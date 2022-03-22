عربي
Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220322/دونيتسك-تحرير-نحو-نصف-مساحة-مدينة-ماريوبول-1060293746.html
دونيتسك: تحرير نحو نصف مساحة مدينة ماريوبول
دونيتسك: تحرير نحو نصف مساحة مدينة ماريوبول
أعلن النائب الأول لوزير الإعلام في جمهورية دونيتسك الشعبية، دانييل بيزسونوف، أنه تم تحرير نحو 50% من مساحة مدينة ماريوبول. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T09:11+0000
2022-03-22T09:11+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/15/1060155237_0:93:3311:1955_1920x0_80_0_0_02bbc30051935d8445a494f11c0fa914.jpg
جاءت تصريحات بيزسونوف خلال مقابلة مع القناة " الأولى" الروسية، وقال خلالها: "حاليا تم تحرير 50% على الأقل من مساحة مدينة مريوبول".وأضاف بيزسونوف، إن "العدو يتكبد خسائر فادحة في ماريوبول، لكن هناك أيضًا خسائر من قوات جمهورية دونيتسك الشعبية"، مشيرا إلى أن عملية إجلاء السكان من المدينة مستمرة.وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/15/1060155237_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_7c7e16320dc225bc732e1982a26cb5b0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

دونيتسك: تحرير نحو نصف مساحة مدينة ماريوبول

09:11 GMT 22.03.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورقوات الشرطة التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في ماريوبول، بعد تحريرها من قوات السلحة الأوكرانية، 18 مارس 2022
قوات الشرطة التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في ماريوبول، بعد تحريرها من قوات السلحة الأوكرانية، 18 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
أعلن النائب الأول لوزير الإعلام في جمهورية دونيتسك الشعبية، دانييل بيزسونوف، أنه تم تحرير نحو 50% من مساحة مدينة ماريوبول.
جاءت تصريحات بيزسونوف خلال مقابلة مع القناة " الأولى" الروسية، وقال خلالها: "حاليا تم تحرير 50% على الأقل من مساحة مدينة مريوبول".
وأضاف بيزسونوف، إن "العدو يتكبد خسائر فادحة في ماريوبول، لكن هناك أيضًا خسائر من قوات جمهورية دونيتسك الشعبية"، مشيرا إلى أن عملية إجلاء السكان من المدينة مستمرة.
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة...اليوم السابع والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала