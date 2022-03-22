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عمره أكثر من ألفي عام… العثور على حجر "نرد" غامض في البحرين
عمره أكثر من ألفي عام… العثور على حجر "نرد" غامض في البحرين
عثرت بعثة أثرية فرنسية في البحرين على حجر نرد غامض عمره يتجاوز ألفي عام، في منطقة أبوصيبع. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T18:45+0000
2022-03-22T18:45+0000
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أعلنت ذلك هيئة البحرين للثقافة والآثار، وقال مدير إدارة الآثار والمتاحف، سلمان المحاري، إنه لا توجد الكثير من التفاصيل عن الحجر الذي تم العثور عليه، بحسب تصريح لشبكة "العربية نت"، اليوم الثلاثاء.وأضاف: "هذا الحجر نرد يتم اكتشافه في البحرين"، مشيرا إلى أنهم لم يستطيعوا تحديد ما إذا كان جزءا من طقوس لعرافين أم جزءا من لعبة معينة.ونشر أحد مستخدمي "تويتر" صورا لنماذج مختلفة من أحجار نرد تم العثور عليها في أماكن مختلفة حول العالم منها حضارة الهند وحضارة الإغريق"، مضيفا: "لكن اكتشاف حجر نرد في البحرين يطرح الكثير من التساؤلات".
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منوعات

عمره أكثر من ألفي عام… العثور على حجر "نرد" غامض في البحرين

18:45 GMT 22.03.2022
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon / Illustration نرد بلاستيكي يزن 21 غرامًا معًا، وهو ما يعادل كمية البلاستيك التي يمكن أن يأكلها شخص ما في شهر واحد، معروضة على طبق في هذا الرسم التوضيحي الذي تم التقاطه في طوكيو، اليابان 31 مارس 2020.
نرد بلاستيكي يزن 21 غرامًا معًا، وهو ما يعادل كمية البلاستيك التي يمكن أن يأكلها شخص ما في شهر واحد، معروضة على طبق في هذا الرسم التوضيحي الذي تم التقاطه في طوكيو، اليابان 31 مارس 2020. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon / Illustration
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عثرت بعثة أثرية فرنسية في البحرين على حجر نرد غامض عمره يتجاوز ألفي عام، في منطقة أبوصيبع.
أعلنت ذلك هيئة البحرين للثقافة والآثار، وقال مدير إدارة الآثار والمتاحف، سلمان المحاري، إنه لا توجد الكثير من التفاصيل عن الحجر الذي تم العثور عليه، بحسب تصريح لشبكة "العربية نت"، اليوم الثلاثاء.
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وأضاف: "هذا الحجر نرد يتم اكتشافه في البحرين"، مشيرا إلى أنهم لم يستطيعوا تحديد ما إذا كان جزءا من طقوس لعرافين أم جزءا من لعبة معينة.
ونشر أحد مستخدمي "تويتر" صورا لنماذج مختلفة من أحجار نرد تم العثور عليها في أماكن مختلفة حول العالم منها حضارة الهند وحضارة الإغريق"، مضيفا: "لكن اكتشاف حجر نرد في البحرين يطرح الكثير من التساؤلات".
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