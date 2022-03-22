https://arabic.sputniknews.com/20220322/روسيا-تنسحب-من-محادثات-السلام-مع-اليابانوالبرهان-يزور-السعوديةمباحثات-فرنسية-إسبانية-حول-النفط-1060308097.html

روسيا تنسحب من محادثات السلام مع اليابان...والبرهان يزور السعودية...مباحثات فرنسية إسبانية حول النفط

روسيا تنسحب من محادثات السلام مع اليابان...والبرهان يزور السعودية...مباحثات فرنسية إسبانية حول النفط

أعلنت وزارة الخارجية الروسية توقف المحادثات مع اليابان حول عقد معاهدة سلام بين البلدين بسبب فرض الأخيرة تقييدات أحادية على روسيا بعد العملية العسكرية في... 22.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-22T14:22+0000

2022-03-22T14:22+0000

2022-03-22T14:22+0000

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عالم سبوتنيك

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روسيا تنسحب من محادثات السلام مع اليابان.. والبرهان يزور السعودية.. مباحثات فرنسية إسبانية حول النفط روسيا تنسحب من محادثات السلام مع اليابان.. والبرهان يزور السعودية.. مباحثات فرنسية إسبانية حول النفط

روسيا تنسحب من محادثات السلام مع اليابان بعد فرض طوكيو تقييدات أحادية على موسكووقررت الوزراة أيضا وقف رحلات المواطنين اليابانيين من دون تأشيرات على أساس الاتفاقية الموقعة عام 1991 حول تبادل الرحلات بدون تأشيرات، والخروج كذلك من الحوار حول تطوير أنشطة اقتصادية مشتركة، محملة طوكيو مسؤولية الإضرار بالتعاون الثنائي ومصالح اليابان.وفي واشنطن، قالت مستشارة البيت الأبيض في شؤون الأمن السيبراني، آن نويبرغر، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يريد تجنب الحرب مع روسيا بأي ثمن، ومضاعفة الجهود الدبلوماسية.وقال المحلل السياسي، وسام جواد، إن روسيا فاجأت اليابان بانسحابها من معاهدة السلام بين البلدين، مشيرا إلى أن روسيا لم تكن تنتظر أن تتلقى طعنة في الظهر من اليابان.وأوضح أن "المسؤلين اليابانيين كان عليهم التفكير ألف مرة قبل أن يقدموا على هذه الخطوات غير الموزونة تجاه روسيا والتي تدل على تبعيتهم للولايات المتحدة".البرهان يزور السعودية ويجري مباحثات مع الملك سلمان... وأمريكا تفرض عقوبات على شرطة الاحتياطي المركزي السودانيبحث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، مع رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، عديد القضايا ذات الاهتمام المشترك، بجانب التعاون الثنائي بين البلدين.جاء ذلك خلال زيارة البرهان إلى المملكة، التي سيجري فيها مباحثات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بحسب بيان لمجلس السيادة السوداني.وتم إنشاء شرطة الاحتياطي المركزي السودانية في عام 1974، ويتهما الثوار المسؤولية عن الكثير من أعمال العنف أثناء الثورة والاحتجاجات التي أعقبتها.وقال المحلل السياسي، محمد عبد العزيز، إن "العلاقات بين البلدين استراتيجية لاعتبارات كثيرة، ومسألة الجوار الجغرافي والمصالح المشتركة"، مضيفا أن زيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي للسعودية تهدف لتعزيز العلاقات بين البلدين في ظل الأوضاع الحرجة التي يواجهها السودان، وكذلك تأسيس شراكة اقتصادية والتي وضعت لها قاعدة خلال السنوات الماضية.وحول العقوبات التي فرضتها أمريكا على شرطة الاحتياطي المركزي السودانية، أوضح، عبد العزيز، أن هذه العقوبات بمثابة انذار لقيادة الحكومة الحالية ومحاولة لوقف الانتهاكات التي يتعرض لها المتظاهرون السلميون، وتأتي من أجل دفع القيادات العسكرية للجلوس إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى تسوية سياسية واستعادة عملية التحول الديمقراطي تحت قيادة مدنية.الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الإسباني يبحثان عن حلول لكبح جماح ارتفاع أسعار الطاقةأجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مباحثات مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، لإيجاد سبل لحلول فعالة لكبح ارتفاع أسعار الطاقة، قبل القمة الأوروبية التي ستخصص جزئيا لهذه المسألة.وفي تصريحات صحفية في قصر الإليزيه، قال ماكرون إن الأمر يتعلق بتقريب الحلول الفعالة للحد من ارتفاع أسعار الغاز، والحد من التأثير على سعر الكهرباء والحصول على حلول تخزين مشتركة في أوروبا وتنويع مصادر الإمدادات.وقال المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال، وائل النحاس، إن فرنسا وإسبانيا تبحثان عن كبح جماح التضخم، ومن أهم عناصره في الفترة الأخيرة هو السيطرة على ارتفاع أسعار الطاقة أو الوقود على مستوى العالم.وأشار إلى أن "فرنسا تبحث عن بدائل للنفط الصخري وملوثات البيئة، وقد يكون الوقود الهيدروجيني هو الحل للفترة القادمة لمواجهة التغيرات المناخية والارتفاعات القياسية في أسعار الطاقة".يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج عالم سبوتنيك

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