https://arabic.sputniknews.com/20220322/خبير-ألماني-يؤكد-استحالة-الدفاع-أمام-ترسانة-الصواريخ-الروسية-الفرط-صوتية-1060310071.html
خبير ألماني يؤكد استحالة الدفاع أمام ترسانة الصواريخ الروسية الفرط صوتية
خبير ألماني يؤكد استحالة الدفاع أمام ترسانة الصواريخ الروسية الفرط صوتية
قال الخبير الأمني من معهد أبحاث السلام وسياسة الأمن في جامعة هامبورغ، أولريش كون، في مقابلة مع محطة الإذاعة الألمانية "دويتشلاندفنك"، إنه من المستحيل حاليًا... 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T14:56+0000
2022-03-22T14:56+0000
2022-03-22T14:56+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وبحسب قوله، من الصعب للغاية على الرادار اكتشاف الصاروخ الروسي الجديد الذي تفوق سرعته سرعة الصوت.كما لاحظ المتخصص أنه يتم إطلاق الصاروخ من مقاتلة، وبعد ذلك ينتقل إلى مسار شبه باليستي ويطير بسرعة تزيد عن 5 ماخ، مع الحفاظ على القدرة على المناورة.وأضاف الخبير: "من الواضح أن روسيا تستخدم نوعًا جديدًا من الصواريخ ويجب أن نتعلم أولاً كيفية الدفاع ضدها"، بحسب ما ذكرت صحيفة "iz".تحدث الميجور جنرال فيدوساف كوفاسيفيتش، رئيس اتحاد منظمات مقاتلي حروب التحرير الشعبية لصربيا في وقت سابق، عن مخاوف الناتو بشأن الأسلحة الروسية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، وأكد أن التحالف ليس لديه القدرة على الدفاع ضدها.وقال النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما، الكولونيل أندري كراسوف، إن الغرب في البداية لم يأخذ على محمل الجد عينات الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت الروسية. ووفقًا له، لا أحد في العالم يمتلك مثل هذه الأسلحة والمعدات، وقد اصطف بالفعل طابور من المشترين خلفهم، ومن بينهم دول أعضاء في حاف الناتو.استخدمت مؤخرا القوات المسلحة الروسية صواريخ "Kinzhal" الأسرع من الصوت في أوكرانيا. تم تدمير مستودع كبير تحت الأرض من الصواريخ والذخيرة الجوية للقوات الأوكرانية في قرية ديلاتين بمنطقة إيفانو فرانكيفسك من مدى يزيد عن 1000 كيلومتر.
https://arabic.sputniknews.com/20220109/مجلة-بكين-سخرت-من-أمريكا-بتصنيع-أول-نفق-هوائي-فرط-صوتي-في-العالم-صور-وفيديو---1055150512.html
https://arabic.sputniknews.com/20220320/غير-مرئي-وفرط-صوتي-خبير-يتحدث-عن-سبب-استحالة-إسقاط-صاروخ-تسيركون-الروسي-1060127504.html
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روسيا
خبير ألماني يؤكد استحالة الدفاع أمام ترسانة الصواريخ الروسية الفرط صوتية
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قال الخبير الأمني من معهد أبحاث السلام وسياسة الأمن في جامعة هامبورغ، أولريش كون، في مقابلة مع محطة الإذاعة الألمانية "دويتشلاندفنك"، إنه من المستحيل حاليًا الدفاع ضد الصواريخ الروسية الأسرع من الصوت.
وبحسب قوله، من الصعب للغاية على الرادار اكتشاف الصاروخ الروسي الجديد الذي تفوق سرعته سرعة الصوت.
كما لاحظ المتخصص أنه يتم إطلاق الصاروخ من مقاتلة، وبعد ذلك ينتقل إلى مسار شبه باليستي ويطير بسرعة تزيد عن 5 ماخ، مع الحفاظ على القدرة على المناورة.
وأضاف الخبير: "من الواضح أن روسيا تستخدم نوعًا جديدًا من الصواريخ ويجب أن نتعلم أولاً كيفية الدفاع ضدها"، بحسب ما ذكرت صحيفة "iz"
.
تحدث الميجور جنرال فيدوساف كوفاسيفيتش، رئيس اتحاد منظمات مقاتلي حروب التحرير الشعبية لصربيا في وقت سابق، عن مخاوف الناتو بشأن الأسلحة الروسية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، وأكد أن التحالف ليس لديه القدرة على الدفاع ضدها.
وقال النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما، الكولونيل أندري كراسوف، إن الغرب في البداية لم يأخذ على محمل الجد عينات الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت الروسية. ووفقًا له، لا أحد في العالم يمتلك مثل هذه الأسلحة والمعدات، وقد اصطف بالفعل طابور من المشترين خلفهم، ومن بينهم دول أعضاء في حاف الناتو.
استخدمت مؤخرا القوات المسلحة الروسية صواريخ "Kinzhal" الأسرع من الصوت في أوكرانيا. تم تدمير مستودع كبير تحت الأرض من الصواريخ والذخيرة الجوية للقوات الأوكرانية في قرية ديلاتين بمنطقة إيفانو فرانكيفسك من مدى يزيد عن 1000 كيلومتر.