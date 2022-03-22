https://arabic.sputniknews.com/20220322/توتال-الفرنسية-تقرر-عدم-إبرام-أو-تجديد-عقود-شراء-النفط-والمنتجات-البترولية-من-روسيا-1060319922.html
"توتال" الفرنسية تقرر عدم إبرام أو تجديد عقود شراء النفط والمنتجات البترولية من روسيا
"توتال" الفرنسية تقرر عدم إبرام أو تجديد عقود شراء النفط والمنتجات البترولية من روسيا
أعلنت شركة النفط والغاز الفرنسية "توتال إنيرجي"، اليوم الثلاثاء، أنها قررت التوقف عن إبرام أو تجديد عقود شراء النفط والمنتجات البترولية الروسية. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T18:01+0000
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وجاء في بيان الشركة: "نظرًا للوضع المتدهور في أوكرانيا وتوفر مصادر إمدادات بديلة لأوروبا، قررت شركة توتال إنيرجي من جانب واحد، عدم إبرام أو تجديد عقود شراء النفط والمنتجات البترولية الروسية".هذا وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أمس الإثنين، أن أسعار النفط في العالم ستقفز إلى 300 دولار للبرميل في حال تخلي الغرب عن النفط الروسي؛ موضحاً أن بعض الخبراء يتوقعون ارتفاعه إلى 500 دولار.وكان الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد حذر، في تصريحات للصحفيين في وقت سابق، من أن حظر واردات النفط الروسي سيؤدي إلى تدهور خطير في ميزان الطاقة في أوروبا.تأتي هذه التطورات بينما تتواصل العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت 24 شباط/ فبراير في أوكرانيا لنزع سلاح كييف والقضاء على المجموعات النازية والقومية المتطرفة فيها وإلزام البلاد بصفة الحياد، إلى جانب حماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين من عمليات الإبادة والتطهير العرقي الذي تمارسه السلطات في أوكرانيا بدءاً من عام 2014.
https://arabic.sputniknews.com/20220321/موسكو-في-حال-التخلي-عن-النفط-الروسي-سيقفز-سعر-البرميل-الى-300-دولار-1060253542.html
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روسيا, أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
"توتال" الفرنسية تقرر عدم إبرام أو تجديد عقود شراء النفط والمنتجات البترولية من روسيا
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أعلنت شركة النفط والغاز الفرنسية "توتال إنيرجي"، اليوم الثلاثاء، أنها قررت التوقف عن إبرام أو تجديد عقود شراء النفط والمنتجات البترولية الروسية.
وجاء في بيان الشركة: "نظرًا للوضع المتدهور في أوكرانيا وتوفر مصادر إمدادات بديلة لأوروبا، قررت شركة توتال إنيرجي من جانب واحد، عدم إبرام أو تجديد عقود شراء النفط والمنتجات البترولية الروسية".
وأوضح البيان أن "وقف جميع مشتريات النفط أو المنتجات البترولية الروسية سيكون في أقرب وقت قدر الإمكان، وفي موعد أقصاه نهاية عام 2022".
هذا وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أمس الإثنين، أن أسعار النفط في العالم ستقفز إلى 300 دولار للبرميل
في حال تخلي الغرب عن النفط الروسي؛ موضحاً أن بعض الخبراء يتوقعون ارتفاعه إلى 500 دولار.
وكان الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد حذر، في تصريحات للصحفيين في وقت سابق، من أن حظر واردات النفط الروسي سيؤدي إلى تدهور خطير في ميزان الطاقة في أوروبا.
تأتي هذه التطورات بينما تتواصل العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت 24 شباط/ فبراير في أوكرانيا لنزع سلاح كييف والقضاء على المجموعات النازية والقومية المتطرفة فيها وإلزام البلاد بصفة الحياد، إلى جانب حماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين من عمليات الإبادة والتطهير العرقي الذي تمارسه السلطات في أوكرانيا بدءاً من عام 2014.