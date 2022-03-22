https://arabic.sputniknews.com/20220322/تمييز-بين-اللاجئين-على-حدود-أوروبا-1060301071.html

تمييز بين اللاجئين على حدود أوروبا

تمييز بين اللاجئين على حدود أوروبا

ذكرت الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن عشرة ملايين شخص يعيشون في أوكرانيا إما نزحوا في بلادهم أو لجأوا إلى الدول المجاورة. 22.03.2022, سبوتنيك عربي

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وفتحت أوروبا ذراعيها لأكثر من ثلاثة ملايين أوكراني، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، وهي "القارة الموعودة" التي تتسم بالديمقراطية والعديد من الحريات الشخصية والعامة.بينما خلال فترة الحرب في سوريا، لجأ السوريون إلى أوروبا، التي في بداية الأمر "أصابها الهلع" وقامت بإغلاق حدودها. واستغرق الأمر الكثير من الوقت، والبيانات، والاجتماعات، حتى في النهاية، تحت الثقل السياسي للمستشارة الألمانية آنذاك ميركل، خضعت أوروبا الموحدة الديمقراطية وافتتحت أبوابها أمام اللاجئين من سوريا.لم تقبل آنذاك باستقبال اللاجئين - لا بولندا، ولا دول البلطيق.إذاً، بعد كل شيء، من أجل الحصول على تدابير التأثير على هذه الدول، اقترح الاتحاد الأوروبي تشريعيًا إدخال حصص إلزامية لقبول أولئك الذين أُجبروا على الفرار من بلادهم التي تحولت جزئيًا - بما في ذلك نتيجة لسلوك الاتحاد الأوروبي - إلى فوضى دموية وخارجة عن القانون تحت "رعاية داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول العالم).بعد أن تم تسوية أوضاع السوريين بطريقة ما: في مساكن اجتماعية رخيصة، ومنحهم بعض المزايا، وتصاريح الإقامة، اعتقدوا أن المشكلة قد تم حلها. كان الاتحاد الأوروبي يأمل في أن يأخذ نفساً. إلا أن أزمة جديدة واجهت كل من أوروبا والولايات المتحدة - المهاجرين من أفغانستان.الأزمة الحالية مع قبول اللاجئين الأوكرانيين بالفعل ليس لها سابقة في التاريخ الحديث لأوروبا، ليس فقط لأن عددهم يقاس بالملايين، ولكن أيضًا لأن أوروبا الموحدة سيتعين عليها التعامل مع الأضعف والأكثر ضعفاً. يبدو أن القارة القوية لديها كل الفرص لإظهار كل ما تستطيع القيام به، وإظهار الاتساع الكامل لروحها الجماعية.وفي سابق من الأسبوع الجاري، وجهت لوكسمبورغ انتقادات للمجتمع الدولي بشأن التمييز الحاصل بين اللاجئين الأوكرانيين ونظرائهم القادمين من الدول الأخرى.وقال وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن، في تصريحات لوكالة "الأناضول" على هامش مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي 2022 في تركيا، قائلا:وأدت العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس إلى لجوء ملايين الأوكرانيين والأجانب المقيمين في أوكرانيا إلى بلدان مجاورة انتهجت سياسات تميّز بين اللاجئين الأوكرانيين وحاملي الجنسيات الأخرى.وفي بولندا، التي تعد جاليتها الأوكرانية هي الأكبر في المنطقة، حيث يبلغ عدد سكانها حوالي 1.5 مليون نسمة، انتظر اللاجئون في الطابور لليوم الثالث أمام الملعب الوطني الذي تحول مؤقتًا إلى مكتب إداري لتسجيل الوافدين الجدد.وقالت المتحدثة باسم مجلس مدينة وارسو مونيكا بوث لوتيك: "لا نعرف أبدًا عدد اللاجئين الذين سيصلون، لقد فعلنا كل ما في وسعنا والخطوة التالية متروكة للحكومة لتطبيق نظام وبناء مدن للاجئين".

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