https://arabic.sputniknews.com/20220322/تركي-آل-الشيخ-يكشف-نتائج-فحوصاته-الطبية-وآخر-تطورات-حالته-الصحية-من-أمريكا-1060295971.html

تركي آل الشيخ يكشف نتائج فحوصاته الطبية وآخر تطورات حالته الصحية من أمريكا

تركي آل الشيخ يكشف نتائج فحوصاته الطبية وآخر تطورات حالته الصحية من أمريكا

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، عن نتائج ‏فحوصاته الطبية وآخر تطورات حالته الصحية، بعد... 22.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-22T10:02+0000

2022-03-22T10:02+0000

2022-03-22T10:02+0000

تركي آل الشيخ

السعودية

مجتمع

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وأكد آل الشيخ في تغريدة له على موقع "تويتر"، أرسلها من مدينة نيويورك الأمريكية، أن فحوصاته الطبية سليمة، ويتمتع بحصة جيدة، وأردف: "لا أراكم الله مكروه في غالي او عزيز".وفي التغريدة نفسها، وجّه تركي آل الشيخ رسالة إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، هي: "الحمد لله والشكر له من قبل ومن بعد… ومن ثم الشكر والعرفان لمولاي حفظه الله ولسمو سيدي حفظه الله وأعزه على ما أكرموني به من رعاية واهتمام لا حرمهما الله الأجر والثواب… وأشكر كل من سأل عني".وكان تركي آل الشيخ كشف، في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، ‏عن آخر تطورات حالته الصحية، بعد أيام من خضوعه للعملية الجراحية في الولايات المتحدة‎، إذ كتب وقتها على "تويتر" أن "الخطر زال بالحب والإيمان والصبر لآخر نفس"، وتابع أنه "لا زال لهذا الجسم جولات".وعلى الرغم من عدم إفصاح آل الشيخ رسميا عن طبيعة الجراحة الأخيرة التي خضع لها، إلا أن حساب يتبع لأحد المستخدمات والمقرب منه ذكر أنه أجرى جراحة في الرأس.وكان تركي آل الشيخ كشف قبل عامين في حوار على موقع "تويتر" ولأول مرة عن تفاصيل حالته الصحية، فقال إنه في عام 2016 اكتشف أنه يعاني من عدة مشكلات صحية، لكنه أهملها، وفي عام 2018 خضع لخمس عمليات جراحية، لكن إحداها كان فيها خطأ طبي ما زال يعاني منه.

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