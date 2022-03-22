عمره أكثر من ألفي عام… العثور على حجر "نرد" غامض في البحرين
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon / Illustration نرد بلاستيكي يزن 21 غرامًا معًا، وهو ما يعادل كمية البلاستيك التي يمكن أن يأكلها شخص ما في شهر واحد، معروضة على طبق في هذا الرسم التوضيحي الذي تم التقاطه في طوكيو، اليابان 31 مارس 2020.
عثرت بعثة أثرية فرنسية في البحرين على حجر نرد غامض عمره يتجاوز ألفي عام، في منطقة أبوصيبع.
أعلنت ذلك هيئة البحرين للثقافة والآثار، وقال مدير إدارة الآثار والمتاحف، سلمان المحاري، إنه لا توجد الكثير من التفاصيل عن الحجر الذي تم العثور عليه، بحسب تصريح لشبكة "العربية نت"، اليوم الثلاثاء.
1 فبراير 2020, 08:07 GMT
وأضاف: "هذا الحجر نرد يتم اكتشافه في البحرين"، مشيرا إلى أنهم لم يستطيعوا تحديد ما إذا كان جزءا من طقوس لعرافين أم جزءا من لعبة معينة.
اكتشاف قد يفتح ابواب الاسئلة على مصراعيها …العثور على حجر النرد في قبر عمره اكثر من 2000 سنة في منطقة ابو اصيبع بالبحرين …!— Mohammed Al arab محمد العرب (@malarab1) March 21, 2022
الصور الاخرى عن 🎲 في حضارات اخرى في الهند والاغريق لكن ما هو السيناريو الاقرب لوصول النرد الى البحرين
علما ان اقدم نرد مكتشف في وادي السند قبل 2500 سنة pic.twitter.com/3IZBHSdEIk
ونشر أحد مستخدمي "تويتر" صورا لنماذج مختلفة من أحجار نرد تم العثور عليها في أماكن مختلفة حول العالم منها حضارة الهند وحضارة الإغريق"، مضيفا: "لكن اكتشاف حجر نرد في البحرين يطرح الكثير من التساؤلات".