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Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220322/صندوق-النقد-الدولي-من-المرجح-أن-ينكمش-الاقتصاد-الأوكراني-بمقدار-الثلث-بسبب-تصاعد-الصراع-1060314525.html
صندوق النقد الدولي: من المرجح أن ينكمش الاقتصاد الأوكراني بمقدار الثلث بسبب تصاعد الصراع
صندوق النقد الدولي: من المرجح أن ينكمش الاقتصاد الأوكراني بمقدار الثلث بسبب تصاعد الصراع
توقعت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم الثلاثاء، أن ينكمش الاقتصاد الأوكراني بمقدار الثلث بسبب تصاعد الأزمة الراهنة. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T16:05+0000
2022-03-22T16:05+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
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وقالت جورجيفا، في إفادة افتراضية: "الدمار الذي لحق بالاقتصاد الأوكراني يحطم قلبي، من المرجح أن نشهد انكماشًا قد يكون ثلث ما كان عليه قبل الحرب".فيما قالت النائبة الأولى للمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، غيتا جوبيناث، إن الصراع في أوكرانيا سيكون له تأثير "محدود للغاية" على الاقتصاد العالمي.وأكدت جوبيناث أن روسيا لديها ما يكفي حاليا من الدولارات لسداد مدفوعات ديونها، قائلة: "روسيا ملتزمة حتى الآن بسداد مدفوعات ديونها، فلديها حاليا الدولارات المطلوبة. إنها تمتلك تلك الأموال لتتمكن من سداد تلك المدفوعات".
https://arabic.sputniknews.com/20220311/دول-السبع-توافق-على-منع-روسيا-من-التمويل-الدولي-بما-فيها-صندوق-النقد-الدولي-1059778472.html
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العالم

صندوق النقد الدولي: من المرجح أن ينكمش الاقتصاد الأوكراني بمقدار الثلث بسبب تصاعد الصراع

16:05 GMT 22.03.2022
© Sputnik . Алексей Агарышев / الذهاب إلى بنك الصوركريستالينا جورجيفا
كريستالينا جورجيفا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
© Sputnik . Алексей Агарышев
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توقعت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم الثلاثاء، أن ينكمش الاقتصاد الأوكراني بمقدار الثلث بسبب تصاعد الأزمة الراهنة.
وقالت جورجيفا، في إفادة افتراضية: "الدمار الذي لحق بالاقتصاد الأوكراني يحطم قلبي، من المرجح أن نشهد انكماشًا قد يكون ثلث ما كان عليه قبل الحرب".
فيما قالت النائبة الأولى للمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، غيتا جوبيناث، إن الصراع في أوكرانيا سيكون له تأثير "محدود للغاية" على الاقتصاد العالمي.
وأكدت جوبيناث أن روسيا لديها ما يكفي حاليا من الدولارات لسداد مدفوعات ديونها، قائلة: "روسيا ملتزمة حتى الآن بسداد مدفوعات ديونها، فلديها حاليا الدولارات المطلوبة. إنها تمتلك تلك الأموال لتتمكن من سداد تلك المدفوعات".
صندوق النقد الدولي، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
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