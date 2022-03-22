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https://arabic.sputniknews.com/20220322/رسالة-تعزية-من-زعيم-كوريا-الشمالية-إلى-الرئيس-الصيني-في-حادث-تحطم-الطائرة-1060292943.html
رسالة تعزية من زعيم كوريا الشمالية إلى الرئيس الصيني في حادث تحطم الطائرة
رسالة تعزية من زعيم كوريا الشمالية إلى الرئيس الصيني في حادث تحطم الطائرة
أرسل زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ يون، اليوم الثلاثاء، رسالة تعزية إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ، في حادث طائرة الخطوط الصينية. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T08:37+0000
2022-03-22T08:37+0000
كوريا الشمالية
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وحسبما أفاد تلفزيون الصين المركزي: "تحطمت طائرة ركاب من طراز بوينغ 737 تابعة للخطوط الجوية الصينية تقل 133 شخصا، مما تسبب في اندلاع حريق في غابة".كشفت وسائل إعلام صينية، اليوم الثلاثاء، أن رجال الإنقاذ والطوارئ لم تعثر على ناجين أو جثث ركاب وأفراد طاقم الطائرة التي سقطت جنوبي الصين.وذكرت صحيفة " غلوبال تايمز" التلفزيونية أن "فرق الإنقاذ التابعة للسلطات في منطقة الحادث لم تعثر على جثث للركاب أو طاقم الطائرة التي سقطت جنوبي الصين".وبحسب الصحيفة، تقوم السلطات بجمع أجزاء وشظايا الطائرة المنكوبة من طراز "بوينغ 737"، حيث أن المنطقة تتميز بتضاريس جبلية وعرة".وأشارت الصحيفة إلى أنه تم العثور على بطاقات هوية ومحافظ وممتلكات أخرى للركاب محترقة في موقع التحطم، لكن دون أثر واضح لجثث الركاب في المنطقة.
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كوريا الشمالية

رسالة تعزية من زعيم كوريا الشمالية إلى الرئيس الصيني في حادث تحطم الطائرة

08:37 GMT 22.03.2022
© REUTERS / KCNAزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، 12 فبراير 2022
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، 12 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
© REUTERS / KCNA
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أرسل زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ يون، اليوم الثلاثاء، رسالة تعزية إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ، في حادث طائرة الخطوط الصينية.
وحسبما أفاد تلفزيون الصين المركزي: "تحطمت طائرة ركاب من طراز بوينغ 737 تابعة للخطوط الجوية الصينية تقل 133 شخصا، مما تسبب في اندلاع حريق في غابة".
كشفت وسائل إعلام صينية، اليوم الثلاثاء، أن رجال الإنقاذ والطوارئ لم تعثر على ناجين أو جثث ركاب وأفراد طاقم الطائرة التي سقطت جنوبي الصين.
وذكرت صحيفة " غلوبال تايمز" التلفزيونية أن "فرق الإنقاذ التابعة للسلطات في منطقة الحادث لم تعثر على جثث للركاب أو طاقم الطائرة التي سقطت جنوبي الصين".
وبحسب الصحيفة، تقوم السلطات بجمع أجزاء وشظايا الطائرة المنكوبة من طراز "بوينغ 737"، حيث أن المنطقة تتميز بتضاريس جبلية وعرة".
وأشارت الصحيفة إلى أنه تم العثور على بطاقات هوية ومحافظ وممتلكات أخرى للركاب محترقة في موقع التحطم، لكن دون أثر واضح لجثث الركاب في المنطقة.
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