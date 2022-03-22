https://arabic.sputniknews.com/20220322/دراسة-إيطالية-أنظمة-التهوية-الفعالة-تقلل-عدوى-كورونا-في-المدارس-82-1060312828.html
دراسة إيطالية: أنظمة التهوية الفعالة تقلل عدوى كورونا في المدارس 82%
دراسة إيطالية: أنظمة التهوية الفعالة تقلل عدوى كورونا في المدارس 82%
أظهرت دراسة إيطالية نشرت اليوم الثلاثاء أن أنظمة التهوية الفعالة يمكن أن تساعد في تقليل العدوى بفيروس كورونا في المدارس بأكثر من 80%. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T15:39+0000
2022-03-22T15:39+0000
2022-03-22T15:39+0000
فيروس كورونا
إيطاليا
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قارنت تجربة أشرف عليها مركز أبحاث مؤسسة هيوم بين عدوى فيروس كورونا في 10441 فصلا دراسيا في منطقة ماركي الوسطى بإيطاليا، بحسب وكالة "رويترز".كانت العدوى بفيروس كورونا منخفضة بشكل حاد في 316 فصلا دراسيا مزودا بأنظمة تهوية ميكانيكية، مع تراجع في الحالات بشكل أكبر وفقا لقوة الأنظمة.مع وجود تطبيقات تضمن استبدال كامل للهواء في الفصل 2.4 في الساعة، انخفضت العدوى بنسبة 40%، وفقا للدراسة الإيطالية.وانخفضت العدوى بنسبة 66.8% مع استبدال الهواء 4 مرات في الساعة، وبنسبة 82.5% مع استبدال الهواء 6 مرات في الساعة.تفتقر معظم المدارس الإيطالية إلى أنظمة تهوية ميكانيكية. بدلا من ذلك، يتم حث المعلمين على إبقاء النوافذ مفتوحة عندما تسمح الظروف الجوية بذلك.
https://arabic.sputniknews.com/20220322/مدينة-شنغهاي-الصينية-تسجل-رقما-قياسيا-جديدا-في-إصابات-كورونا-1060297373.html
إيطاليا
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فيروس كورونا, إيطاليا
دراسة إيطالية: أنظمة التهوية الفعالة تقلل عدوى كورونا في المدارس 82%
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أظهرت دراسة إيطالية نشرت اليوم الثلاثاء أن أنظمة التهوية الفعالة يمكن أن تساعد في تقليل العدوى بفيروس كورونا في المدارس بأكثر من 80%.
قارنت تجربة أشرف عليها مركز أبحاث مؤسسة هيوم بين عدوى فيروس كورونا في 10441 فصلا دراسيا في منطقة ماركي الوسطى بإيطاليا، بحسب وكالة "رويترز".
كانت العدوى بفيروس كورونا منخفضة بشكل حاد في 316 فصلا دراسيا مزودا بأنظمة تهوية ميكانيكية، مع تراجع في الحالات بشكل أكبر وفقا لقوة الأنظمة.
مع وجود تطبيقات تضمن استبدال كامل للهواء في الفصل 2.4 في الساعة، انخفضت العدوى بنسبة 40%، وفقا للدراسة الإيطالية
.
وانخفضت العدوى بنسبة 66.8% مع استبدال الهواء 4 مرات في الساعة، وبنسبة 82.5% مع استبدال الهواء 6 مرات في الساعة.
تفتقر معظم المدارس الإيطالية إلى أنظمة تهوية ميكانيكية. بدلا من ذلك، يتم حث المعلمين على إبقاء النوافذ مفتوحة عندما تسمح الظروف الجوية بذلك.