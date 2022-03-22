https://arabic.sputniknews.com/20220322/بعد-خسارة-بطولة-التنس-العالمية-إنديان-ويلز-نادال-يكشف-تفاصيل-إصابته-1060317341.html

بعد خسارة بطولة التنس العالمية "إنديان ويلز"... نادال يكشف تفاصيل إصابته

بعد خسارة بطولة التنس العالمية "إنديان ويلز"... نادال يكشف تفاصيل إصابته

قال نجم التنس العالمي رافائيل نادال، إنه تعرض لإصابة ستجعله يغيب عن ممارسة اللعبة لعدة أسابيع بناء على توصيات فريقه الطبي. 22.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-22T17:00+0000

2022-03-22T17:00+0000

2022-03-22T17:00+0000

رياضة

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104401/68/1044016861_0:104:2122:1298_1920x0_80_0_0_235d61f3c8c7417d4c3d19a790ff6c70.jpg

ويصنف نادال في المرتبة الثالثة عالميا في التنس، بحسب خبر موقع "في الجول"، الذي أوضح أن نجم التنس العالمي أعلن إصابته بعدما خسر منافسات بطولة التنس العالمية "إنديان ويلز"، التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية.وخسر نادال بمجموعتين أمام اللاعب الأمريكي تايلور فريتز.وبعد الخسارة كتب على وسائل التواصل الاجتماعي أنه عاد إلى إسبانيا وأجرى فحوصات طبية بعد نهائي "إنديان ويلز"، مشيرا إلى أن الفحوصات أظهرت إصابته بإجهاد في أحد الأضلع بصورة جعلته يحتاج راحة تتراوح بين 4 و6 أسابيع.ولفت لاعب التنس الإسباني إلى أن معرفته بالإصابة كانت أخبار سيئة وغير متوقعة خاصة بعدما قضى وقتا ممتعا منذ بداية الموسم.وشدد رافائيل نادال، على أنه سيتحلى بالصبر وسيواصل العمل الجاد بعد شفائه.

https://arabic.sputniknews.com/20220130/نادال-ينشر-صورة-قبل-مباراته-المصيرية-مع-ميدفيديف-في-نهائي-بطولة-أستراليا-المفتوحة-1057448674.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

رياضة, الولايات المتحدة الأمريكية