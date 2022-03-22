https://arabic.sputniknews.com/20220322/بوغدانوف-يتحدث-لسفراء-الدول-الأفريقية-عن-العملية-الخاصة-في-أوكرانيا-1060306359.html
بوغدانوف يتحدث لسفراء الدول الأفريقية عن العملية الخاصة في أوكرانيا
بوغدانوف يتحدث لسفراء الدول الأفريقية عن العملية الخاصة في أوكرانيا
أطلع نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الثلاثاء، سفراء الدول الأفريقية عن العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وسلط الضوء على قضايا تنظيم... 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T13:25+0000
2022-03-22T13:25+0000
2022-03-22T13:25+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو- سبوتنيك. وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان على موقعها الإلكتروني: "خلال الإحاطة، تم شرح أسباب إجراء العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس وإزالة واجتثاث النازية ونزع سلاح أوكرانيا من أجل ضمان الأمن القومي لروسيا".وأشار البيان إلى أن بوغدانوف أولى اهتماماً خاصاً بــ "الجوانب الإنسانية للوضع في أوكرانيا، والإجراءات التي اتخذها الجانب الروسي لضمان سلامة السكان المدنيين بمن فيهم الأجانب، وتنظيم ممرات إنسانية لإجلائهم من منطقة الاشتباك".وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن، في 24 فبراير/شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، الذين يتعرضون، منذ 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
بوغدانوف يتحدث لسفراء الدول الأفريقية عن العملية الخاصة في أوكرانيا
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أطلع نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الثلاثاء، سفراء الدول الأفريقية عن العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وسلط الضوء على قضايا تنظيم الممرات الإنسانية.
موسكو- سبوتنيك. وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان على موقعها الإلكتروني: "خلال الإحاطة، تم شرح أسباب إجراء العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس وإزالة واجتثاث النازية ونزع سلاح أوكرانيا من أجل ضمان الأمن القومي لروسيا".
وأشار البيان إلى أن بوغدانوف أولى اهتماماً خاصاً بــ "الجوانب الإنسانية
للوضع في أوكرانيا، والإجراءات التي اتخذها الجانب الروسي لضمان سلامة السكان المدنيين بمن فيهم الأجانب، وتنظيم ممرات إنسانية لإجلائهم من منطقة الاشتباك".
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن، في 24 فبراير/شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة
في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، الذين يتعرضون، منذ 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.