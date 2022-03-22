https://arabic.sputniknews.com/20220322/زيلينسكي-مستعد-لبحث-قضايا-القرم-ودونباس-مع-بوتين-1060287380.html
زيلينسكي مستعد لبحث قضايا القرم ودونباس مع بوتين
زيلينسكي مستعد لبحث قضايا القرم ودونباس مع بوتين
أعلن فلاديمير زيلينسكي استعداده لبحث "قضايا شبه جزيرة القرم ودونباس" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولكن لا يمكن التوصل إلى حل في الاجتماع الأول. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T04:24+0000
2022-03-22T04:24+0000
2022-03-22T04:24+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال زيلينسكي "في أول لقاء مع رئيس روسيا، أنا مستعد لطرح هذه القضايا، فهي ذات صلة ومهمة بالنسبة لنا. لكنني متأكد من أن هذا الحل لن يتم اتخاذه في هذا الاجتماع".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وخلال الفترة الماضية، عقد مسؤولون روس وأوكرانيون عدة جلسات للتفاوض بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين وتسوية الأزمة الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220322/البيت-الأبيض-بايدن-يريد-تجنب-الحرب-مع-روسيا-بأي-ثمن-1060286828.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
زيلينسكي مستعد لبحث قضايا القرم ودونباس مع بوتين
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أعلن فلاديمير زيلينسكي استعداده لبحث "قضايا شبه جزيرة القرم ودونباس" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولكن لا يمكن التوصل إلى حل في الاجتماع الأول.
موسكو - سبوتنيك. وقال زيلينسكي "في أول لقاء مع رئيس روسيا، أنا مستعد لطرح هذه القضايا
، فهي ذات صلة ومهمة بالنسبة لنا. لكنني متأكد من أن هذا الحل لن يتم اتخاذه في هذا الاجتماع".
وأضاف، "أعتقد أن هذه قصة صعبة للغاية على الجميع، شبه جزيرة القرم ودونباس. ومن أجل إيجاد طريقة للخروج من هناك، تحتاج إلى اتخاذ هذه الخطوة الأولى، التي تحدثت عنها وهي ضمانات أمنية، ونهاية الحرب. وفي الوقت نفسه نتفق على أننا نحل قضايا الأراضي المحتلة مؤقتا".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وخلال الفترة الماضية، عقد مسؤولون روس وأوكرانيون عدة جلسات للتفاوض بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين وتسوية الأزمة الأوكرانية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.