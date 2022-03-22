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تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الباكستانية ومقتل طيارين
تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الباكستانية ومقتل طيارين
أعلنت القوات الجوية الباكستانية، اليوم الثلاثاء، تحطم طائرة تدريب تابعة لها أثناء مهمة تدريب في شمال غربي البلاد، ما أسفر عن مقتل الطيارين اللذين كانا على... 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T16:30+0000
2022-03-22T16:30+0000
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وجاء في بيان صادر عن سلاح الجو أن طائرة التدريب تحطمت بالقرب من بيشاور خلال مهمة تدريب روتينية. ولم ترد أنباء عن خسائر فى الأرواح أو الممتلكات على الأرض، فيما شكلت لجنة للتحقيق في الحادث بحسب "رويترز".شهدت القوات المسلحة الباكستانية العديد من الحوادث الجوية في السنوات الأخيرة. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2015، قتل حادث تحطم قائدة طيارة نفاثة خلال تدريب.وفي مايو/ أيار 2015، تحطمت مروحية عسكرية تقل دبلوماسيين لتفقد مشروع سياحي، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، بمن فيهم سفيرا النرويج والفلبين.كما تحطمت مروحية عسكرية أخرى كانت تستخدم كإسعاف جوي في أغسطس/ آب 2015 بالقرب من منطقة مانسيهرا الشمالية، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا.
https://arabic.sputniknews.com/20220321/تحطم-طائرة-بوينغ-737-تابعة-لخطوط-شرق-الصين-الجوية-وعلى-متنها-133-راكبا--1060157721.html
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تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الباكستانية ومقتل طيارين

16:30 GMT 22.03.2022
© REUTERS / Mehr News/WANAوحدات الاستجابة الأولية تصل إلى موقع تحطم طائرة عسكرية في مدينة تبريز، إيران 21 فبراير 2022.
وحدات الاستجابة الأولية تصل إلى موقع تحطم طائرة عسكرية في مدينة تبريز، إيران 21 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
وحدات الاستجابة الأولية تصل إلى موقع تحطم طائرة عسكرية في مدينة تبريز، إيران 21 فبراير 2022.. صورة أرشفية
© REUTERS / Mehr News/WANA
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أعلنت القوات الجوية الباكستانية، اليوم الثلاثاء، تحطم طائرة تدريب تابعة لها أثناء مهمة تدريب في شمال غربي البلاد، ما أسفر عن مقتل الطيارين اللذين كانا على متنها.
وجاء في بيان صادر عن سلاح الجو أن طائرة التدريب تحطمت بالقرب من بيشاور خلال مهمة تدريب روتينية. ولم ترد أنباء عن خسائر فى الأرواح أو الممتلكات على الأرض، فيما شكلت لجنة للتحقيق في الحادث بحسب "رويترز".
شهدت القوات المسلحة الباكستانية العديد من الحوادث الجوية في السنوات الأخيرة. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2015، قتل حادث تحطم قائدة طيارة نفاثة خلال تدريب.
طائرة بوينغ 737 ماكس - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2022
تحطم طائرة بوينغ 737 تابعة لخطوط شرق الصين وعلى متنها 133 راكبا.. فيديو
أمس, 08:19 GMT
وفي مايو/ أيار 2015، تحطمت مروحية عسكرية تقل دبلوماسيين لتفقد مشروع سياحي، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، بمن فيهم سفيرا النرويج والفلبين.
كما تحطمت مروحية عسكرية أخرى كانت تستخدم كإسعاف جوي في أغسطس/ آب 2015 بالقرب من منطقة مانسيهرا الشمالية، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة...اليوم السابع والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:04 GMT
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