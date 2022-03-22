https://arabic.sputniknews.com/20220322/تغطية-مباشرةاليوم-السابع-والعشرون-من-انطلاق-العملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1060287998.html
تغطية مباشرة...اليوم السابع والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تغطية مباشرة...اليوم السابع والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T05:50+0000
2022-03-22T05:50+0000
2022-03-22T05:58+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
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2022
الأخبار
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تغطية مباشرة...اليوم السابع والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
05:50 GMT 22.03.2022 (تم التحديث: 05:58 GMT 22.03.2022)
يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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05:50 GMT 22.03.2022
دونيتسك: القوات الأوكرانية قصفت 3 قرى صباح اليوم الثلاثاء