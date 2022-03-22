https://arabic.sputniknews.com/20220322/رجل-يساعد-حصانه-في-سحب-العربة-بعدما-لاحظ-تعبه-فيديو-1060317170.html
رجل يساعد حصانه في سحب العربة بعدما لاحظ تعبه... فيديو
رجل يساعد حصانه في سحب العربة بعدما لاحظ تعبه... فيديو
تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق رجلا يسحب العربة بدلا من الحصان، بعدما لاحظ تعبه وعدم قدرته على جر العربة. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T16:53+0000
2022-03-22T16:53+0000
2022-03-22T16:53+0000
منوعات
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وقام بعض المارة بتصوير طارق توك، وهو تاجر خردة في تركيا، حيث قام بربط الحصان بمؤخرة العربة وسحبها بدلا منه.قال توك إنه "يحب الخيول كثيرا وإنه ورث الحصان عن والده، ولاحظ أن الحصان كان متعبا، فربط الحصان بمؤخرة العربة وسحبها بنفسه، وجرها لمسافة نحو 5 كيلومترات".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات
رجل يساعد حصانه في سحب العربة بعدما لاحظ تعبه... فيديو
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تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق رجلا يسحب العربة بدلا من الحصان، بعدما لاحظ تعبه وعدم قدرته على جر العربة.
وقام بعض المارة بتصوير طارق توك، وهو تاجر خردة في تركيا، حيث قام بربط الحصان
بمؤخرة العربة وسحبها بدلا منه.
قال توك إنه "يحب الخيول كثيرا وإنه ورث الحصان عن والده، ولاحظ أن الحصان
كان متعبا، فربط الحصان بمؤخرة العربة وسحبها بنفسه، وجرها لمسافة نحو 5 كيلومترات".