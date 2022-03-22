عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220322/جماهير-ليفربول-وسيتي-في-أزمة-قبل-مباراتهما-الفاصلة-في-كأس-الاتحاد-الإنجليزي-1060289533.html
جماهير ليفربول وسيتي في أزمة قبل مباراتهما الفاصلة في كأس الاتحاد الإنجليزي
جماهير ليفربول وسيتي في أزمة قبل مباراتهما الفاصلة في كأس الاتحاد الإنجليزي
أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أنه يعمل على مساعدة جماهير فريقي ليفربول ومانشيستر سيتي لمساعدتهم في حضور مباراة قبل النهائي بين الفريقين، في كأس الاتحاد. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T07:27+0000
2022-03-22T07:27+0000
ليفربول
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/18/1050522284_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fa1ed4789b2a96e019a079386f5feb1f.jpg
ويعمل الاتحاد الإنجليزي على مساعدة الجماهير لحضور المباراة المقررة الشهر المقبل في ويمبلي، حسب وكالة "رويترز". ويشتكي الجمهور من نقص في خدمات القطارات خلال وقت المباراة.وقالت رابطتان لمشجعي الفريقين في بيان لهما، إن أعمال هندسية مقررة يومي 16 و17 أبريل/ نيسان المقبل، ستجعل من الصعب على قرابة 64 ألف مشجع السفر عن طريق القطارات، وستكون الطرق مزدحمة في التوقيت نفسه. وتابع البيان أنه "بالنسبة لمباراة قبل النهائي الأخرى بين تشيلسي وكريستال بالاس، فإن إقامتها في ويمبلي أمر منطقي، لكن بالنسبة لمواجهة ليفربول وسيتي، لا معنى لإقامتها هناك".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/18/1050522284_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_7d47190ed1876cd7a2f067e2cbe2c461.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ليفربول

جماهير ليفربول وسيتي في أزمة قبل مباراتهما الفاصلة في كأس الاتحاد الإنجليزي

07:27 GMT 22.03.2022
© REUTERS / PHIL NOBLEالمصري محمد صلاح يحرز ثلاثة أهداف لفريقه ليفربول في مرمى مانشستر يونايتد
المصري محمد صلاح يحرز ثلاثة أهداف لفريقه ليفربول في مرمى مانشستر يونايتد - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
© REUTERS / PHIL NOBLE
تابعنا عبرGoogle news
أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أنه يعمل على مساعدة جماهير فريقي ليفربول ومانشيستر سيتي لمساعدتهم في حضور مباراة قبل النهائي بين الفريقين، في كأس الاتحاد.
ويعمل الاتحاد الإنجليزي على مساعدة الجماهير لحضور المباراة المقررة الشهر المقبل في ويمبلي، حسب وكالة "رويترز".
ويشتكي الجمهور من نقص في خدمات القطارات خلال وقت المباراة.
وقالت رابطتان لمشجعي الفريقين في بيان لهما، إن أعمال هندسية مقررة يومي 16 و17 أبريل/ نيسان المقبل، ستجعل من الصعب على قرابة 64 ألف مشجع السفر عن طريق القطارات، وستكون الطرق مزدحمة في التوقيت نفسه.
وتابع البيان أنه "بالنسبة لمباراة قبل النهائي الأخرى بين تشيلسي وكريستال بالاس، فإن إقامتها في ويمبلي أمر منطقي، لكن بالنسبة لمواجهة ليفربول وسيتي، لا معنى لإقامتها هناك".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة...اليوم السابع والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала