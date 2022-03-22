https://arabic.sputniknews.com/20220322/عودة-الرحلات-الجوية-بين-مدينتي-بنغازي-وطرابلس-1060295691.html
عودة الرحلات الجوية بين مدينتي بنغازي وطرابلس الليبيتين
عودة الرحلات الجوية بين مدينتي بنغازي وطرابلس الليبيتين
عادت حركة الملاحة الجوية، وتم فتح المجال الجوي للرحلات الداخلية بين مدينتي بنغازي وطرابلس، بدءًا من صباح اليوم الثلاثاء. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T10:04+0000
2022-03-22T10:04+0000
2022-03-22T10:09+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أكد السيد سراج الحمال مدير مكتب الإعلام بمصلحة الطيران المدني في ليبيا فتح المجال الجوي وعودة حركة الرحلات الداخلية، بشكل رسمي، بدءاً من صباح اليوم الثلاثاء، في انتظار عودة جدول الرحلات بشكل رسمي.هذا وقد أدانت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز هذا الإغلاق، وشددت على ضرورة عودة الرحلات الداخلية في أقرب وقت، حيث تجاوزت مدة إغلاق المجال الجوي أمام الرحلات الداخلية أكثر من أسبوعين، وتحديداً بين مدينتي بنغازي وطرابلس أكبر المدن الليبية.وكان الإغلاق قد تسبب في إرباك حركة المواطنين الليبيين، واضطرارهم للسفر عبر البر في رحلات داخلية لمسافات طويلة، في ظل نقص وقود السيارات، وخطورة الطريق بسبب الظروف الأمنية في البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20210209/شركة-الطيران-الليبية-تعلن-موعد-أولى-رحلاتها-بين-طرابلس-وبنغازي-1048062235.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم
عودة الرحلات الجوية بين مدينتي بنغازي وطرابلس الليبيتين
10:04 GMT 22.03.2022 (تم التحديث: 10:09 GMT 22.03.2022) تابعنا عبر
عادت حركة الملاحة الجوية، وتم فتح المجال الجوي للرحلات الداخلية بين مدينتي بنغازي وطرابلس، بدءًا من صباح اليوم الثلاثاء.
وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أكد السيد سراج الحمال مدير مكتب الإعلام بمصلحة الطيران المدني
في ليبيا فتح المجال الجوي وعودة حركة الرحلات الداخلية، بشكل رسمي، بدءاً من صباح اليوم الثلاثاء، في انتظار عودة جدول الرحلات بشكل رسمي.
هذا وقد أدانت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز هذا الإغلاق، وشددت على ضرورة عودة الرحلات الداخلية في أقرب وقت، حيث تجاوزت مدة إغلاق المجال الجوي أمام الرحلات الداخلية
أكثر من أسبوعين، وتحديداً بين مدينتي بنغازي وطرابلس أكبر المدن الليبية.
وكان الإغلاق قد تسبب في إرباك حركة المواطنين الليبيين، واضطرارهم للسفر عبر البر في رحلات داخلية لمسافات طويلة، في ظل نقص وقود السيارات، وخطورة الطريق بسبب الظروف الأمنية في البلاد.