https://arabic.sputniknews.com/20220322/جامعة-اللاذقية-ندعم-روسيا-في-عمليتها-ضد-النازية-حفاظا-على-السلم-العالمي-1060311296.html

جامعة اللاذقية: ندعم روسيا في عمليتها ضد النازية حفاظا على السلم العالمي

جامعة اللاذقية: ندعم روسيا في عمليتها ضد النازية حفاظا على السلم العالمي

شارك الآلاف من طلبة جامعة تشرين وأساتذتها والعاملين فيها، في محافظة اللاذقية السورية، اليوم الثلاثاء، بوقفة تضامنية عفوية دعماً لروسيا قيادة وشعباً في حربها ضد... 22.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-22T15:12+0000

2022-03-22T15:12+0000

2022-03-22T15:12+0000

روسيا

العالم العربي

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ورفع المشاركون في الوقفة التضامنية الأعلام السورية والروسية، ورددوا الهتافات الداعمة لروسيا والمنددة بالسياسات الغربية المعادية، معربين عن ثقتهم الكاملة بانتصار البلدين على الإرهاب وداعميه.وقال رئيس جامعة تشرين الدكتور بسام حسن لمراسلة "سبوتنيك" في اللاذقية بأن: "الوقفة التي نفذها اليوم طلاب جامعة تشرين، بالإضافة للعاملين فيها وأعضاء الهيئة التعليمية والنقابية، تمت بشكل عفوي وتلقائي، تعبيراً منهم عن وقوفهم إلى جانب الأصدقاء الروس الذين وقوفوا إلى جانب سوريا بمواجهة الإرهاب".وأضاف حسن: "كوادر جامعة تشرين تضامنوا مع رسالة الأمن الإقليمي والعالمي، والأمان، والسلام، والتي هي رسالة روسيا، مؤكدين رفضهم للسياسات الغربية المعادية، وثقتهم التامة بانتصار سوريا وروسيا على الإرهاب وداعميه".الطالب محمد مقديد قال في تصريح لـ "سبوتنيك": "نحن ندعم روسيا قلباً وقالباً في العملية العسكرية التي تشنها ضد النازيين الجدد، وذلك انطلاقاً من أن روسيا في حربها تدافع عن أمنها واستقرارها بوجه تمدد حلف الناتو الرامي إلى الهيمنة وزعزعة الاستقرار في روسيا والعالم".بدورها، قالت الطالبة سلمى عبد الله: "ندعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حربه ضد النازيين الطامعين بالهيمنة الاستعمارية وتقويض أمن وسلام الدول ذات السيادة، ونتمنى الأمن والسلام والفرح للحليف الروسي الذي وقف إلى جانبنا في أصعب الأوقات ولم يتخلَ عنا".الطالب سامر اسماعيل قال: "ندعم روسيا في حربها الرامية للحفاظ على الأمن والسلام ليس فقط في روسيا وإنما في العالم أجمع، وذلك من خلال لجم الناتو عن التمدد وزيادة رقعة الهيمنة الامريكية لزرع العنصرية التي تجلت بمعاملة اللاجئين على الحدود".وفيما أكدت الطالبة هيلين كامل وقوفها وزملاؤها طلبة جامعة تشرين إلى جانب روسيا ضد النازية والهيمنة الاستعمارية من قبل حلف الناتو والفكر الأمريكي المتطرف، استنكر الطالب أوس صالح ازدواجية المعايير وسياسة العين العوراء التي تتبعها امريكا من خلال سياستها الجائرة والقمعية، سواء من ناحية العقوبات، أو حظر القنوات الروسية.وأضاف: "ديمقراطية مزعومة باتت مفضوحة للجميع، فحظر القنوات الروسية امعان من امريكا بسياستها القائمة على تشويه الحقائق وتلفيق الاكاذيب".من جهتها، قالت أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في جامعة تشرين الدكتورة ميرنا دلالة لـ "سبوتنيك": "نقف اليوم وقفة تضامنية عفوية مع حليفنا الروسي الذي لطالما قدّم الدعم لسوريا في اصعب لحظاتها التاريخية، وأضافت: أثبت الحليف الروسي أنه كان وفيا،ً وقرأ العدو جيداً، وكتب سجل مواقفه بحرفية، وما يزال حتى اللحظة يواجه اصرار القوى الاستعمارية على الوقوف ضد الدول والشعوب الآمنة ذات السيادة".وتابعت: "ازدواجية المعايير الأمريكية تتجلى مرة أخرى، فالأمن القومي الأمريكي خط أحمر، لكن الأمن القومي لسوريا وروسيا مباح، وماهو محرم بالنسبة لأمريكا، محلل ومباح بالنسبة لنا".الغاية من الوقفة التضامنية، أوجزتها دلالة: "القول للعالم أن عدونا واحد، وإرسال رسالة واضحة مفادها أن روسيا في حربها لا تدافع عن أمنها فقط، وإنما تدافع عن العالم أجمع، وعن مبادى العدل والانسانية".وأردفت: "صحيح أننا في المبدأ ضد الحروب، خاصة لما عاناه الشعب السوري من ويلاتها، لكننا في الوقت ذاته لا نريد لقوى الشر والعدوان أن تتمدد بدون رادع، مشددة على أنه لا يجب علينا، ونحن نسعى لإشباع عطشنا للسلام، أن نشرب كأس المرارة والخنوع".بدوره، قال رئيس فرع اتحاد الطلبة في اللاذقية الدكتور يوسف شاهين ل"سبوتنيك": "الوقفة التضامنية التي جمعت الآلاف من الطلاب والأساتذة وكافة كوادر الجامعة، رسالة دعم ورد للوفاء لما قدمته روسيا لسوريا خلال الحرب الإرهابية".وأضاف شاهين: "الوقفة هي رسالة باسم جامعة تشرين واضحة للمساندة الكاملة لروسيا في حربها ضد النازيين الجدد في اوكرانيا، فكما كانت روسيا حليفاً وسنداً ومعيناً للشعب السوري في حربه ضد الإرهاب وداعميه، فإن الشعب السوري سيكون سنداً وداعماً لروسيا في حربها ضد النازيين، من أجل ترسيخ دعائم الأمن والسلام".واذ استنكر شاهين حجب القنوات الروسية، فانه أكد انها جزء من بروباغندا كانت مارستها امريكا ومن لف لفها في سوريا خلال الحرب الإرهابية بهدف تزوير الحقائق وتلفيق الاكاذيب، واضاف: "مسلسل البروباغندا يعاد إنتاجه اليوم في روسيا من خلال حجب القنوات الروسية للقيام بالتزييف والشيطنة وتلفيق الاكاذيب حول ما يجري في اوكرانيا".

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