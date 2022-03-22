عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220322/حكومة-باشاغا-تصل-إلى-الجنوب-الليبي-صور-1060304327.html
حكومة باشاغا تصل إلى الجنوب الليبي... صور
حكومة باشاغا تصل إلى الجنوب الليبي... صور
وصل نائب رئيس الوزراء للحكومة الليبية عن المنطقة الجنوبية السيد سالم الزادمة، إلى مطار سبها، قبل قليل 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T12:57+0000
2022-03-22T12:57+0000
أخبار ليبيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/16/1060303362_0:278:720:683_1920x0_80_0_0_4f710a10cb7a2c67fea7593811f19319.jpg
وحسب مراسل "سبوتنيك"، فقد رافق الزادمة نائب رئيس الحكومة الليبية عن المنطقة الشرقية السيد علي القطراني، بالإضافة لعدد من الوزراء في الحكومة وأعضاء من محلس النواب.ولفت إلى أن الزيارة تستهدف إتمام مراسم الاستلام والتسليم لديوان رئاسة الوزراء في المنطقة الجنوبية، ما يعني أن حكومة باشاغا بسطت سلطتها شرقي وجنوبي البلاد.وكانت المتحدث باسم الحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب عثمان عبد الجليل، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بأنه لا ينوي تسليم السلطة وأن حكومته مستعدة لجر البلاد إلى الحرب في سبيل ذلك.وقال عبد الجليل، في تصريحات مع قناة الوسط"، إن "الحديث الذي يقوله الدبيبة حول إجرائه الانتخابات، لا أساس له من الصحة في ظل وجود الحكومة الحالية التي عطلت الانتخابات".
https://arabic.sputniknews.com/20220322/حكومة-باشاغا-تتهم-الدبيبة-بأنه-لا-ينوي-تسليم-السلطة-واستعداده-لجر-ليبيا-إلى-الحرب-فيديو-1060292261.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/16/1060303362_0:210:720:750_1920x0_80_0_0_c09d99a4de702e448506891af9e65ba6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم

حكومة باشاغا تصل إلى الجنوب الليبي... صور

12:57 GMT 22.03.2022
© Photoوصول حكومة باشاغا إلى الجنوب الليبي
وصول حكومة باشاغا إلى الجنوب الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
© Photo
تابعنا عبرGoogle news
وصل نائب رئيس الوزراء للحكومة الليبية عن المنطقة الجنوبية السيد سالم الزادمة، إلى مطار سبها، قبل قليل
وحسب مراسل "سبوتنيك"، فقد رافق الزادمة نائب رئيس الحكومة الليبية عن المنطقة الشرقية السيد علي القطراني، بالإضافة لعدد من الوزراء في الحكومة وأعضاء من محلس النواب.
فتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان، وعبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة المعترف بها دوليا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
حكومة باشاغا تتهم الدبيبة بأنه لا ينوي تسليم السلطة ويستعد لجر ليبيا إلى الحرب... فيديو
08:20 GMT
ولفت إلى أن الزيارة تستهدف إتمام مراسم الاستلام والتسليم لديوان رئاسة الوزراء في المنطقة الجنوبية، ما يعني أن حكومة باشاغا بسطت سلطتها شرقي وجنوبي البلاد.
وكانت المتحدث باسم الحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب عثمان عبد الجليل، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بأنه لا ينوي تسليم السلطة وأن حكومته مستعدة لجر البلاد إلى الحرب في سبيل ذلك.
© Photoوصول حكومة باشاغا إلى الجنوب الليبي
وصول حكومة باشاغا إلى الجنوب الليبي - سبوتنيك عربي
1/2
© Photo
وصول حكومة باشاغا إلى الجنوب الليبي
© Photoوصول حكومة باشاغا غلى الجنوب الليبي
وصول حكومة باشاغا غلى الجنوب الليبي - سبوتنيك عربي
2/2
© Photo
وصول حكومة باشاغا غلى الجنوب الليبي
1/2
© Photo
وصول حكومة باشاغا إلى الجنوب الليبي
2/2
© Photo
وصول حكومة باشاغا غلى الجنوب الليبي
وقال عبد الجليل، في تصريحات مع قناة الوسط"، إن "الحديث الذي يقوله الدبيبة حول إجرائه الانتخابات، لا أساس له من الصحة في ظل وجود الحكومة الحالية التي عطلت الانتخابات".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة...اليوم السابع والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала