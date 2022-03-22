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https://arabic.sputniknews.com/20220322/حرس-الحدود-الإيراني-جاهزون-للرد-على-تهديدات-الأعداء--1060289342.html
حرس الحدود الإيراني: جاهزون للرد على تهديدات الأعداء
حرس الحدود الإيراني: جاهزون للرد على تهديدات الأعداء
أكدت قوات حرس الحدود الإيراني أن "صنوف القوات المسلحة تتمتع بالجهوزية الكاملة للرد على تهديدات الأعداء، وأن الأمن مستتب تماما في جميع المناطق الحدودية للبلاد. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T07:22+0000
2022-03-22T07:22+0000
أخبار إيران
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وقال قائد قوات حرس الحدود الإيراني، العميد أحمد علي كودرزي، إن "قوات حرس الحدود تتمتع بالجهوزية الكاملة للرد على أي تهديد للأعداء"، لافتا إلى أن "كوادر القوات المسلحة لاسيما قوات حرس الحدود يدافعون باقتدار عن أمن البلاد وكرامتها في مواجهة الأعداء والطامعين الاجانب ولا يسمحون بأي تقويض لهذا الاقتدار والأمن"، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية.وأشار إلى أن قوات حرس الحدود تسير على نهج المقاتلين في حرب السنوات الثمانية (التي شنها الرئيس العراقي السابق صدام حسين في عقد الثمانينات) ويتحمّلون البعد عن أسرهم في بداية العام الجديد ويقفون مع زملائهم في جميع ارجاء المناطق الحدودية، مضيفا أن قائد الثورة أطلق على العام الجديد عام الإنتاج والمعرفة وفرص العمل.وكان قائد القوات البرية الإيرانية العميد كيومرث حيدري أكد، أمس الاثنين، أن أي خطوة تمس أمن البلاد ستكون بداية النهاية لأعداء إيران.وحسب تصريحات نقلتها وكالة إرنا الإيرانية، قال حيدري مخاطبا "أعداء إيران": "أنصحكم بالكف عن معاداتكم للجمهورية الإسلامية، وعليكم أن تدركوا أنه لو صدرت عنكم أي خطوة حمقاء قد تمسّ أمن البلاد، سيشكل ذلك بداية لإنهاء وجودكم في أقرب وقت".تصريحات حيدري جاءت خلال تفقده، قوات حرس الحدود في مدينة زيركوه الحدودية بمحافظة خراسان الجنوبية، حيث أكد على قوة إيران وقدرتها على حماية أمنها.وكشف قائد القوات البرية في الجيش الايراني عن دخول أسلحة جديدة إلى الخدمة منها طائرات مسيرة بعيدة المدى وصواريخ مضادة للدبابات. وقال: "سيتم في غضون الشهرين القادمين إزاحة الستار عن طائرات مسيرة بعيدة المدى وصواريخ مضادة للدبابات".وعن طبيعة تلك المسيّرات، لفت حيدري إلى أنها طائرات جديدة ستكون قادرة على تنفيذ مهام خاصة في مختلف الظروف الجوية. وأشار القائد الإيراني أيضا إلى أن قوات بلاده ستدشن قريبا صواريخ مضادة للدبابات والمدرعات.
https://arabic.sputniknews.com/20220321/الجيش-الإيراني-يعلن-موعد-إزاحة-الستار-عن-طائرات-مسيرة-بعيدة-المدى-وصواريخ-مضادة-للدبابات-1060270729.html
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أخبار إيران

حرس الحدود الإيراني: جاهزون للرد على تهديدات الأعداء

07:22 GMT 22.03.2022
© AFP 2022 / Iranian Army officeمناورات الجيش الإيراني "ذو الفقار 1400" في بحر عمان، إيران 7 نوفمبر 2021
مناورات الجيش الإيراني ذو الفقار 1400 في بحر عمان، إيران 7 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
© AFP 2022 / Iranian Army office
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أكدت قوات حرس الحدود الإيراني أن "صنوف القوات المسلحة تتمتع بالجهوزية الكاملة للرد على تهديدات الأعداء، وأن الأمن مستتب تماما في جميع المناطق الحدودية للبلاد.
وقال قائد قوات حرس الحدود الإيراني، العميد أحمد علي كودرزي، إن "قوات حرس الحدود تتمتع بالجهوزية الكاملة للرد على أي تهديد للأعداء"، لافتا إلى أن "كوادر القوات المسلحة لاسيما قوات حرس الحدود يدافعون باقتدار عن أمن البلاد وكرامتها في مواجهة الأعداء والطامعين الاجانب ولا يسمحون بأي تقويض لهذا الاقتدار والأمن"، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية.
مناورات ذو الفقار 99 للجيش الإيراني في خليج عمان، إيران 7 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2022
الجيش الإيراني يعلن موعد إزاحة الستار عن طائرات مسيرة بعيدة المدى وصواريخ مضادة للدبابات
أمس, 14:54 GMT
وأشار إلى أن قوات حرس الحدود تسير على نهج المقاتلين في حرب السنوات الثمانية (التي شنها الرئيس العراقي السابق صدام حسين في عقد الثمانينات) ويتحمّلون البعد عن أسرهم في بداية العام الجديد ويقفون مع زملائهم في جميع ارجاء المناطق الحدودية، مضيفا أن قائد الثورة أطلق على العام الجديد عام الإنتاج والمعرفة وفرص العمل.
وكان قائد القوات البرية الإيرانية العميد كيومرث حيدري أكد، أمس الاثنين، أن أي خطوة تمس أمن البلاد ستكون بداية النهاية لأعداء إيران.
وحسب تصريحات نقلتها وكالة إرنا الإيرانية، قال حيدري مخاطبا "أعداء إيران": "أنصحكم بالكف عن معاداتكم للجمهورية الإسلامية، وعليكم أن تدركوا أنه لو صدرت عنكم أي خطوة حمقاء قد تمسّ أمن البلاد، سيشكل ذلك بداية لإنهاء وجودكم في أقرب وقت".
تصريحات حيدري جاءت خلال تفقده، قوات حرس الحدود في مدينة زيركوه الحدودية بمحافظة خراسان الجنوبية، حيث أكد على قوة إيران وقدرتها على حماية أمنها.
وكشف قائد القوات البرية في الجيش الايراني عن دخول أسلحة جديدة إلى الخدمة منها طائرات مسيرة بعيدة المدى وصواريخ مضادة للدبابات. وقال: "سيتم في غضون الشهرين القادمين إزاحة الستار عن طائرات مسيرة بعيدة المدى وصواريخ مضادة للدبابات".
وعن طبيعة تلك المسيّرات، لفت حيدري إلى أنها طائرات جديدة ستكون قادرة على تنفيذ مهام خاصة في مختلف الظروف الجوية. وأشار القائد الإيراني أيضا إلى أن قوات بلاده ستدشن قريبا صواريخ مضادة للدبابات والمدرعات.
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