https://arabic.sputniknews.com/20220322/جماهير-ليفربول-وسيتي-في-أزمة-قبل-مباراتهما-الفاصلة-في-كأس-الاتحاد-الإنجليزي-1060289533.html
جماهير ليفربول وسيتي في أزمة قبل مباراتهما الفاصلة في كأس الاتحاد الإنجليزي
جماهير ليفربول وسيتي في أزمة قبل مباراتهما الفاصلة في كأس الاتحاد الإنجليزي
أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أنه يعمل على مساعدة جماهير فريقي ليفربول ومانشيستر سيتي لمساعدتهم في حضور مباراة قبل النهائي بين الفريقين، في كأس الاتحاد. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T07:27+0000
2022-03-22T07:27+0000
2022-03-22T07:27+0000
ليفربول
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ويعمل الاتحاد الإنجليزي على مساعدة الجماهير لحضور المباراة المقررة الشهر المقبل في ويمبلي، حسب وكالة "رويترز". ويشتكي الجمهور من نقص في خدمات القطارات خلال وقت المباراة.وقالت رابطتان لمشجعي الفريقين في بيان لهما، إن أعمال هندسية مقررة يومي 16 و17 أبريل/ نيسان المقبل، ستجعل من الصعب على قرابة 64 ألف مشجع السفر عن طريق القطارات، وستكون الطرق مزدحمة في التوقيت نفسه. وتابع البيان أنه "بالنسبة لمباراة قبل النهائي الأخرى بين تشيلسي وكريستال بالاس، فإن إقامتها في ويمبلي أمر منطقي، لكن بالنسبة لمواجهة ليفربول وسيتي، لا معنى لإقامتها هناك".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ليفربول
جماهير ليفربول وسيتي في أزمة قبل مباراتهما الفاصلة في كأس الاتحاد الإنجليزي
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أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أنه يعمل على مساعدة جماهير فريقي ليفربول ومانشيستر سيتي لمساعدتهم في حضور مباراة قبل النهائي بين الفريقين، في كأس الاتحاد.
ويعمل الاتحاد الإنجليزي على مساعدة الجماهير لحضور المباراة المقررة الشهر المقبل في ويمبلي، حسب وكالة "رويترز".
ويشتكي الجمهور من نقص في خدمات القطارات خلال وقت المباراة.
وقالت رابطتان لمشجعي الفريقين
في بيان لهما، إن أعمال هندسية مقررة يومي 16 و17 أبريل/ نيسان المقبل، ستجعل من الصعب على قرابة 64 ألف مشجع السفر عن طريق القطارات، وستكون الطرق مزدحمة في التوقيت نفسه.
وتابع البيان أنه "بالنسبة لمباراة قبل النهائي
الأخرى بين تشيلسي وكريستال بالاس، فإن إقامتها في ويمبلي أمر منطقي، لكن بالنسبة لمواجهة ليفربول وسيتي، لا معنى لإقامتها هناك".