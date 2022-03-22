https://arabic.sputniknews.com/20220322/بماذا-وصفت-إسرائيل-قمة-السيسي-وابن-زايد-وبينيت-1060313296.html

بماذا وصفت إسرائيل قمة السيسي وابن زايد وبينيت

بماذا وصفت إسرائيل قمة السيسي وابن زايد وبينيت

أولت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الثلاثاء، اهتماما بالغا بالقمة الثلاثية التي جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، ورئيس... 22.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-22T15:45+0000

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2022-03-22T15:45+0000

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وقال يائير لابيد، وزير الخارجية الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، إن القمة الثلاثية مهمة وناجحة لصالح بلاده، مقدما التهنئة لرئيس وزرائه، نفتالي بينيت، وقيادته لإسرائيل ومدى إدارته الجيدة، التي أثمرت عن نجاحات مختلفة، تصب لصالح بلاده.وعقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، جلسة مباحثات ثلاثية في مدينة شرم الشيخ، مع محمد بن زايد، ونفتالي بينيت.وأشارت الرئاسة المصرية، في بيان لها، أن "اللقاء تناول التباحث بشأن تداعيات التطورات العالمية خاصة ما يتعلق بالطاقة، واستقرار الأسواق، والأمن الغذائي، فضلاً عن تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه آخر مستجدات عدد من القضايا الدولية والإقليمية".وكانت قناة كان الإسرائيلية، قالت إن "بينيت سيقضي الليل في شرم الشيخ، لحضور قمة ثلاثية ثانية مع السيسي وبن زايد اليوم الثلاثاء"، لافتة إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ سنوات التي يبيت فيها رئيس وزراء إسرائيلي على أراض مصرية.وبحسب القناة، جاءت القمة الثلاثية الأولى من نوعها على وقع التقدم الحاصل في المحادثات النووية مع إيران في فيينا، وقرب توقيع اتفاق بين الغرب وطهران، وكذلك المساعي الأمريكية لشطب الحرس الثوري الإيراني من القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية، وهي الخطوة التي قوبلت برفض جارف من قبل إسرائيل والخليج على حد سواء، وفق تقارير عبرية.وتابعت: "من ناحية أخرى، فإن الإمارات غاضبة لأنها تشعر أن هناك عجزا في الدعم الأمريكي في قضية هجمات المتمردين الحوثيين".

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اخبار العالم العربي, إسرائيل, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر