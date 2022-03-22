https://arabic.sputniknews.com/20220322/صندوق-النقد-الدولي-من-المرجح-أن-ينكمش-الاقتصاد-الأوكراني-بمقدار-الثلث-بسبب-تصاعد-الصراع-1060314525.html

صندوق النقد الدولي: من المرجح أن ينكمش الاقتصاد الأوكراني بمقدار الثلث بسبب تصاعد الصراع

صندوق النقد الدولي: من المرجح أن ينكمش الاقتصاد الأوكراني بمقدار الثلث بسبب تصاعد الصراع

توقعت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم الثلاثاء، أن ينكمش الاقتصاد الأوكراني بمقدار الثلث بسبب تصاعد الأزمة الراهنة. 22.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-22T16:05+0000

2022-03-22T16:05+0000

2022-03-22T16:05+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

العالم

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وقالت جورجيفا، في إفادة افتراضية: "الدمار الذي لحق بالاقتصاد الأوكراني يحطم قلبي، من المرجح أن نشهد انكماشًا قد يكون ثلث ما كان عليه قبل الحرب".فيما قالت النائبة الأولى للمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، غيتا جوبيناث، إن الصراع في أوكرانيا سيكون له تأثير "محدود للغاية" على الاقتصاد العالمي.وأكدت جوبيناث أن روسيا لديها ما يكفي حاليا من الدولارات لسداد مدفوعات ديونها، قائلة: "روسيا ملتزمة حتى الآن بسداد مدفوعات ديونها، فلديها حاليا الدولارات المطلوبة. إنها تمتلك تلك الأموال لتتمكن من سداد تلك المدفوعات".

https://arabic.sputniknews.com/20220311/دول-السبع-توافق-على-منع-روسيا-من-التمويل-الدولي-بما-فيها-صندوق-النقد-الدولي-1059778472.html

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