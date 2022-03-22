https://arabic.sputniknews.com/20220322/طهران-دول-المنطقة-هي-المستفیدة-الرئيسية-من-تحسين-العلاقات-الإيرانية-السعودية-1060296880.html
طهران: دول المنطقة هي المستفیدة الرئيسية من تحسين العلاقات الإيرانية السعودية
طهران: دول المنطقة هي المستفیدة الرئيسية من تحسين العلاقات الإيرانية السعودية
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن "دول المنطقة هي المستفیدة الرئيسية من تحسين العلاقات الإيرانية السعودية". 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T10:29+0000
2022-03-22T10:29+0000
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعید خطیب زاده، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، إن "إيران تتوقع من أعضاء منظمة التعاون الإسلامي الالتزام بالمثل العليا للعالم الإسلامي، ومنها الدفاع عن القضية الفلسطينية"، مؤكدا أن إيران تؤمن بالتقارب والإجماع بين أعضاء هذه المنظمة والالتزام بالقيم السامية للعالم الإسلامي.وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إلى أن "العالم الإسلامي يواجه اليوم تحديات في منتهى الجدية من اليمن إلى سوريا وصولا إلى فلسطين المحتلة"، منتقدا صدور بعض البيانات بدوافع سياسية بدلا عن المشاركة الجماعية.ووصف خطيب زاده، استئناف عمل بعثة إيران في المنظمة بأنه تطور إيجابي، قائلا: "الأرضية متوفرة لزيادة التفاعل تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي"، معربا عن أمله أن "يصب تحسين العلاقات الإيرانية السعودية، في مصلحة البلدین ودول المنطقة".وانطلقت، اليوم الثلاثاء، أعمال الدورة الـ 48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في إسلام آباد تحت عنوان "بناء الشراكات من أجل الوحدة والعدالة والتنمية".
https://arabic.sputniknews.com/20220314/رئيس-إيران-الأسبق-نجاد-يتحدث-عن-خريطة-لتقسيم-السعودية-وتركيا-1059897773.html
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أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم
طهران: دول المنطقة هي المستفیدة الرئيسية من تحسين العلاقات الإيرانية السعودية
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أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن "دول المنطقة هي المستفیدة الرئيسية من تحسين العلاقات الإيرانية السعودية".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعید خطیب زاده، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا
، إن "إيران تتوقع من أعضاء منظمة التعاون الإسلامي الالتزام بالمثل العليا للعالم الإسلامي، ومنها الدفاع عن القضية الفلسطينية"، مؤكدا أن إيران تؤمن بالتقارب والإجماع بين أعضاء هذه المنظمة والالتزام بالقيم السامية للعالم الإسلامي.
وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إلى أن "العالم الإسلامي يواجه اليوم تحديات في منتهى الجدية من اليمن إلى سوريا وصولا إلى فلسطين المحتلة"، منتقدا صدور بعض البيانات بدوافع سياسية بدلا عن المشاركة الجماعية.
وأضاف أن "السعودية هي الدولة المضيفة لمنظمة التعاون الإسلامي، ولكن للأسف خلال السنوات القليلة الماضية، أثرت القضايا السياسية بين البلدين على أنشطة بعثتنا لدى المنظمة، وبسبب عدم تعاون الدولة المضيفة لم تتمكن إیران من المشارکة المنتظمة في الاجتماعات".
ووصف خطيب زاده، استئناف عمل بعثة إيران في المنظمة بأنه تطور إيجابي، قائلا: "الأرضية متوفرة لزيادة التفاعل تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي"، معربا عن أمله أن "يصب تحسين العلاقات الإيرانية السعودية، في مصلحة البلدین ودول المنطقة".
وانطلقت، اليوم الثلاثاء، أعمال الدورة الـ 48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي
في إسلام آباد تحت عنوان "بناء الشراكات من أجل الوحدة والعدالة والتنمية".