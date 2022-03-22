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Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220322/زيلينسكي-المحادثات-مع-روسيا-صعبة-ولكنها-تمضي-قدما-1060328196.html
زيلينسكي: المحادثات مع روسيا صعبة ولكنها تمضي قدما
زيلينسكي: المحادثات مع روسيا صعبة ولكنها تمضي قدما
ذكر فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، أن محادثات السلام مع روسيا لإنهاء العلمية العسكرية لحماية دونباس صعبة وتصادمية في بعض الأحيان. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T22:34+0000
2022-03-22T22:34+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وأضاف، "خطوة خطوة نحن نتحرك قدما".وقد أجريت عدة جولات من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا بشأن تسوية العلاقات في بيلاروسيا.وتوصل الطرفان خلال الجولة الثانية إلى تفاهم بشأن توفير ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المواطنين وإيصال المواد الغذائية والأدوية.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220314/مستشار-زيلينسكي-يقول-إنه-يمكن-التوصل-إلى-معاهدة-سلام-مع-روسيا-في-غضون-أسبوع-إلى-أسبوعين-أو-في-مايو-1059910034.html
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أخبار أوكرانيا

زيلينسكي: المحادثات مع روسيا صعبة ولكنها تمضي قدما

22:34 GMT 22.03.2022
© REUTERS / STAFFالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، فرانكفورت، ألمانيا 4 مارس 2022
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، فرانكفورت، ألمانيا 4 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
© REUTERS / STAFF
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ذكر فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، أن محادثات السلام مع روسيا لإنهاء العلمية العسكرية لحماية دونباس صعبة وتصادمية في بعض الأحيان.
وأضاف، "خطوة خطوة نحن نتحرك قدما".
وقد أجريت عدة جولات من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا بشأن تسوية العلاقات في بيلاروسيا.
وتوصل الطرفان خلال الجولة الثانية إلى تفاهم بشأن توفير ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المواطنين وإيصال المواد الغذائية والأدوية.
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العملية العسكرية لحماية دونباس
مسؤول أوكراني: يمكن التوصل إلى معاهدة سلام مع روسيا في غضون أسبوع إلى أسبوعين
14 مارس, 23:11 GMT
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة...اليوم السابع والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:37 GMT
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