https://arabic.sputniknews.com/20220322/دونيتسك-تحرير-نحو-نصف-مساحة-مدينة-ماريوبول-1060293746.html
دونيتسك: تحرير نحو نصف مساحة مدينة ماريوبول
دونيتسك: تحرير نحو نصف مساحة مدينة ماريوبول
أعلن النائب الأول لوزير الإعلام في جمهورية دونيتسك الشعبية، دانييل بيزسونوف، أنه تم تحرير نحو 50% من مساحة مدينة ماريوبول. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T09:11+0000
2022-03-22T09:11+0000
2022-03-22T09:11+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
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جاءت تصريحات بيزسونوف خلال مقابلة مع القناة " الأولى" الروسية، وقال خلالها: "حاليا تم تحرير 50% على الأقل من مساحة مدينة مريوبول".وأضاف بيزسونوف، إن "العدو يتكبد خسائر فادحة في ماريوبول، لكن هناك أيضًا خسائر من قوات جمهورية دونيتسك الشعبية"، مشيرا إلى أن عملية إجلاء السكان من المدينة مستمرة.وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
دونيتسك: تحرير نحو نصف مساحة مدينة ماريوبول
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أعلن النائب الأول لوزير الإعلام في جمهورية دونيتسك الشعبية، دانييل بيزسونوف، أنه تم تحرير نحو 50% من مساحة مدينة ماريوبول.
جاءت تصريحات بيزسونوف خلال مقابلة مع القناة " الأولى" الروسية، وقال خلالها: "حاليا تم تحرير 50% على الأقل من مساحة مدينة مريوبول".
وأضاف بيزسونوف، إن "العدو يتكبد خسائر فادحة في ماريوبول، لكن هناك أيضًا خسائر من قوات جمهورية دونيتسك الشعبية"، مشيرا إلى أن عملية إجلاء السكان من المدينة مستمرة.
وبدأت روسيا
عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.