https://arabic.sputniknews.com/20220322/شراكة-جزائرية-صينية-لإنتاج-الفوسفات-باستثمارات-تبلغ-7-مليارات-دولار-1060317446.html
شراكة جزائرية صينية لإنتاج الفوسفات باستثمارات تبلغ 7 مليارات دولار
شراكة جزائرية صينية لإنتاج الفوسفات باستثمارات تبلغ 7 مليارات دولار
وقعت الجزائر والصين، اليوم الثلاثاء، على اتفاقية لإنشاء شركة ذات أسهم، خاضعة للقانون الجزائري، بغية الشروع في الأنشطة الأولية المتعلقة بتطوير مشروع الفوسفات... 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T16:57+0000
2022-03-22T16:57+0000
2022-03-22T16:57+0000
الجزائر
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1d/1049102573_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_b3ad06803a0b2ec00efa5c6cebd1f091.jpg
الجزائر - سبوتنيك. وحسب بيان الشركة الجزائرية "سوناطراك"، وقع على الاتفاقية المجمعان الجزائريان، أسمدال (شركة فرعية لعملاق النفط سوناطراك)، والمجمع الصناعي مناجم الجزائر من جهة، وشركتان صينيتان من جهة أخرى.وأشار البيان إلى أن "الجانبين اتفقا على تسمية المشروع [الشركة الجزائرية الصينية للأسمدة]، على أن يملك الطرف الجزائري 56 بالمئة من أسهمها، بينما تعود 44 بالمئة منها للطرف الصيني".ويمثل مشروع الفوسفات المدمج، بحسب البيان، استثمارا يقدر بنحو 7 مليارات دولار أمريكي، كأول مشروع مدمج في الجزائر في مجال الاستغلال المنجمي وإنتاج الأسمدة.ويشمل المشروع، حسب "سوناطراك"، "تطوير واستغلال منجم الفوسفات في بلاد الحدبة بمنطقة جبل العنق بولاية تبسة، والتحويل الكيميائي للفوسفات بوادي الكبريت بولاية سوق أهراس، وصناعة الأسمدة بحجر السود بولاية سكيكدة، إلى جانب المنشآت المينائية المخصصة المتواجدة بميناء عنابة، حيث تستهدف الشركة إنتاج 5.4 مليون طن من الأسمدة سنويا".ووفق البيان، فإن المشروع سيعود بالنفع على الحياة الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة الشرقية من البلاد، حيث سيخلق ما يقارب 12 ألف فرصة عمل خلال مرحلة الإنجاز، وحوالي 6 آلاف فرصة عمل مباشر و24 ألف فرصة عمل غير مباشر في مرحلة التشغيل.
https://arabic.sputniknews.com/20220322/عاصمة-ثالثة-تغلق-أبوابها-بوجه-واشنطن-الجزائر-ترفض-زيادة-إمدادات-الغاز-نحو-أوروبا--1060316378.html
الجزائر
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1d/1049102573_115:0:1935:1365_1920x0_80_0_0_dc645fa178f15d3d49e47d0f9cb33fd6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الجزائر, الصين
شراكة جزائرية صينية لإنتاج الفوسفات باستثمارات تبلغ 7 مليارات دولار
تابعنا عبر
وقعت الجزائر والصين، اليوم الثلاثاء، على اتفاقية لإنشاء شركة ذات أسهم، خاضعة للقانون الجزائري، بغية الشروع في الأنشطة الأولية المتعلقة بتطوير مشروع الفوسفات المدمج.
الجزائر - سبوتنيك
. وحسب بيان الشركة الجزائرية "سوناطراك"، وقع على الاتفاقية المجمعان الجزائريان، أسمدال (شركة فرعية لعملاق النفط سوناطراك)، والمجمع الصناعي مناجم الجزائر من جهة، وشركتان صينيتان من جهة أخرى.
وأشار البيان إلى أن "الجانبين اتفقا على تسمية المشروع [الشركة الجزائرية الصينية للأسمدة]، على أن يملك الطرف الجزائري 56 بالمئة من أسهمها، بينما تعود 44 بالمئة منها للطرف الصيني".
ويمثل مشروع الفوسفات المدمج، بحسب البيان، استثمارا يقدر بنحو 7 مليارات دولار أمريكي، كأول مشروع مدمج في الجزائر
في مجال الاستغلال المنجمي وإنتاج الأسمدة.
ويشمل المشروع، حسب "سوناطراك"، "تطوير واستغلال منجم الفوسفات في بلاد الحدبة بمنطقة جبل العنق بولاية تبسة، والتحويل الكيميائي للفوسفات بوادي الكبريت بولاية سوق أهراس، وصناعة الأسمدة بحجر السود بولاية سكيكدة، إلى جانب المنشآت المينائية المخصصة المتواجدة بميناء عنابة، حيث تستهدف الشركة إنتاج 5.4 مليون طن من الأسمدة سنويا".
ووفق البيان، فإن المشروع سيعود بالنفع على الحياة الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة الشرقية من البلاد، حيث سيخلق ما يقارب 12 ألف فرصة عمل خلال مرحلة الإنجاز، وحوالي 6 آلاف فرصة عمل مباشر و24 ألف فرصة عمل غير مباشر في مرحلة التشغيل.