https://arabic.sputniknews.com/20220322/تحطم-طائرة-تابعة-للقوات-الجوية-الباكستانية-ومقتل-طيارين-1060315656.html
تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الباكستانية ومقتل طيارين
تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الباكستانية ومقتل طيارين
أعلنت القوات الجوية الباكستانية، اليوم الثلاثاء، تحطم طائرة تدريب تابعة لها أثناء مهمة تدريب في شمال غربي البلاد، ما أسفر عن مقتل الطيارين اللذين كانا على... 22.03.2022, سبوتنيك عربي
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وجاء في بيان صادر عن سلاح الجو أن طائرة التدريب تحطمت بالقرب من بيشاور خلال مهمة تدريب روتينية. ولم ترد أنباء عن خسائر فى الأرواح أو الممتلكات على الأرض، فيما شكلت لجنة للتحقيق في الحادث بحسب "رويترز".شهدت القوات المسلحة الباكستانية العديد من الحوادث الجوية في السنوات الأخيرة. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2015، قتل حادث تحطم قائدة طيارة نفاثة خلال تدريب.وفي مايو/ أيار 2015، تحطمت مروحية عسكرية تقل دبلوماسيين لتفقد مشروع سياحي، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، بمن فيهم سفيرا النرويج والفلبين.كما تحطمت مروحية عسكرية أخرى كانت تستخدم كإسعاف جوي في أغسطس/ آب 2015 بالقرب من منطقة مانسيهرا الشمالية، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا.
https://arabic.sputniknews.com/20220321/تحطم-طائرة-بوينغ-737-تابعة-لخطوط-شرق-الصين-الجوية-وعلى-متنها-133-راكبا--1060157721.html
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تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الباكستانية ومقتل طيارين
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أعلنت القوات الجوية الباكستانية، اليوم الثلاثاء، تحطم طائرة تدريب تابعة لها أثناء مهمة تدريب في شمال غربي البلاد، ما أسفر عن مقتل الطيارين اللذين كانا على متنها.
وجاء في بيان صادر عن سلاح الجو أن طائرة التدريب تحطمت بالقرب من بيشاور خلال مهمة تدريب روتينية. ولم ترد أنباء عن خسائر فى الأرواح أو الممتلكات على الأرض، فيما شكلت لجنة للتحقيق في الحادث بحسب "رويترز".
شهدت القوات المسلحة الباكستانية
العديد من الحوادث الجوية في السنوات الأخيرة. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2015، قتل حادث تحطم قائدة طيارة نفاثة خلال تدريب.
وفي مايو/ أيار 2015، تحطمت مروحية عسكرية
تقل دبلوماسيين لتفقد مشروع سياحي، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، بمن فيهم سفيرا النرويج والفلبين.
كما تحطمت مروحية عسكرية أخرى كانت تستخدم كإسعاف جوي في أغسطس/ آب 2015 بالقرب من منطقة مانسيهرا الشمالية، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا.