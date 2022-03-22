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https://arabic.sputniknews.com/20220322/على-خلفية-العملية-العسكرية-الروسية-هل-تنقطع-العلاقات-بين-موسكو-وواشنطن-بشكل-نهائي؟-1060308743.html
على خلفية العملية العسكرية الروسية هل تنقطع العلاقات بين موسكو وواشنطن بشكل نهائي؟
على خلفية العملية العسكرية الروسية هل تنقطع العلاقات بين موسكو وواشنطن بشكل نهائي؟
22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T14:37+0000
2022-03-22T14:37+0000
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استطلاعات الرأي, опросы

على خلفية العملية العسكرية الروسية هل تنقطع العلاقات بين موسكو وواشنطن بشكل نهائي؟

14:37 GMT 22.03.2022
© REUTERS / DADO RUVICعلم روسيا، علم الولايات المتحدة
علم روسيا، علم الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
© REUTERS / DADO RUVIC
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة...اليوم السابع والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:04 GMT
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