبع" للكاتبة العمانية بشرى خلفان.- "يوميات روز" للكاتبة الإماراتية ريم الكمالي.- "الخط الأبيض من الليل" للكاتب الكويتي خالد النصرالله.- "خبز على طاولة الخال ميلاد" للكاتب الليبي محمد النعّاس.- "أسير البرتغاليين" للكاتب المغربي محسن الوكيلي.ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الرواية الفائزة بالجائزة في 22 أيار/ مايو المقبل.ولفتت الجائزة إلى أن الكتّاب المرشحين في القائمة القصيرة لهذا العام وصلوا إليها لأول مرة.وكانت القائمة الطويلة لهذا العام قد شملت 16 كاتباً من 9 بلدان مختلفة.والجائزة العالمية للرواية العربية هي جائزة سنوية تختص بمجال الإبداع الروائي في اللغة العربية، ويرعى الجائزة مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بينما تحظى الجائزة بدعم من مؤسسة جائزة بوكر في لندن.وفاز بالجائزة العام الماضي الكاتب الأردني جلال برجس عن روايته دفاتر الوراق.
https://arabic.sputniknews.com/20220126/إعلان-القائمة-الطويلة-لجائزة-البوكر-العربية-16-كاتبا-بينهم-4-مصريين-1057199399.html
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منوعات, مجتمع

بالأسماء... الكتاب المرشحون للفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية 2022

17:29 GMT 22.03.2022
© Photo / CC0كتب عربية
كتب عربية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
© Photo / CC0
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أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية، اليوم الثلاثاء، عن القائمة القصيرة لجائزة عام 2022، والتي شملت 6 كتّاب، من 6 بلدان عربية مختلفة.
القاهرة - سبوتنيك. وبحسب بيان لإدارة الجائزة، فإن الروايات التي وصلت إلى القائمة القصيرة للجائزة في دورتها الخامسة عشرة، هي:
- "ماكيت القاهرة" للكاتب المصري طارق إمام.
- "دلشاد - سيرة الجوع والشبع" للكاتبة العمانية بشرى خلفان.
- "يوميات روز" للكاتبة الإماراتية ريم الكمالي.
- "الخط الأبيض من الليل" للكاتب الكويتي خالد النصرالله.
- "خبز على طاولة الخال ميلاد" للكاتب الليبي محمد النعّاس.
- "أسير البرتغاليين" للكاتب المغربي محسن الوكيلي.
ويحصل كل من المرشحين الستة في القائمة القصيرة على 10 آلاف دولار، كما يحصل الفائز بالجائزة على 50 ألف دولار إضافية.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الرواية الفائزة بالجائزة في 22 أيار/ مايو المقبل.
كتب عربية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
إعلان القائمة الطويلة لجائزة "البوكر العربية"... 16 كاتبا بينهم 4 مصريين
26 يناير, 13:06 GMT
ولفتت الجائزة إلى أن الكتّاب المرشحين في القائمة القصيرة لهذا العام وصلوا إليها لأول مرة.
وكانت القائمة الطويلة لهذا العام قد شملت 16 كاتباً من 9 بلدان مختلفة.
والجائزة العالمية للرواية العربية هي جائزة سنوية تختص بمجال الإبداع الروائي في اللغة العربية، ويرعى الجائزة مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بينما تحظى الجائزة بدعم من مؤسسة جائزة بوكر في لندن.
وفاز بالجائزة العام الماضي الكاتب الأردني جلال برجس عن روايته دفاتر الوراق.
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