بماذا وصفت إسرائيل قمة السيسي وابن زايد وبينيت
© AFP 2022الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في شرم الشيخ
© AFP 2022
أولت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الثلاثاء، اهتماما بالغا بالقمة الثلاثية التي جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، ورئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت، في مدينة شرم الشيخ.
وقال يائير لابيد، وزير الخارجية الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، إن القمة الثلاثية مهمة وناجحة لصالح بلاده، مقدما التهنئة لرئيس وزرائه، نفتالي بينيت، وقيادته لإسرائيل ومدى إدارته الجيدة، التي أثمرت عن نجاحات مختلفة، تصب لصالح بلاده.
وقال لابيد عن بينيت: نجاحك هو نجاح لدولة إسرائيل.
מפגש פסגה חשוב בשארם א-שייח. מברך את ראש הממשלה @naftalibennett על הובלה של מדיניות חיבורים למען האינטרסים של מדינת ישראל. הצלחתך היא הצלחת מדינת ישראל. pic.twitter.com/JfVyonU9Dh— יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) March 22, 2022
وعقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، جلسة مباحثات ثلاثية في مدينة شرم الشيخ، مع محمد بن زايد، ونفتالي بينيت.
وأشارت الرئاسة المصرية، في بيان لها، أن "اللقاء تناول التباحث بشأن تداعيات التطورات العالمية خاصة ما يتعلق بالطاقة، واستقرار الأسواق، والأمن الغذائي، فضلاً عن تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه آخر مستجدات عدد من القضايا الدولية والإقليمية".
وكانت قناة كان الإسرائيلية، قالت إن "بينيت سيقضي الليل في شرم الشيخ، لحضور قمة ثلاثية ثانية مع السيسي وبن زايد اليوم الثلاثاء"، لافتة إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ سنوات التي يبيت فيها رئيس وزراء إسرائيلي على أراض مصرية.
Prime Minister Naftali Bennett is now completing his diplomatic visit to Egypt after meeting with Egyptian President Abdel Fattah El-Sisi, and with the Crown Prince of Abu Dhabi in the United Arab Emirates, Sheikh Mohamed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan.https://t.co/KjV0hFAtZw pic.twitter.com/tca6X49rJ8— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) March 22, 2022
وبحسب القناة، جاءت القمة الثلاثية الأولى من نوعها على وقع التقدم الحاصل في المحادثات النووية مع إيران في فيينا، وقرب توقيع اتفاق بين الغرب وطهران، وكذلك المساعي الأمريكية لشطب الحرس الثوري الإيراني من القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية، وهي الخطوة التي قوبلت برفض جارف من قبل إسرائيل والخليج على حد سواء، وفق تقارير عبرية.
ونقلت القناة عن مصادر سياسية، أن إسرائيل أيضا "تقوم بدور الوسيط بين الإمارات والولايات المتحدة لتهدئة التوترات بين الطرفين"، لافتة إلى أن "واشنطن غاضبة من زيارة بشار الأسد للإمارات ووصفتها بأنها استفزازية، كون الأمريكيين يقاطعون الرئيس السوري".
وتابعت: "من ناحية أخرى، فإن الإمارات غاضبة لأنها تشعر أن هناك عجزا في الدعم الأمريكي في قضية هجمات المتمردين الحوثيين".