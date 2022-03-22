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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220322/عمران-خان-يدعو-إلى-التنسيق-بين-التعاون-الإسلامي-والصين-لإنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1060297562.html
عمران خان يدعو إلى التنسيق بين "التعاون الإسلامي" والصين لإنهاء الصراع في أوكرانيا
عمران خان يدعو إلى التنسيق بين "التعاون الإسلامي" والصين لإنهاء الصراع في أوكرانيا
دعا رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى التنسيق بين منظمة التعاون الإسلامي والصين لإنهاء الصراع في أوكرانيا. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T10:41+0000
2022-03-22T10:41+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
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القاهرة - سبوتنيك. جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية في الدورة 48 لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.وقال عمران خان: "نحن قلقون للغاية بشأن الأحداث في أوكرانيا. تحتاج جميع الدول غير المنحازة لأي طرف مثلنا إلى التأثير على الأحداث والعمل على كيفية قيامنا ككتلة [منظمة التعاون الإسلامي] مع الصين للمساعدة في إنهاء هذا الصراع".وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، انطلقت في إسلام آباد الدورة الـ 48 لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، والتي تضم 57 دولة، ومن المقرر أن تستمر لمدة يومين.وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
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عمران خان يدعو إلى التنسيق بين "التعاون الإسلامي" والصين لإنهاء الصراع في أوكرانيا

10:41 GMT 22.03.2022
© REUTERS / MOHAMMAD ISMAILرئيس وزراء باكستان، عمران خان
رئيس وزراء باكستان، عمران خان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
© REUTERS / MOHAMMAD ISMAIL
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دعا رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى التنسيق بين منظمة التعاون الإسلامي والصين لإنهاء الصراع في أوكرانيا.
القاهرة - سبوتنيك. جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية في الدورة 48 لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.
وقال عمران خان: "نحن قلقون للغاية بشأن الأحداث في أوكرانيا. تحتاج جميع الدول غير المنحازة لأي طرف مثلنا إلى التأثير على الأحداث والعمل على كيفية قيامنا ككتلة [منظمة التعاون الإسلامي] مع الصين للمساعدة في إنهاء هذا الصراع".
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، انطلقت في إسلام آباد الدورة الـ 48 لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، والتي تضم 57 دولة، ومن المقرر أن تستمر لمدة يومين.
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
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