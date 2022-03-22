حكومة باشاغا تصل إلى الجنوب الليبي... صور

وحسب مراسل "سبوتنيك"، فقد رافق الزادمة نائب رئيس الحكومة الليبية عن المنطقة الشرقية السيد علي القطراني، بالإضافة لعدد من الوزراء في الحكومة وأعضاء من محلس النواب.ولفت إلى أن الزيارة تستهدف إتمام مراسم الاستلام والتسليم لديوان رئاسة الوزراء في المنطقة الجنوبية، ما يعني أن حكومة باشاغا بسطت سلطتها شرقي وجنوبي البلاد.وكانت المتحدث باسم الحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب عثمان عبد الجليل، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بأنه لا ينوي تسليم السلطة وأن حكومته مستعدة لجر البلاد إلى الحرب في سبيل ذلك.وقال عبد الجليل، في تصريحات مع قناة الوسط"، إن "الحديث الذي يقوله الدبيبة حول إجرائه الانتخابات، لا أساس له من الصحة في ظل وجود الحكومة الحالية التي عطلت الانتخابات".
ولفت إلى أن الزيارة تستهدف إتمام مراسم الاستلام والتسليم لديوان رئاسة الوزراء في المنطقة الجنوبية، ما يعني أن حكومة باشاغا بسطت سلطتها شرقي وجنوبي البلاد.
وكانت المتحدث باسم الحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب عثمان عبد الجليل، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بأنه لا ينوي تسليم السلطة وأن حكومته مستعدة لجر البلاد إلى الحرب في سبيل ذلك.