https://arabic.sputniknews.com/20220322/جنود-الجيش-الأوكراني-يفصحون-عن-مهام-مطروحة-عليهم-1060302265.html
جنود الجيش الأوكراني يفصحون عن مهام مطروحة عليهم
جنود الجيش الأوكراني يفصحون عن مهام مطروحة عليهم
بعدما بدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا، أبدت وزارة الدفاع الروسية الاستعداد لإعطاء الضمانات الأمنية لجميع عناصر القوات المسلحة الأوكرانية الذين يلقون... 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T12:28+0000
2022-03-22T12:28+0000
2022-03-22T12:28+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وكشف عناصر في القوات التابعة لنظام الحكم الأوكراني وقعوا في أسر القوات الروسية لصحيفة "إزفستيا" الروسية، أن الأوكرانيين الكثيرين لا يريدون المشاركة في القتال. وكشفوا أيضا عن المهام المطروحة على أفراد القوات المسلحة الأوكرانية. وأكد بعضهم أنهم لم يريدوا تنفيذ الأوامر الإجرامية الصادرة عن نظام الحكم الأوكراني بقتل المدنيين.وانتسب العديد من الأسرى إلى وحدات الجيش الأوكراني الموجودة جنوب شرقي البلاد، حيث كان عليهم أن يشنوا الحرب على المواطنين الذين أيدوا استقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك عن نظام الحكم الأوكراني. وصدرت لهم الأوامر بقصف التجمعات السكانية في منطقة دونباس.وقال أحد الأسرى إن السلطة وضعت الأوكرانيين أمام خيارين: إما المشاركة في قتال المواطنين في شرق البلاد أو دخول السجن.وأشارت سيدة دخلت الخدمة العسكرية تنفيذا لأوامر السلطة إلى أن السلطة تتعمد التقليل من الخسائر الكبيرة التي تتكبدها قوات نظام الحكم الأوكراني.وتهدف العملية العسكرية الروسية إلى توفير الأمن للناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني منذ عام 2014. ومن أجل ذلك يجب إخلاء أوكرانيا من الأسلحة التي تستخدمها قوات نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من نظام الحكم هذا الذي يديره النازيون المتطرفون كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
جنود الجيش الأوكراني يفصحون عن مهام مطروحة عليهم
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بعدما بدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا، أبدت وزارة الدفاع الروسية الاستعداد لإعطاء الضمانات الأمنية لجميع عناصر القوات المسلحة الأوكرانية الذين يلقون أسلحتهم.
وكشف
عناصر في القوات التابعة لنظام الحكم الأوكراني وقعوا في أسر القوات الروسية لصحيفة "إزفستيا" الروسية، أن الأوكرانيين الكثيرين لا يريدون المشاركة في القتال. وكشفوا أيضا عن المهام المطروحة على أفراد القوات المسلحة الأوكرانية. وأكد بعضهم أنهم لم يريدوا تنفيذ الأوامر الإجرامية الصادرة عن نظام الحكم الأوكراني بقتل المدنيين.
وانتسب العديد من الأسرى إلى وحدات الجيش الأوكراني الموجودة جنوب شرقي البلاد، حيث كان عليهم أن يشنوا الحرب على المواطنين الذين أيدوا استقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك عن نظام الحكم الأوكراني. وصدرت لهم الأوامر بقصف التجمعات السكانية في منطقة دونباس.
وقال أحد الأسرى إن السلطة وضعت الأوكرانيين أمام خيارين: إما المشاركة في قتال المواطنين في شرق البلاد أو دخول السجن.
وأشارت سيدة دخلت الخدمة العسكرية تنفيذا لأوامر السلطة إلى أن السلطة تتعمد التقليل من الخسائر الكبيرة التي تتكبدها قوات نظام الحكم الأوكراني.
وتهدف العملية العسكرية الروسية إلى توفير الأمن للناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني منذ عام 2014. ومن أجل ذلك يجب إخلاء أوكرانيا من الأسلحة التي تستخدمها قوات نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من نظام الحكم هذا الذي يديره النازيون المتطرفون كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.