عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220322/شولتز-يكشف-عن-علامة-مهمة-وراء-افتتاح-أول-مصنع-تسلا-في-ألمانيا-1060314055.html
شولتز يكشف عن "علامة" مهمة وراء افتتاح أول مصنع "تسلا" في ألمانيا
شولتز يكشف عن "علامة" مهمة وراء افتتاح أول مصنع "تسلا" في ألمانيا
علق المستشار الألماني، أولاف شولتز، على مشاركته الملياردير إيلون ماسك، اليوم الثلاثاء، افتتاح أول ‏مصنع في برلين لإنتاج سيارات "تسلا" الكهربائية.‏ 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T16:01+0000
2022-03-22T16:01+0000
شركة تسلا
إيلون ماسك
أخبار ألمانيا
العالم
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/16/1060313949_0:205:1875:1260_1920x0_80_0_0_bb05f590d382d06c182dc617e87c5ec1.jpg
ونشر شولتز صورة مع ماسك من حفل افتتاح المصنع عبر "تويتر"، وأكد معها بالألمانية أن "افتتاح مصنع "براندنبورغ" يحمل علامة مهمة، وهي أن "ألمانيا موقع قوي للاستثمارات الصناعية".وأردف في تغريدته: "هذه هي الطريقة التي سننجح بها في أن نصبح محايدين للكربون وقيادة التحول، المستقبل ينتمي إلى التنقل الكهربائي".وعلى الرغم من أن المستشار الألماني، أولاف شولز أشاد بالمصنع العملاق باعتباره مستقبل صناعة السيارات، إلا أنه واجه معارضة وقام بعض النشطاء البيئيين باعتراض مدخل المصنع، وحملوا لافتات تشير إلى ارتفاع استهلاكه للمياه.وفي حفل افتتاح المصنع، تم الترحيب بإيلون ماسك عندما أشرف على تسليم أول 30 سيارة "تسلا" كهربائية ألمانية الصنع من مصنعها الجديد، واحتفل الرئيس التنفيذي للشركة على أنغام الموسيقى الصاخبة، ومزح مع المعجبين الحاضرين. وقال ماسك: "هذا يوم عظيم للمصنع"، واصفا الحدث بأنه "خطوة أخرى في اتجاه مستقبل مستدام".ويقع مصنع "غيغا برلين-براندنبروغ" خارج العاصمة الألمانية برلين، وتبلغ تكلفته 5.5 مليار دولار.‏وأشارت "تسلا"، اليوم الثلاثاء، إلى أن أكثر من 3 آلاف من العمال تم تعيينهم في المصنع حتى الآن، وأنه من المتوقع أن يصل عددهم إلى 12 ألف عامل.وسينتج مصنع "تسلا" في برلين الجديد 500 ألف سيارة سنويا، وهو أكثر من 450 ألف سيارة تعمل بالبطاريات الكهربائية باعتها منافستها الألمانية "فولكس فاجن" على مستوى العالم في العام الماضي 2021.
https://arabic.sputniknews.com/20220322/إيلون-ماسك-يفتتح-أول-مصنع-ضخم-لسيارات-تسلا-في-أوروبا-بحضور-المستشار-الألماني-1060301397.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/16/1060313949_107:0:1802:1271_1920x0_80_0_0_226f9373c6970a16d948a5089f9fb61c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
شركة تسلا, إيلون ماسك, أخبار ألمانيا, العالم, مجتمع

شولتز يكشف عن "علامة" مهمة وراء افتتاح أول مصنع "تسلا" في ألمانيا

16:01 GMT 22.03.2022
© AFP 2022 / PATRICK PLEULالملياردير، إيلون ماسك يقف مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، في حفل افتتاح مصنع "تسلا" للسيارات الكهربائية خارج العاصمة الألمانية برلين، 22 مارس/ آذار 2022
الملياردير، إيلون ماسك يقف مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، في حفل افتتاح مصنع تسلا للسيارات الكهربائية خارج العاصمة الألمانية برلين، 22 مارس/ آذار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
© AFP 2022 / PATRICK PLEUL
تابعنا عبرGoogle news
علق المستشار الألماني، أولاف شولتز، على مشاركته الملياردير إيلون ماسك، اليوم الثلاثاء، افتتاح أول ‏مصنع في برلين لإنتاج سيارات "تسلا" الكهربائية.‏
ونشر شولتز صورة مع ماسك من حفل افتتاح المصنع عبر "تويتر"، وأكد معها بالألمانية أن "افتتاح مصنع "براندنبورغ" يحمل علامة مهمة، وهي أن "ألمانيا موقع قوي للاستثمارات الصناعية".
وأردف في تغريدته: "هذه هي الطريقة التي سننجح بها في أن نصبح محايدين للكربون وقيادة التحول، المستقبل ينتمي إلى التنقل الكهربائي".
وعلى الرغم من أن المستشار الألماني، أولاف شولز أشاد بالمصنع العملاق باعتباره مستقبل صناعة السيارات، إلا أنه واجه معارضة وقام بعض النشطاء البيئيين باعتراض مدخل المصنع، وحملوا لافتات تشير إلى ارتفاع استهلاكه للمياه.
وفي حفل افتتاح المصنع، تم الترحيب بإيلون ماسك عندما أشرف على تسليم أول 30 سيارة "تسلا" كهربائية ألمانية الصنع من مصنعها الجديد، واحتفل الرئيس التنفيذي للشركة على أنغام الموسيقى الصاخبة، ومزح مع المعجبين الحاضرين.
وقال ماسك: "هذا يوم عظيم للمصنع"، واصفا الحدث بأنه "خطوة أخرى في اتجاه مستقبل مستدام".
ويقع مصنع "غيغا برلين-براندنبروغ" خارج العاصمة الألمانية برلين، وتبلغ تكلفته 5.5 مليار دولار.‏
إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
إيلون ماسك يفتتح أول مصنع ضخم لسيارات "تسلا" في أوروبا... بحضور المستشار الألماني
12:20 GMT
وأشارت "تسلا"، اليوم الثلاثاء، إلى أن أكثر من 3 آلاف من العمال تم تعيينهم في المصنع حتى الآن، وأنه من المتوقع أن يصل عددهم إلى 12 ألف عامل.
وسينتج مصنع "تسلا" في برلين الجديد 500 ألف سيارة سنويا، وهو أكثر من 450 ألف سيارة تعمل بالبطاريات الكهربائية باعتها منافستها الألمانية "فولكس فاجن" على مستوى العالم في العام الماضي 2021.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة...اليوم السابع والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала