https://arabic.sputniknews.com/20220322/شولتز-يكشف-عن-علامة-مهمة-وراء-افتتاح-أول-مصنع-تسلا-في-ألمانيا-1060314055.html

شولتز يكشف عن "علامة" مهمة وراء افتتاح أول مصنع "تسلا" في ألمانيا

شولتز يكشف عن "علامة" مهمة وراء افتتاح أول مصنع "تسلا" في ألمانيا

علق المستشار الألماني، أولاف شولتز، على مشاركته الملياردير إيلون ماسك، اليوم الثلاثاء، افتتاح أول ‏مصنع في برلين لإنتاج سيارات "تسلا" الكهربائية.‏ 22.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-22T16:01+0000

2022-03-22T16:01+0000

2022-03-22T16:01+0000

شركة تسلا

إيلون ماسك

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ونشر شولتز صورة مع ماسك من حفل افتتاح المصنع عبر "تويتر"، وأكد معها بالألمانية أن "افتتاح مصنع "براندنبورغ" يحمل علامة مهمة، وهي أن "ألمانيا موقع قوي للاستثمارات الصناعية".وأردف في تغريدته: "هذه هي الطريقة التي سننجح بها في أن نصبح محايدين للكربون وقيادة التحول، المستقبل ينتمي إلى التنقل الكهربائي".وعلى الرغم من أن المستشار الألماني، أولاف شولز أشاد بالمصنع العملاق باعتباره مستقبل صناعة السيارات، إلا أنه واجه معارضة وقام بعض النشطاء البيئيين باعتراض مدخل المصنع، وحملوا لافتات تشير إلى ارتفاع استهلاكه للمياه.وفي حفل افتتاح المصنع، تم الترحيب بإيلون ماسك عندما أشرف على تسليم أول 30 سيارة "تسلا" كهربائية ألمانية الصنع من مصنعها الجديد، واحتفل الرئيس التنفيذي للشركة على أنغام الموسيقى الصاخبة، ومزح مع المعجبين الحاضرين. وقال ماسك: "هذا يوم عظيم للمصنع"، واصفا الحدث بأنه "خطوة أخرى في اتجاه مستقبل مستدام".ويقع مصنع "غيغا برلين-براندنبروغ" خارج العاصمة الألمانية برلين، وتبلغ تكلفته 5.5 مليار دولار.‏وأشارت "تسلا"، اليوم الثلاثاء، إلى أن أكثر من 3 آلاف من العمال تم تعيينهم في المصنع حتى الآن، وأنه من المتوقع أن يصل عددهم إلى 12 ألف عامل.وسينتج مصنع "تسلا" في برلين الجديد 500 ألف سيارة سنويا، وهو أكثر من 450 ألف سيارة تعمل بالبطاريات الكهربائية باعتها منافستها الألمانية "فولكس فاجن" على مستوى العالم في العام الماضي 2021.

https://arabic.sputniknews.com/20220322/إيلون-ماسك-يفتتح-أول-مصنع-ضخم-لسيارات-تسلا-في-أوروبا-بحضور-المستشار-الألماني-1060301397.html

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