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بيان مصري بشأن الطلاب العائدين من أوكرانيا
بيان مصري بشأن الطلاب العائدين من أوكرانيا
تسلمت نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تقريرا محدثا، من السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، حول أعداد الطلاب... 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T12:08+0000
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وقالت الوزيرة إن الوزارة عملت خلال هذه الفترة على التنسيق المستمر مع وزارة التعليم العالي، واستقبال الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا، من أجل تقديم أوراقهم لاستكمال دراستهم في مصر، وذلك وفقا للضوابط التي أقرها مجلس الوزراء وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.وتابعت نبيلة مكرم أنه يتم تسلم وفحص الأوراق بحضور مندوب مجلس الجامعات الخاصة والأهلية. وأشار عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، إلى أن التقرير تضمن إجمالي من تقدموا من الطلبة المصريين العائدين من أوكرانيا والراغبين في استكمال دراستهم في مصر، ووصل عددهم إلى 878 طالب حتى مساء أمس، وجميع المتقدمين من طلبة الطب البشري والصيدلة والأسنان والهندسة.وأوضح عباس أن الطلبة المكتملة أوراقهم، سيخوضون امتحان المجلس الأعلى للجامعات، وهو ما سيحدد قدراتهم، ومن ثم التخصصات التي سيستكملون دراستهم فيها، وسيتم الإعلان عن مواعيد الامتحانات تباعا.وأكد عباس، أن الطلبة غير المكتملة أوراقهم 71 طالبا، من بينهم 6 طلاب سيتوجهون مباشرة إلى أكاديمية النقل البحري فى الإسكندرية، وباقي الطلبة من تخصصات إدارة الأعمال والعلوم الإنسانية سيتقدمون مباشرة إلى الجامعات الخاصة لاستكمال دراستهم. وفي سياق متصل، أكدت وزيرة الهجرة على أهمية الالتزام بكافة الضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء، مع إحضار كافة الأوراق الثبوتية، وهي جواز سفر مسجل عليه الإقامة في أوكرانيا قبل 24 فبراير 2022 ، وكذلك إثبات قيد في السنة الدراسية والتخصص بالجامعات الأوكرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220305/وصول-الطلاب-المصريين-النازحين-من-أوكرانيا-تنفيذا-لتوجيهات-السيسي-1059480655.html
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بيان مصري بشأن الطلاب العائدين من أوكرانيا

12:08 GMT 22.03.2022
© Photo / ministry of immigration نبيلة مكرم عبيد
نبيلة مكرم عبيد - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
© Photo / ministry of immigration
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تسلمت نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تقريرا محدثا، من السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، حول أعداد الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا، الذين تقدموا بأوراقهم لاستكمال دراستهم في مصر.
وقالت الوزيرة إن الوزارة عملت خلال هذه الفترة على التنسيق المستمر مع وزارة التعليم العالي، واستقبال الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا، من أجل تقديم أوراقهم لاستكمال دراستهم في مصر، وذلك وفقا للضوابط التي أقرها مجلس الوزراء وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وتابعت نبيلة مكرم أنه يتم تسلم وفحص الأوراق بحضور مندوب مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.
وأشار عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، إلى أن التقرير تضمن إجمالي من تقدموا من الطلبة المصريين العائدين من أوكرانيا والراغبين في استكمال دراستهم في مصر، ووصل عددهم إلى 878 طالب حتى مساء أمس، وجميع المتقدمين من طلبة الطب البشري والصيدلة والأسنان والهندسة.
وأوضح عباس أن الطلبة المكتملة أوراقهم، سيخوضون امتحان المجلس الأعلى للجامعات، وهو ما سيحدد قدراتهم، ومن ثم التخصصات التي سيستكملون دراستهم فيها، وسيتم الإعلان عن مواعيد الامتحانات تباعا.
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وصول الطلاب المصريين النازحين من أوكرانيا تنفيذا لتوجيهات ‏السيسي
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وأكد عباس، أن الطلبة غير المكتملة أوراقهم 71 طالبا، من بينهم 6 طلاب سيتوجهون مباشرة إلى أكاديمية النقل البحري فى الإسكندرية، وباقي الطلبة من تخصصات إدارة الأعمال والعلوم الإنسانية سيتقدمون مباشرة إلى الجامعات الخاصة لاستكمال دراستهم.
وفي سياق متصل، أكدت وزيرة الهجرة على أهمية الالتزام بكافة الضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء، مع إحضار كافة الأوراق الثبوتية، وهي جواز سفر مسجل عليه الإقامة في أوكرانيا قبل 24 فبراير 2022 ، وكذلك إثبات قيد في السنة الدراسية والتخصص بالجامعات الأوكرانية.
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