https://arabic.sputniknews.com/20220322/رئيس-بولندا-الاتفاقية-الأساسية-للعلاقات-والتعاون-والأمن-بين-الناتو-وروسيا-لم-تعد-موجودة-1060316647.html
رئيس بولندا: الاتفاقية الأساسية للعلاقات والتعاون والأمن بين الناتو وروسيا لم تعد موجودة
رئيس بولندا: الاتفاقية الأساسية للعلاقات والتعاون والأمن بين الناتو وروسيا لم تعد موجودة
أعلن الرئيس البولندي، اندجي دودا، اليوم الثلاثاء، أن الاتفاقية الأساسية للعلاقات والتعاون والأمن بين روسيا وحلف الناتو لم تعد موجودة ولم تعد ملزمة لأحد. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T16:43+0000
2022-03-22T16:43+0000
2022-03-22T16:43+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
بولندا
الناتو
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وارسو- سبوتنيك. وقال دودا للصحفيين: "يجب أن نعلن بصوت عال بأن الاتفاقية الأساسية روسيا والناتو لم تعد موجودة، ولم تعد، بكل بساطة، ملزمة لأحد".وبموجب الاتفاقية الأساسية لـ"روسيا – الناتو" لعام 1997، تعهد الحلف بعدم نشر قوات قتالية كبيرة على أساس دائم على أراضي الدول الجديدة التابعة له.وفي وقت لاحق، قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إن دول حلف شمال الأطلسي تواصل الالتزام بالاتفاقية الأساسية "روسيا- الناتو".ويأتي هذا على خلفية الوضع المتأزم منذ فترة بين روسيا والناتو وتزامناً مع مطالبة موسكو بعدم توسع الحلف شرقاً، وكذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا والتي بدأت في الـ24 من شباط/فبراير الماضي، وبقرار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بولندا, الناتو, روسيا, أخبار أوكرانيا
رئيس بولندا: الاتفاقية الأساسية للعلاقات والتعاون والأمن بين الناتو وروسيا لم تعد موجودة
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أعلن الرئيس البولندي، اندجي دودا، اليوم الثلاثاء، أن الاتفاقية الأساسية للعلاقات والتعاون والأمن بين روسيا وحلف الناتو لم تعد موجودة ولم تعد ملزمة لأحد.
وارسو- سبوتنيك. وقال دودا للصحفيين: "يجب أن نعلن بصوت عال بأن الاتفاقية الأساسية روسيا والناتو
لم تعد موجودة، ولم تعد، بكل بساطة، ملزمة لأحد".
وبموجب الاتفاقية الأساسية لـ"روسيا – الناتو" لعام 1997، تعهد الحلف بعدم نشر قوات قتالية كبيرة على أساس دائم على أراضي الدول الجديدة التابعة له.
وقال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، في منتصف آذار/مارس الجاري، بأن الاتفاقية الأساسية لمجلس "روسيا – الناتو"، لن تعرقل تعزيز الحلف في الشرق بسبب الوضع المتغير.
وفي وقت لاحق، قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إن دول حلف شمال الأطلسي
تواصل الالتزام بالاتفاقية الأساسية "روسيا- الناتو".
ويأتي هذا على خلفية الوضع المتأزم منذ فترة بين روسيا والناتو وتزامناً مع مطالبة موسكو بعدم توسع الحلف شرقاً، وكذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا والتي بدأت في الـ24 من شباط/فبراير الماضي، وبقرار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.