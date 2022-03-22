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رئيس الوزراء المصري يعلن التقشف في بعض الملفات وإعادة هيكلة موازنة العام المالي المقبل
رئيس الوزراء المصري يعلن التقشف في بعض الملفات وإعادة هيكلة موازنة العام المالي المقبل
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن أولوية حكومته الآن متابعة توافر السلع الأساسية والمنتجات الغذائية في الأسواق واستمرار الجهود المتعلقة بضبط الأسعار... 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T12:02+0000
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وأكد مدبولي، خلال ترأسه الاجتماع الأسبوعي للمجلس اليوم الثلاثاء، أن الدولة تتخذ إجراءات مختلفة للتعامل مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي وانعكاسات ذلك على الوضع الاقتصادي المصري خاصة ما يتعلق بارتفاع مستوى الأسعار عالمياً، تخفيفاً من وطأتها على المواطنين.وأوضح رئيس مجلس الوزراء المصري أن "الإجراءات تتضمن جهود توفير السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة، والتوسع فى إقامة المعارض والمنافذ المختلفة على مستوى الجمهورية، تلبية لمتطلبات المواطنين من تلك السلع".وطالب "بدراسة مد فترة معارض بيع السلع المختلفة المقامة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، لفترة أطول، دعماً للشرائح المختلفة وحصولهم على كافة متطلباتهم من السلع بالأسعار المناسبة، مع عرض تصور متكامل بهذا الشأن الأسبوع المقبل".وأشار إلى أنه "في ظل الأوضاع العالمية الحالية وما نشهده من تغيرات اقتصادية متلاحقة، فقد تم التنسيق مع وزير المالية، للعمل على إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، وذلك بما يتسق مع مستجدات الأزمة، ووضع حلول وتوقعات للتعامل مع السيناريوهات الأكثر تشاؤماً، للتخفيف من حدتها".وشدد على أن "الأولوية ستكون لتوفير برامج للحماية الاجتماعية، والتى تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب اتخاذ ما يلزم لتحقيق الانضباط المالي الكامل في الإنفاق، بل والتقشف في عدد من الأمور، مع ترتيب الأولويات، حتى تتضح الصورة في الفترة المقبلة، وتمر هذه الأزمة".ووجه رئيس الوزراء بضرورة أن يقوم كل وزير بمراجعة أوجه الإنفاق في وزارته في الفترة المقبلة بنفسه.
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رئيس الوزراء المصري يعلن التقشف في بعض الملفات وإعادة هيكلة موازنة العام المالي المقبل

12:02 GMT 22.03.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYرئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن أولوية حكومته الآن متابعة توافر السلع الأساسية والمنتجات الغذائية في الأسواق واستمرار الجهود المتعلقة بضبط الأسعار والأسواق.
وأكد مدبولي، خلال ترأسه الاجتماع الأسبوعي للمجلس اليوم الثلاثاء، أن الدولة تتخذ إجراءات مختلفة للتعامل مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي وانعكاسات ذلك على الوضع الاقتصادي المصري خاصة ما يتعلق بارتفاع مستوى الأسعار عالمياً، تخفيفاً من وطأتها على المواطنين.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء المصري أن "الإجراءات تتضمن جهود توفير السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة، والتوسع فى إقامة المعارض والمنافذ المختلفة على مستوى الجمهورية، تلبية لمتطلبات المواطنين من تلك السلع".
وطالب "بدراسة مد فترة معارض بيع السلع المختلفة المقامة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، لفترة أطول، دعماً للشرائح المختلفة وحصولهم على كافة متطلباتهم من السلع بالأسعار المناسبة، مع عرض تصور متكامل بهذا الشأن الأسبوع المقبل".
وأشار إلى أنه "في ظل الأوضاع العالمية الحالية وما نشهده من تغيرات اقتصادية متلاحقة، فقد تم التنسيق مع وزير المالية، للعمل على إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، وذلك بما يتسق مع مستجدات الأزمة، ووضع حلول وتوقعات للتعامل مع السيناريوهات الأكثر تشاؤماً، للتخفيف من حدتها".
وشدد على أن "الأولوية ستكون لتوفير برامج للحماية الاجتماعية، والتى تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب اتخاذ ما يلزم لتحقيق الانضباط المالي الكامل في الإنفاق، بل والتقشف في عدد من الأمور، مع ترتيب الأولويات، حتى تتضح الصورة في الفترة المقبلة، وتمر هذه الأزمة".
ووجه رئيس الوزراء بضرورة أن يقوم كل وزير بمراجعة أوجه الإنفاق في وزارته في الفترة المقبلة بنفسه.
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