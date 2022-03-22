https://arabic.sputniknews.com/20220322/تقرير-جديد-حول-الطائرات-المسيرة-الإيرانية-يثير-مخاوف-إسرائيل-1060301614.html

تقرير جديد حول الطائرات المسيرة الإيرانية يثير مخاوف إسرائيل

تقرير جديد حول الطائرات المسيرة الإيرانية يثير مخاوف إسرائيل

أثار تقرير استخباري إسرائيلي حول الطائرات الإيرانية دون طيار، مخاوف واسعة لدى منظومة الدفاع الإسرائيلية. 22.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-22T12:17+0000

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وقال موقع "واللا" العبري، اليوم الثلاثاء: "لم تترك صور الأقمار الصناعية التي تم نشرها على الشبكات مجالا للشك في أن منطقة الطائرات دون طيار في إيران التي استهدفت، الشهر الماضي، تعرضت لأضرار بالغة في هجوم نُسب إلى إسرائيل".وأضاف: "مع ذلك لا تزال مؤسسة الدفاع الإسرائيلية قلقة بشأن العشرات من مواقع إنتاج وإطلاق الطائرات دون طيار البعيدة المدى العاملة في إيران، حيث تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 30 موقعا لإنتاج وتخزين وإطلاق الطائراتدون طيار في خدمة الحرس الثوري الإيراني المنتشرة عبر هذا البلد. بينما يصل نصف قطر بعض الطائرات المسيرة إلى مدى 2000 كيلومتر - حتى إسرائيل".ووفقا لتقرير معهد "علما" وهو معهد إسرائيلي للأبحاث الأمنية، فإن بعض مصانع إنتاج الطائرات بدون طيار مملوكة مباشرة للحرس الثوري، ولا تربط معه بعلاقات تجارية فحسب، بل يوضح أيضًا أن صناعة الطائرات دون طيار الإيرانية لا تتأثر بالعقوبات الدولية، والدليل على ذلك هو التوسع في إنتاجها وكذلك تشغيلها في الشرق الأوسط.وأضاف أن العديد من المكونات المستخدمة في تصنيع الطائرات دون طيار يمكن شراؤها بسهولة عبر الإنترنت - بما في ذلك المحركات الصينية. ويتم إجراء بعض عمليات الشراء، من بين أشياء أخرى، من خلال وكلاء إيرانيين يعيشون في الدول الغربية، ويشترون المكونات المختلفة من الدول التي يقيمون فيها ويرسلونها لممثلي المحور "الشيعي الراديكالي".بعد ذلك وفقا للتقرير الإسرائيلي، يتم نقل تلك المكونات حول العالم من خلال البريد الدبلوماسي الإيراني.يقول رئيس قسم الأبحاث في مركز "علما"، تل باري، إنه "بالإضافة إلى المواقع التي كشفت عنها حركة المعارضة الإيرانية في وقت مبكر من عام 2021، فإننا على علم بنحو عشرين موقعا مختلفا آخر لنشاط الطائرات دون طيار في إيران والعراق وسوريا ولبنان".وأضاف: "يجب أن تركز إسرائيل على الطائرات دون طيار، وأن تبحث عن مواقع الإطلاق والتخزين وتضربها".ووفقا لتقرير المعهد الإسرائيلي، فإن أحد المواقع البارزة للطائرات دون طيار يقع في كاشان شمال أصفهان، وسط البلاد، "ويدور الحديث عن قاعدة تدريب رئيسية للحرس الثوري وللمبعوثين من مختلف المنظمات الإرهابية في الشرق الأوسط".مطار آخر يستخدمه "جيش الطائرات دون طيار" التابع للحرس الثوري في إيران هو مطار "قشم"، وفق التقرير الإسرائيلي، وبحسب تقارير أجنبية، تم استخدامه في إطلاق طائرات دون طيار لضرب السفن التجارية في خليج عمان، إضافة إلى مواقع أخرى في 5 مطارات إيرانية بينها بندر عباس.والأسبوع الماضي، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن إسرائيل قصفت في هجوم جوي، الشهر الماضي، أهدافا في إيران وألحقت أضرارا بالغة بشكبة الطائرات المسيّرة في البلاد.وقالت الصحيفة إن "6 طائرات إسرائيلية مسيّرة هاجمت قاعدة جوية في كرمانشاه، غربي إيران، ودمرت عددا كبيرا من الطائرات المسيرة الموجودة داخلها"، مشيرة إلى أن "هناك عدة تقديرات تشير إلى تدمير مئات الطائرات المسيرة الإيرانية في الهجوم الإسرائيلي".

https://arabic.sputniknews.com/20220315/صحيفة-هجوم-إسرائيلي-على-قاعدة-جوية-يدمر-عددا-كبيرا-من-المسيرات-الإيرانية-1059921921.html

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