https://arabic.sputniknews.com/20220322/خبير-في-العلوم-السياسية-نشهد-بداية-نهاية-عصر-العولمة-1060314785.html
خبير في العلوم السياسية: نشهد بداية نهاية عصر العولمة
خبير في العلوم السياسية: نشهد بداية نهاية عصر العولمة
قال الباحث التشيكي المتخصص في العلوم السياسية، بيتر روبيشيك، إن العالم يشهد اليوم بداية نهاية عصر العولمة، مشيرا إلى أن العالم يشهد محاولات متشنجة لإبقاء هذا... 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T16:13+0000
2022-03-22T16:13+0000
2022-03-22T16:13+0000
العالم
مجتمع
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وأكد روبيشيك أن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ستغير العالم تماما، وستقسمه إلى قطبين عالميين خلال لقاء أجراه مع راديو "universum" التشيكي.وفي رده على سؤال من المذيع، الذي تساءل عن إمكانية اعتبار العقوبات على روسيا بمثابة بداية انحسار عصر العولمة، قال روبيشيك، إن "هذا الصراع، بشكل عام، هو بالفعل عنصر من عناصر نهاية العولمة. العولمة، كما يعلم المستمعون، ربما لن تنتهي قريبا، لكنها بدأت بالانتهاء الآن، بدأت (نهاية العولمة) قبل أوكرانيا وستنتهي بعد أوكرانيا".وحول تأثير ذلك على أوروبا، قال الباحث التشيكي: "نهاية العولمة بالنسبة لأوروبا تعني أنه بعد ذلك العالم، أتمنى أن أكون على صواب، وأعتقد أنني على صواب - سوف ينقسم إلى كتلتين تجاريتين: الصينية الروسية والآسيوية، والأمريكية الأوروبية"، بحسب "inosmi".وتابع موضحا: "الخاسر في رأيي، سيكون الاتحاد الأوروبي. الذي وجد نفسه في موقف ضعيف لأنه على الرغم من محاولته تحقيق طموحاته في الحصول على (القوة العظيمة)، إلا أنه لم يفعل ذلك بشكل كاف. كان أداء أوروبا ضعيفا، والأهم من ذلك أنها كانت تفتقر إلى (وطنية الأوروبيين). نتيجة لذلك، تبين أنها أضعف لاعب أو الأكثر ضعفا".
https://arabic.sputniknews.com/20220322/قاذفة-البجعة-البيضاء-النووية-الروسية-تظهر-قريبا-بحلتها-الجديدة-1060309547.html
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العالم, مجتمع
خبير في العلوم السياسية: نشهد بداية نهاية عصر العولمة
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قال الباحث التشيكي المتخصص في العلوم السياسية، بيتر روبيشيك، إن العالم يشهد اليوم بداية نهاية عصر العولمة، مشيرا إلى أن العالم يشهد محاولات متشنجة لإبقاء هذا العصر على قدميه لكنها لن تنجح.
وأكد روبيشيك أن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ستغير العالم تماما، وستقسمه إلى قطبين عالميين خلال لقاء أجراه مع راديو "universum" التشيكي.
وفي رده على سؤال من المذيع، الذي تساءل عن إمكانية اعتبار العقوبات على روسيا بمثابة بداية انحسار عصر العولمة، قال روبيشيك، إن "هذا الصراع، بشكل عام، هو بالفعل عنصر من عناصر نهاية العولمة. العولمة، كما يعلم المستمعون، ربما لن تنتهي قريبا، لكنها بدأت بالانتهاء الآن، بدأت (نهاية العولمة) قبل أوكرانيا وستنتهي بعد أوكرانيا".
وتابع الباحث والخبير في العلوم السياسية: "ببساطة لا يوجد شيء يمكن القيام به حيال ذلك. ما يحدث الآن على وجه التحديد هي محاولات متشنجة، وحتى خبيثة في بعض الأحيان، لإبقاء العولمة واقفة على قدميها وإحيائها بشكل مصطنع - بالمناسبة، الصراع في أوكرانيا هو أحد هذه المحاولات (لإحياء العولمة)".
وحول تأثير ذلك على أوروبا، قال الباحث التشيكي: "نهاية العولمة بالنسبة لأوروبا تعني أنه بعد ذلك العالم، أتمنى أن أكون على صواب، وأعتقد أنني على صواب - سوف ينقسم إلى كتلتين تجاريتين: الصينية الروسية والآسيوية، والأمريكية الأوروبية"، بحسب "inosmi"
.
وتابع موضحا: "الخاسر في رأيي، سيكون الاتحاد الأوروبي. الذي وجد نفسه في موقف ضعيف لأنه على الرغم من محاولته تحقيق طموحاته في الحصول على (القوة العظيمة)، إلا أنه لم يفعل ذلك بشكل كاف. كان أداء أوروبا ضعيفا، والأهم من ذلك أنها كانت تفتقر إلى (وطنية الأوروبيين). نتيجة لذلك، تبين أنها أضعف لاعب أو الأكثر ضعفا".